Роберто Карлос: «Когда Месси обошел меня и Каннаваро в дриблинге, я сказал: «Это новый Марадона». Я рад, что больше наблюдал за ним, чем играл против него»
Роберто Карлос рассказал о впечатлениях от игры против Лионеля Месси.
«Когда Месси в дриблинге обошел нас с Каннаваро, после матча я повернулся к Фабио и сказал: «Боже мой, что это за игрок? Это новый Марадона».
Мне повезло, у меня оставалось не так много времени до завершения карьеры, а как справлялось следующее поколение защитников? Играть против него действительно непросто.
Я знал, что он станет лучшим игроком в мире и в будущем выиграет все. Я счастлив, потому что больше наблюдал за ним, чем играл против него», – сказал бывший защитник «Реала» в интервью 90min.
Да ещё какой гвоздь… От великого Аргентинца и Барселонца 😅
Который очень долго играл в Мадридском "Реале". Достойно уважения. Такое признание таланта в команде заклятого соперника.
А фраза: "Я счастлив, потому что больше наблюдал за ним, чем играл против него" - максимальный комплимент, насколько это возможно, со стороны соперника.