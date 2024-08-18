«Кривбасс» попросил заменить судью матча Лиги конференций с «Бетисом» из-за его работы на игре сборной России
«Кривбасс» требует заменить судью из-за его работы на игре России и Сербии.
22 августа украинский клуб дома сыграет в раунде плей-офф Лиги конференций против «Бетиса».
Обслуживать матч должен турецкий арбитр Арда Кардешлер, который судил товарищескую игру между Россией и Сербией (4:0) в марте. В связи с этим фактом «Кривбасс» обратился в УЕФА с просьбой заменить судью.
«Считаем недопустимым привлечение Арды Кардешлера к обслуживанию матча с участием украинского футбольного клуба», – сказано в опубликованном на сайте «Кривбасса» заявлении.
Ну поставят вам другого арбитра
И всё равно дальше пройдёт именно Бетис :))
И ведь из-за таких клоунов люди думают, что все украинцы кастрюли, а это далеко не так...
Достаточно зайти на уа.трибуна, где в обсуждении этой новости все без исключения поддерживают обращение и сыпят оскорблениями, чтобы понять что дело обстоит именно так и никак иначе.