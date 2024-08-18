Роберто Карлос: «Когда Месси обошел меня и Каннаваро в дриблинге, я сказал: «Это новый Марадона». Я рад, что больше наблюдал за ним, чем играл против него»

Теги МЛС Барселона Реал Мадрид Лионель Месси Роберто Карлос Фабио Каннаваро Ла Лига Сборная Аргентины по футболу Интер Майами Футбол

Роберто Карлос рассказал о впечатлениях от игры против Лионеля Месси.

«Когда Месси в дриблинге обошел нас с Каннаваро, после матча я повернулся к Фабио и сказал: «Боже мой, что это за игрок? Это новый Марадона».

Мне повезло, у меня оставалось не так много времени до завершения карьеры, а как справлялось следующее поколение защитников? Играть против него действительно непросто.

Я знал, что он станет лучшим игроком в мире и в будущем выиграет все. Я счастлив, потому что больше наблюдал за ним, чем играл против него», – сказал бывший защитник «Реала» в интервью 90min.

16 комментариев
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Слова легенды Реала дорого стоят
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Уууу, очередной гвоздь в крышку гроба любителей ягоды 🍓 и просто хейтеров.

Да ещё какой гвоздь… От великого Аргентинца и Барселонца 😅
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Месси левелом покруче Диего
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Некрасивый он, конечно.
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И это слова одного из лучших левых защитников (атакующих так уж точно) в истории футбола.
Который очень долго играл в Мадридском "Реале". Достойно уважения. Такое признание таланта в команде заклятого соперника.
А фраза: "Я счастлив, потому что больше наблюдал за ним, чем играл против него" - максимальный комплимент, насколько это возможно, со стороны соперника.
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Это он ещё против Антони не играл
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Комментарий удален пользователем
А почему этот грязный бразил промолчал о мне, я же его возил еще раньше - Саня Мост
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