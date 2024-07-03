Финал ЧМ-2030 пройдет на «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Marca)

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Финал чемпионата мира в 2030 году состоится в Мадриде.

Домашний стадион «Реала» примет финал ЧМ-2030.

Как сообщает Marca, вопрос решен – финал турнира, который примут Испания, Португалия и Марокко (Уругвай, Аргентина и Парагвай – по одному матчу открытия) состоится на «Сантьяго Бернабеу».

За проведение финала на «Сантьяго Бернабеу» выступает ФИФА, несмотря на то, что в какой-то момент Королевская марокканская футбольная федерация хотела забрать матч себе на фоне скандала вокруг Королевской испанской футбольной федерации и Луиса Рубиалеса.

Однако у «Реала» и ФИФА отличные отношения, хотя сторонам еще предстоит решить много организационных вопросов.

До 31 июля страны-хозяйки должны официально представить список городов и стадионов, которые примут матчи чемпионата мира. В предварительном списке Испании их 12-13.

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34 комментария
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Ну все логично, праздник футбола должен был пройти на одном из лучших и легендарных стадионов мира.
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Как же Перес хорош
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ну а вариантов-то больше и нет думаю, чтобы серьезно прям конкурировать с Бернабеу (политически в том числе)
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Ответ Real_v_dushe
Ну почему же турки вон за 2 копейки реконструируют Спотифай с помощью марокканцев, которые там в палатках спят у стадиона, могли бы и с дружком Ляпортой договориться))
Короне думаю хочется все таки провести финал в столице, и хоть у индейцев шикарный стадион, но престиж есть престиж
+5
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+3
Лучшее место
+3
-2
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Логично
+2
-1
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Ответ corazon blanco
Ну все логично, праздник футбола должен был пройти на одном из лучших и легендарных стадионов мира.
На анжи арене не пройдет вообще-то
+2
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Ответ Andrey_Rlv
Но это самое идиотское решение по поводу трех матчей в латинской америке. Логично было бы в 2034 провести там полный турнир. А то выглядит как солидарность.
ЧМ-2034 к сожалению пройдет в Сауд Аравии
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Ответ dimonivanov
Королевская марокканская футбольная федерация хотела забрать матч себе ----- ого, а не слипнется в одном месте?
Марокко, если не путаю, планирует построить стадион в Касабланке на 110-115К. Как минимум с таким стадиком будут на матч открытия претендовать.
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Ответ Irakli Kan
Короне? 😁😁😁 По вашему корона что-то решает в Испании?
ало, это король, очевидно, что он решает
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Ответ rusik krasav4ik
Короне думаю хочется все таки провести финал в столице, и хоть у индейцев шикарный стадион, но престиж есть престиж
Короне? 😁😁😁 По вашему корона что-то решает в Испании?
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Ответ corazon blanco
Ну все логично, праздник футбола должен был пройти на одном из лучших и легендарных стадионов мира.
на новом )
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Очевидный выбор
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Роналду захочет там сыграть))
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Странно, что финал ЛЧ там был всего один раз аж 14 лет назад. Зато унылому Уэмбли только так дают проводить
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6 стран хозяев это конечно забавно
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Пройдет, если не будет 3 мировой.
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Эх, глядишь накоплю денег чтобы посмотреть вживую...
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Ну это логично, финал всегда стремится к главному городу страны (не обязательно столице). Даже в Германии финалы и ЧМ и Евро на стадионе днищенской Герты, что уж тут говорить о Мадриде
Полуфиналы в Марокко и Лиссабоне, 3 место в Барселоне
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Но это самое идиотское решение по поводу трех матчей в латинской америке.
Логично было бы в 2034 провести там полный турнир.
А то выглядит как солидарность.
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Ну а где же еще? лысый отжал у Уругвая с Аргентиной ЧМ, оставив жалкие крохи в виде пары матчей, а остальное все в Европу. Зато баблишка срубит, а то сильно голодает
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Ибо Каталония в 2030 будет независимой.
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Достойный выбор!👏👏👏
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Великолепно!
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