Демирал «волчьим салютом» и фразой Ататюрка отпраздновал выход в 1/4 финала Евро-2024. Слова – девиз турецких националистов, а жест запрещен в Австрии

Теги Ювентус Сборная Турции по футболу Сборная Австрии по футболу происшествия Евро-2024 высшая лига Саудовская Аравия Аль-Ахли Джидда Политика соцсети Мерих Демирал Футбол

Турецкий футболист показал жест националистов после победы над Австрией.

Защитник Мерих Демирал сделал дубль в игре против Австрии (2:1) и вывел Турцию в 1/4 финала Евро-2024.

26-летний футболист саудовского клуба «Аль-Ахли Джидда», отпраздновал выход команды в следующий раунд «волчьим салютом», который запрещен в Австрии.

После матча бывший игрок «Ювентуса» опубликовал в соцсети свою фотографию с этим жестом и написал: «Как счастлив тот, кто может назвать себя турком».

Это фраза первого президента Турецкой Республики, основателя современного турецкого государства Мустафы Кемаля Ататюрка, произнесенная им в 1933 году на Дне Республики. Это неофициальный девиз турецких националистов.

«Волчий салют» ассоциируется с организацией «Бозкурт» («Серые волки») – крайне правым и наиболее радикальным молодежным крылом Партии националистического движения (MHP), которая придерживается идеологии турецкого национализма и пантюркизма (доктрина, в основе которой стоит консолидация тюркских народов – Спортс).

Скриншот: x.com/Merihdemiral

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35 комментариев
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У нас на концертах Арии и Кипелова таких волчьих салютов наберется с тысячу каждую секунду
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Как правило, как только игроки какой-то команды начинают подобной ерундой заниматься, сразу вылетают. И справедливо
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Хорошо что рядом какого-нибудь армянина, езида или ассирийца не было, а то, глядишь, Демирал совсем вошел бы в образ и сделал что-нибудь нехорошее
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По тупости это дело еще и запостил. Штраф-то точно прилетит. Одно дело, когда дуреют какие-то там фанаты или даже журналисты, а другое дело, когда накрывает футболиста.
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Ответ Dr. Heisenberg
По тупости это дело еще и запостил. Штраф-то точно прилетит. Одно дело, когда дуреют какие-то там фанаты или даже журналисты, а другое дело, когда накрывает футболиста.
Как раз таки футболисты никогда (в общей массе) не отличались умом и сообразительностью
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Ответ STB
У нас на концертах Арии и Кипелова таких волчьих салютов наберется с тысячу каждую секунду
тоже так подумал. Но! Внимание на пальцы по центру.
Как завещал дедушка Дио, когда большой палец закрывает согнутые центральные 2 - это "ребята, я вас люблю", когда большой палец оттопырен - это "зло, дьявол".
А тут 3 пальца в центра делают как-бы "волчью морду". Т.е. это таки другое.
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+4
был тут у нас один Бозкурт на Спортсе..

куда пропал, интересно?
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Расстрелять, конечно. С 11 метров, пусть подставляет филейную часть.
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Характеризующие черты «Серых Волков»- упование на насилие как универсальный метод достижения цели и культ жертвенности в борьбе! В данной концепции очевидны расистские черты, тезисы о превосходстве тюркской расы и турецкой нации! Что ещё интересного принесёт нынешний Евро в Германии, прямо заколдованное место!!!
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УЕФА уже привык к постоянным скандалам и политическим провокациям на этом ЧЕ. Погрозят пальчиком, и забудут и это.
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это он Babymetal слушает
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вполне могут выписать дискву. УЕФА уже расследует
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Ответ vadimevstratov2@gmail.com
УЕФА уже привык к постоянным скандалам и политическим провокациям на этом ЧЕ. Погрозят пальчиком, и забудут и это.
А по каким законам его наказывать, если запрещено в Австрии, а не в Германии? Вывести в Австрию и там его заставить показать? )
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На оригинале вообще написано, что счастлив что я турок ))
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Ответ StillInTheGame
был тут у нас один Бозкурт на Спортсе.. куда пропал, интересно?
Пропал и хорошо
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Ну там по физиономии видно, что мозгов не очень много у человека.
Вообще, за всех этих орлрв, волков и т.п. нужно банить. Как и за беллингемовские дружеские жесты. Дома у себя пусть демонстрируют.
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Ответ STB
У нас на концертах Арии и Кипелова таких волчьих салютов наберется с тысячу каждую секунду
Получается, все фанаты Арии турецкие националисты? Вот это поворот
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Запрещен в Австрии, а жест показан в Германии. Австрийцы никак не могут простить осады Вены в 1529 и 1683.
Вообще есть идеи как различить патриотизм и нацизм? Ну или национализм и нацизм. В какой момент любовь своей страна становится опасной для других.
К примеру пантюркизм, упрощенно: давайте объединим все тЮркские государства во одно. Там не идет речь давайте завоюем соседние государства. И не говорится что тУрки самые правильные тЮрки, а остальные тЮрки второй сорт (младшие братья), а не тюрки ваапще третий.
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Ответ Виктор Гри
«Как счастлив тот, кто может назвать себя турком».- если конкретно эта фраза кого-то оскорбляет , то это клиника конечно.
Ну так "Мы русские. Какой восторг!" тоже не во всех уголках страны приветствуется
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Ответ STB
У нас на концертах Арии и Кипелова таких волчьих салютов наберется с тысячу каждую секунду
Со всеми отписавшимися согласен, да, сбоку волчью морду не заметил :)
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Ответ STB
У нас на концертах Арии и Кипелова таких волчьих салютов наберется с тысячу каждую секунду
Такого ни на одном концерте не видел.
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Ответ STB
У нас на концертах Арии и Кипелова таких волчьих салютов наберется с тысячу каждую секунду
Не совсем, там остальные пальцы не в кулаке, а сложены образуя волка, если смотреть сбоку )
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Таким макаром из-за различных провокаций от недалёких ногомячистов, могут вообще ввести какие-то ограничения по празднованиям. Будет список из каких-то классических вещей и всё.
Что вообще у человека в голове, если он такое демонстрирует?
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Австрийцы сами виноваты. Хлебайте.
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Надеюсь дисквалифицируют сборную
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Не удивлюсь, если он даже не в курсе обозначения данного жеста
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Этот жест - волчий знак использует все тюрки по всему миру, ибо по легенде прародительнице тюрков считается волчица) Кстати, башкиры - башкорты в переводе с тюркского - главный волк, то есть -волчий вожак )
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«Как счастлив тот, кто может назвать себя турком».- если конкретно эта фраза кого-то оскорбляет , то это клиника конечно.
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Всегда может сказать, что жест был адресован родителям
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Какая разница Демиралю, что запрещено в Австрии, а что разрешено?
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