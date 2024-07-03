Демирал «волчьим салютом» и фразой Ататюрка отпраздновал выход в 1/4 финала Евро-2024. Слова – девиз турецких националистов, а жест запрещен в Австрии
Турецкий футболист показал жест националистов после победы над Австрией.
Защитник Мерих Демирал сделал дубль в игре против Австрии (2:1) и вывел Турцию в 1/4 финала Евро-2024.
26-летний футболист саудовского клуба «Аль-Ахли Джидда», отпраздновал выход команды в следующий раунд «волчьим салютом», который запрещен в Австрии.
После матча бывший игрок «Ювентуса» опубликовал в соцсети свою фотографию с этим жестом и написал: «Как счастлив тот, кто может назвать себя турком».
Это фраза первого президента Турецкой Республики, основателя современного турецкого государства Мустафы Кемаля Ататюрка, произнесенная им в 1933 году на Дне Республики. Это неофициальный девиз турецких националистов.
«Волчий салют» ассоциируется с организацией «Бозкурт» («Серые волки») – крайне правым и наиболее радикальным молодежным крылом Партии националистического движения (MHP), которая придерживается идеологии турецкого национализма и пантюркизма (доктрина, в основе которой стоит консолидация тюркских народов – Спортс).
Скриншот: x.com/Merihdemiral
Скандал: герой Турции показал волчий жест националистов, который запрещен в Австрии и Франции
Демирал – герой Турции. Дубль в плей-офф и рекорд после провала на прошлом Евро
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Как завещал дедушка Дио, когда большой палец закрывает согнутые центральные 2 - это "ребята, я вас люблю", когда большой палец оттопырен - это "зло, дьявол".
А тут 3 пальца в центра делают как-бы "волчью морду". Т.е. это таки другое.
куда пропал, интересно?
Вообще, за всех этих орлрв, волков и т.п. нужно банить. Как и за беллингемовские дружеские жесты. Дома у себя пусть демонстрируют.
Вообще есть идеи как различить патриотизм и нацизм? Ну или национализм и нацизм. В какой момент любовь своей страна становится опасной для других.
К примеру пантюркизм, упрощенно: давайте объединим все тЮркские государства во одно. Там не идет речь давайте завоюем соседние государства. И не говорится что тУрки самые правильные тЮрки, а остальные тЮрки второй сорт (младшие братья), а не тюрки ваапще третий.
Что вообще у человека в голове, если он такое демонстрирует?