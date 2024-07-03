Новак Джокович: «Я хотел бы выучить русский язык»
Новак Джокович рассказал, что хочет владеть русским языком.
«Я хотел бы выучить русский язык. Надеюсь, на это уйдет не очень много времени, учитывая общие славянские корни наших языков. Я очень этого хочу», – сказал серб после победы в первом круге «Уимблдона».
И то, всем хеллгам в назиданье
Я русский бы выучил только за то,
Что им говорит мой друг Даня
(почти цэ))
Браво Мастер! Браво Новак!
На русском он немного говорит, видел вью))
И то, без унынья и лени,
Я русский бы выучил только за то, что им разговаривал Ленин».