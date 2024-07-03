Новак Джокович: «Я хотел бы выучить русский язык»

Новак Джокович рассказал, что хочет владеть русским языком.

«Я хотел бы выучить русский язык. Надеюсь, на это уйдет не очень много времени, учитывая общие славянские корни наших языков. Я очень этого хочу», – сказал серб после победы в первом круге «Уимблдона».