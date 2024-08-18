Роберто Карлос: «Когда Месси обошел меня и Каннаваро в дриблинге, я сказал: «Это новый Марадона». Я рад, что больше наблюдал за ним, чем играл против него»

Роберто Карлос рассказал о впечатлениях от игры против Лионеля Месси.

«Когда Месси в дриблинге обошел нас с , после матча я повернулся к Фабио и сказал: «Боже мой, что это за игрок? Это новый Марадона».

Мне повезло, у меня оставалось не так много времени до завершения карьеры, а как справлялось следующее поколение защитников? Играть против него действительно непросто.

Я знал, что он станет лучшим игроком в мире и в будущем выиграет все. Я счастлив, потому что больше наблюдал за ним, чем играл против него», – сказал бывший защитник « » в интервью 90min.