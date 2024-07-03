Финал ЧМ-2030 пройдет на «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Marca)
Финал чемпионата мира в 2030 году состоится в Мадриде.
Домашний стадион «Реала» примет финал ЧМ-2030.
Как сообщает Marca, вопрос решен – финал турнира, который примут Испания, Португалия и Марокко (Уругвай, Аргентина и Парагвай – по одному матчу открытия) состоится на «Сантьяго Бернабеу».
За проведение финала на «Сантьяго Бернабеу» выступает ФИФА, несмотря на то, что в какой-то момент Королевская марокканская футбольная федерация хотела забрать матч себе на фоне скандала вокруг Королевской испанской футбольной федерации и Луиса Рубиалеса.
Однако у «Реала» и ФИФА отличные отношения, хотя сторонам еще предстоит решить много организационных вопросов.
До 31 июля страны-хозяйки должны официально представить список городов и стадионов, которые примут матчи чемпионата мира. В предварительном списке Испании их 12-13.
«Реал» в восторге от концертов Тейлор Свифт на «Бернабеу». Собрали 150 тысяч и заработали под 10 млн евро!
🤩 Как же хорош обновленный «Бернабеу»! Вот куда «Реал» потратил 900 млн евро
Угадайте, как пройдут матчи Евро, и получайте купоны от Бургер Кинг
Полуфиналы в Марокко и Лиссабоне, 3 место в Барселоне
Логично было бы в 2034 провести там полный турнир.
А то выглядит как солидарность.