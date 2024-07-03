Тренеру молодежной сборной России по борьбе Исматзоде предъявлено обвинение в содействии терроризму

Теги происшествия вольная борьба Алишери Исматзода Борьба

Тренеру молодежной сборной России по вольной борьбе Алишери Исматзоде предъявлено обвинение в оказании содействия террористической деятельности.

Об этом пишет ТАСС. По словам следователя, у Исматзоды есть родственник, который в настоящее время привлекается за терроризм в Таджикистане, а также участвует в военных действиях в Сирии. Кроме того, при обысках в квартире Исматзоды была обнаружена экстремистская литература.

«На рассмотрении перед судом – ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого Исматзоды», – заявили в Щербинском районном суде Москвы.

«Р-Спорт» позже сообщил, что Исматзоде избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 28 августа. Мужчине вменяется склонение, вербовка или иное вовлечение лица в совершение хотя бы одного из преступлений террористической направленности или подготовка лица в целях совершения такого преступления. Ему грозит от семи до 15 лет лишения свободы.

Материалы по теме

27 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Религиозные убеждения террориста как всегда угадываются безошибочно
+45
-4
+41
Его борьба
+31
-3
+28
ну наконец-то правоохранительные органы взялись за исламский клубок
+24
-7
+17
Ответ deligy
По словам следователя, у Исматзоды есть родственник, который в настоящее время привлекается за терроризм в Таджикистане, а также участвует в военных действиях в Сирии. Кроме того, при обысках в квартире Исматзоды была обнаружена экстремистская литература. Давно за родственников по уголовному кодексу отвечают?
Уже семейные пары экстремистскими сообществами объявляют, с конфискацией имущества.
+22
-5
+17
Ответ Дарья Новикова
ну наконец-то правоохранительные органы взялись за исламский клубок
Не смеши
+21
-5
+16
У всех террористов находят литературу. Неужели они все такие книголюбы?
+11
0
+11
Ответ ГЕНПЛАН
Его борьба
И Хабиб молчит про спортсмена своего клуба. который был убит при задержании террористов недавно...Неужели одобряет ?
+15
-4
+11
Ответ Дарья Новикова
понятное дело что серьёзно копаться в проблеме не будет, половину потаскают по судам, а вторую посадят, но все же
Пока федеральные власти не возьмут под реальный контроль территорию одной всем нам хорошо известной республики, ни о какой серьёзной борьбе с этим злом не может быть и речи. Мёртвому припарки.
+10
0
+10
Ответ deligy
По словам следователя, у Исматзоды есть родственник, который в настоящее время привлекается за терроризм в Таджикистане, а также участвует в военных действиях в Сирии. Кроме того, при обысках в квартире Исматзоды была обнаружена экстремистская литература. Давно за родственников по уголовному кодексу отвечают?
Экстремистская литература не считается?
+10
-2
+8
И ведь это только еще маленькая пешка,верхушка айсберга))))
+8
0
+8
Ответ Tiligulfan7
Экстремистская литература не считается?
Хранение (и только в целях распространения) - административка. Тебя за переход улицы в неположенном месте в СИЗО должны закрыть?
+7
-2
+5
Ответ deligy
По словам следователя, у Исматзоды есть родственник, который в настоящее время привлекается за терроризм в Таджикистане, а также участвует в военных действиях в Сирии. Кроме того, при обысках в квартире Исматзоды была обнаружена экстремистская литература. Давно за родственников по уголовному кодексу отвечают?
Уж лучше лишний раз проверят, чем потом будет очередной крокус
+8
-4
+4
Ответ Николай Ульянов
Пока федеральные власти не возьмут под реальный контроль территорию одной всем нам хорошо известной республики, ни о какой серьёзной борьбе с этим злом не может быть и речи. Мёртвому припарки.
Дела нынче плохие поэтому не одну республику нужно брать на контроль, но так Вы полностью правы, но скорее всего до момента когда наши власти очухаются мы не доживём
+3
-1
+2
Ответ Николай Ульянов
Пока федеральные власти не возьмут под реальный контроль территорию одной всем нам хорошо известной республики, ни о какой серьёзной борьбе с этим злом не может быть и речи. Мёртвому припарки.
Одной ли?
+2
0
+2
Как в Афганистане пришли талибы, так в соседнем Таджикистане растёт терроризм. Это может быть серьёзно.
+1
0
+1
"..обнаружена экстремистская литература..." Сейчас можно почти любые книжки подвести под экстремизм. Это как "...обнаружены патроны в доме подозреваемого..."
+3
-2
+1
Никогда такого не было и вот опять
+1
0
+1
Ответ Владислав Севастьянов
Комментарий удален пользователем
Как вариант компакт-диск с альбомом Тату или даже с песней "мальчик-гей", ничего так, подойдёт для ареста неудобного соседа)
+1
0
+1
Отмажут...
0
0
0
Ответ Гамарджоба Генацвале
Вот просто так обьявили. Прямо на пустом месте.Сашенька ведь ничего плохого не делал и даже сказал, что ничего общего с Россией иметь не хочет и никакие имущественные вопросы его не интересуют и не волнуют. Только как узнал, что имущество изъяли, начал плакаться. Оказывается, ещё как интересуют.Вся суть этих "борцунов"
Факт: Семейную пару объявили экстремистским сообществом. Остаальное вода.
0
0
0
Ответ Николай Ульянов
Не смеши
понятное дело что серьёзно копаться в проблеме не будет, половину потаскают по судам, а вторую посадят, но все же
+2
-2
0
Раскрыли секрет полишинеля.
0
0
0
Ответ Алексей Зимин
Одной ли?
Ну, это основной центр, как мне кажется.
0
0
0
Ответ Digger86
У всех террористов находят литературу. Неужели они все такие книголюбы?
Комментарий удален пользователем
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий