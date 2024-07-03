Новак Джокович: «Я хотел бы выучить русский язык»

Теги Новак Джокович Уимблдон ATP Теннис

Новак Джокович рассказал, что хочет владеть русским языком.

«Я хотел бы выучить русский язык. Надеюсь, на это уйдет не очень много времени, учитывая общие славянские корни наших языков. Я очень этого хочу», – сказал серб после победы в первом круге «Уимблдона».

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55 комментариев
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Красавчик, правильный выбор! Великий и могучий русский язык
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-17
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Чтобы понять, что же Медведев тогда сказал судье
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+41
Ведь им разговаривал Ленин)
+38
-8
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Ответ DonaldBrashear 2.0
Красавчик, правильный выбор! Великий и могучий русский язык
Кто минусует?
+31
-9
+22
Ответ Марсель Объелся
Комментарий скрыт
Какая возвышенность над другими? Совсем поехали. Похвалил что то русское "Ууууу возвышаетесь над другими ууууу". При этом человек вообще использовал фразу Тургенева.
+21
-3
+18
Наш слон
+23
-5
+18
Да будь я хоть сербом преклонных годов,
И то, всем хеллгам в назиданье
Я русский бы выучил только за то,
Что им говорит мой друг Даня
(почти цэ))
+17
-2
+15
Правильно, в Монако так удобнее с соседями общаться.
+19
-5
+14
Что за времена настали, что ни топ теннисист в туре - так русскоговорящий. Алькарас пока единственный выбивается
+12
-3
+9
Ответ Crenk
Комментарий скрыт
Очень смешно, чеши отсюда остряк
+11
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+9
Учитывая тот факт,на скольких языках говорит Новак,то желание Джоковича говорить на русском вызывает просто искреннее восхищение.
Браво Мастер! Браво Новак!
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Наш слоняра!!! 👍👍👍👍👍👍👍
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Ответ Bzz Pvz
в русском языке от славянского мало чего осталось, так как два господина - Пушкин и Карамзин, его переделывали на французский манер
Про Пушкина ты так загнул. "Людская мовь и конский топ" - знаешь сколько натерпелся Александр Сергеевич за то, что наоборот, вносил именно живую русскую речь в литературу? Цитата для посвященных, а ты просто хайпуешь, говоря современным молодежным русским языком.
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Ответ Сергей Маслов
А ховатский не хочет выучить? Тоже братушки вроде
Его не нужно учить, они почти идентичны
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Ответ Bzz Pvz
в русском языке от славянского мало чего осталось, так как два господина - Пушкин и Карамзин, его переделывали на французский манер
Джокович, надеюсь, в курсе.
+4
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+3
Ответ Ильгиз Шакиров
Кто минусует?
Пользователи трибуны или подписчики медузы. А может и то и другое
+8
-5
+3
Алина Загитова: "Плюс адин!"
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0
+3
Смелое заявление! А кому он это сказал😅
+3
-1
+2
Уважение Новаку, что не очканул это сказать, учитывая повесточку
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0
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Новак уже столько языков знает, что сам стал забывать, сколько и какие.
На русском он немного говорит, видел вью))
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Кому он такое сказал, интересно
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вот те на!
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Ответ Кукушкин
А я очень хотел бы выучить древнегреческий. Очень полезный по жизни язык. Обложишь на нём какого-нибудь ватника по полной программе на все буквы древнегреческого алфавита, а у админа даже повода придраться нету.
А ватник кста, очень хорош зимой при физической активности на улице, для комментов в стиле Васисулия Лоханкина конечно не очень)
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Ответ Zoidberg3
Правильно, это не чубатая говномова.
От неё уже блевать тянет
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Ответ Ильгиз Шакиров
Кто минусует?
не русские)
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Ответ Ильгиз Шакиров
Кто минусует?
соевые
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«Да будь я и негром преклонных годов,
И то, без унынья и лени,
Я русский бы выучил только за то, что им разговаривал Ленин».
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Наш слоняра?!
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Ответ S.Graf
Новак уже столько языков знает, что сам стал забывать, сколько и какие. На русском он немного говорит, видел вью))
Захочет - за год выучит. Языки не далёкие. И сможет наших классиков прочитать. Это же прекрасно.
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Ну не мову же
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