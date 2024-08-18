«Кривбасс» попросил заменить судью матча Лиги конференций с «Бетисом» из-за его работы на игре сборной России

«Кривбасс» требует заменить судью из-за его работы на игре России и Сербии.

22 августа украинский клуб дома сыграет в раунде плей-офф Лиги конференций против «Бетиса».

Обслуживать матч должен турецкий арбитр Арда Кардешлер, который судил товарищескую игру между Россией и Сербией (4:0) в марте. В связи с этим фактом «Кривбасс» обратился в УЕФА с просьбой заменить судью.

«Считаем недопустимым привлечение Арды Кардешлера к обслуживанию матча с участием украинского футбольного клуба», – сказано в опубликованном на сайте «Кривбасса» заявлении.