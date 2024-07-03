Тренеру молодежной сборной России по борьбе Исматзоде предъявлено обвинение в содействии терроризму

Тренеру молодежной сборной России по вольной борьбе Алишери Исматзоде предъявлено обвинение в оказании содействия террористической деятельности.

Об этом пишет ТАСС. По словам следователя, у Исматзоды есть родственник, который в настоящее время привлекается за терроризм в Таджикистане, а также участвует в военных действиях в Сирии. Кроме того, при обысках в квартире Исматзоды была обнаружена экстремистская литература.

«На рассмотрении перед судом – ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого Исматзоды», – заявили в Щербинском районном суде Москвы.

«Р-Спорт» позже сообщил, что Исматзоде избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 28 августа. Мужчине вменяется склонение, вербовка или иное вовлечение лица в совершение хотя бы одного из преступлений террористической направленности или подготовка лица в целях совершения такого преступления. Ему грозит от семи до 15 лет лишения свободы.