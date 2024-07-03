Месси – лучший игрок группового этапа Кубка Америки у WhoScored. Араухо, Хамес и Нуньес тоже в символической сборной

Лионель Месси признан WhoScored лучшим игроком группового этапа Кубка Америки.

Средний балл форварда сборной Аргентины составил 8,51. Лионель отметился одной результативной передачей и создал 6 голевых моментов за две игры.

Также была составлена символическая сборная первой стадии турнира. В нее были включены футболисты с самыми высокими оценками на соответствующих позициях.

В команду попали:

– вратарь: ( , 7,78);

– защита: Даниэль Муньос (Колумбия, 7,81), (Уругвай, 7,73), (Аргентина, 7,72), Хон Арамбуру (Венесуэла, 8,1);

– полузащита: Хамес Родригес (Колумбия, 8,12), Мануэль Угарте (Уругвай, 7,77), Мойсес Кайседо (Эквадор, 7,75), Максимилиано Араухо (Уругвай, 7,88);

– нападение: Лионель Месси (Аргентина, 8,51), Дарвин Нуньес (Уругвай, 7,94).

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