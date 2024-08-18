«Кривбасс» попросил заменить судью матча Лиги конференций с «Бетисом» из-за его работы на игре сборной России

Теги Чемпионат Украины по футболу премьер-лига Россия Бетис УЕФА Сборная России по футболу происшествия судьи Кривбасс Политика Арда Кардешлер Лига конференций УЕФА Футбол

«Кривбасс» требует заменить судью из-за его работы на игре России и Сербии.

22 августа украинский клуб дома сыграет в раунде плей-офф Лиги конференций против «Бетиса».

Обслуживать матч должен турецкий арбитр Арда Кардешлер, который судил товарищескую игру между Россией и Сербией (4:0) в марте. В связи с этим фактом «Кривбасс» обратился в УЕФА с просьбой заменить судью.

«Считаем недопустимым привлечение Арды Кардешлера к обслуживанию матча с участием украинского футбольного клуба», – сказано в опубликованном на сайте «Кривбасса» заявлении.

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32 комментария
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Ахаха
Ну поставят вам другого арбитра

И всё равно дальше пройдёт именно Бетис :))

И ведь из-за таких клоунов люди думают, что все украинцы кастрюли, а это далеко не так...
+105
-10
+95
Тогда и тренера надо увольнять,чего мелочиться, он за Зенит в своё время играл.
+97
-3
+94
Фигли соперника не попросили заменить? Ведь в 2022 году Бетис играл с Зенитом в Лиге Европы. Клоуны. Задолбали уже своей "фобией".
+52
-3
+49
🤡🤡🤡
+43
-2
+41
Ответ Гамарджоба Генацвале
Тогда и тренера надо увольнять,чего мелочиться, он за Зенит в своё время играл.
А кто у них тренер, который всё никак не хочет дуб вернуть?
+32
-3
+29
Они ещё не сбежали всей командой из страны?
+26
-2
+24
Надеюсь, Бетис вынесет это недоразумение
+27
-4
+23
Не всех что ли ТЦК выгреб?
+19
-3
+16
Ответ Max Maximus
Ахаха Ну поставят вам другого арбитра И всё равно дальше пройдёт именно Бетис :)) И ведь из-за таких клоунов люди думают, что все украинцы кастрюли, а это далеко не так...
"что все украинцы кастрюли, а это далеко не так..."

Достаточно зайти на уа.трибуна, где в обсуждении этой новости все без исключения поддерживают обращение и сыпят оскорблениями, чтобы понять что дело обстоит именно так и никак иначе.
+18
-2
+16
Какие же клоуны
+14
-2
+12
Карасёва назначьте.
+13
-1
+12
Ответ Max Maximus
Ахаха Ну поставят вам другого арбитра И всё равно дальше пройдёт именно Бетис :)) И ведь из-за таких клоунов люди думают, что все украинцы кастрюли, а это далеко не так...
"а это далеко не так". Было это первый раз и только в футболе...а так воспринимаю последнее предложение как сарказм. Ибо, похоже, что все оставшиеся....
+14
-4
+10
Пусть назначат судить кого-нибудь из 95 квартала...
+9
0
+9
Куколды из УЕФА всё стерпят
+7
-1
+6
Действительно - кловуны.
+7
-1
+6
Ответ Гамарджоба Генацвале
Тогда и тренера надо увольнять,чего мелочиться, он за Зенит в своё время играл.
это другое..вы шо
+7
-1
+6
Ответ Rio de Janeiro
Они ещё не сбежали всей командой из страны?
уже сбежали, играть будут "домашний" матч где-нибудь в Польше
+6
0
+6
Дуб верни, Юра!!!
+5
0
+5
Ответ Overkiller
Карасёва назначьте.
точно! он сборную России не судил
+5
-1
+4
Ответ Balt
Фигли соперника не попросили заменить? Ведь в 2022 году Бетис играл с Зенитом в Лиге Европы. Клоуны. Задолбали уже своей "фобией".
Как раз кстати 24 февраля
+4
0
+4
Господи, да когда они уже наскачутся.
+3
0
+3
Отдайте им кубок сразу)
+3
0
+3
Ответ Overkiller
Карасёва назначьте.
👍👍👍
+5
-3
+2
какая разница беженцам, кто их будет судить, если они всё равно проиграют Бетису
+1
0
+1
Срочно проветрить помещение!
+1
0
+1
Они не пройдут Бетис, какой бы судья не был.
+1
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+1
больные упыри
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Ну пусть сами запретят своим игрокам выходить, кого в младенчестве могли видеть на руках у русского.))
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Ответ Max Maximus
Ахаха Ну поставят вам другого арбитра И всё равно дальше пройдёт именно Бетис :)) И ведь из-за таких клоунов люди думают, что все украинцы кастрюли, а это далеко не так...
Далеко не так, а как?
0
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0
Ответ Rio de Janeiro
Они ещё не сбежали всей командой из страны?
Им то зачем,у них бронь
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