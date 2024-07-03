Финал ЧМ-2030 пройдет на «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Marca)

Финал чемпионата мира в 2030 году состоится в Мадриде.

Домашний стадион «Реала» примет финал .

Как сообщает Marca, вопрос решен – финал турнира, который примут , и (Уругвай, Аргентина и Парагвай – по одному матчу открытия) состоится на « ».

За проведение финала на «Сантьяго Бернабеу» выступает ФИФА, несмотря на то, что в какой-то момент Королевская марокканская футбольная федерация хотела забрать матч себе на фоне скандала вокруг Королевской испанской футбольной федерации и Луиса Рубиалеса.

Однако у «Реала» и ФИФА отличные отношения, хотя сторонам еще предстоит решить много организационных вопросов.

До 31 июля страны-хозяйки должны официально представить список городов и стадионов, которые примут матчи чемпионата мира. В предварительном списке Испании их 12-13.

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