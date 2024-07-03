Месси – лучший игрок группового этапа Кубка Америки у WhoScored. Араухо, Хамес и Нуньес тоже в символической сборной

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Лионель Месси признан WhoScored лучшим игроком группового этапа Кубка Америки.

Средний балл форварда сборной Аргентины составил 8,51. Лионель отметился одной результативной передачей и создал 6 голевых моментов за две игры.

Также была составлена символическая сборная первой стадии турнира. В нее были включены футболисты с самыми высокими оценками на соответствующих позициях.

В команду попали:

вратарь: Клаудио Браво (Чили, 7,78);

защита: Даниэль Муньос (Колумбия, 7,81), Рональд Араухо (Уругвай, 7,73), Кристиан Ромеро (Аргентина, 7,72), Хон Арамбуру (Венесуэла, 8,1);

полузащита: Хамес Родригес (Колумбия, 8,12), Мануэль Угарте (Уругвай, 7,77), Мойсес Кайседо (Эквадор, 7,75), Максимилиано Араухо (Уругвай, 7,88);

нападение: Лионель Месси (Аргентина, 8,51), Дарвин Нуньес (Уругвай, 7,94).

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77 комментариев
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Это ЗМ, скейтеры
+117
-23
+94
Он бы стал лучшим даже выйдя на поле
+87
-14
+73
То есть Лаутаро-Мартинес, ну ну.
+59
-13
+46
Ахахахах, классика. 9-й ЗМ этому гению, быстрее 😂😂
+63
-26
+37
Ответ Матвей Суицидин
Он бы стал лучшим даже выйдя на поле
и даже не выйдя
+33
-7
+26
Кто-нибудь скажите хейтеркам что эти оценки не человек выставляет, а бездушный алгоритм. Для него все равны изначально. А то гляжу не все тут это знаю, иначе бы не писали заведомую чушь.
+49
-24
+25
Маловато , раньше хускорд ставил 9 сразу…
+36
-11
+25
Ответ Этот Райола хочет денег
То есть Лаутаро-Мартинес, ну ну.
Ага забивал выходя на замену в двух матчах, в третьем дубль 🤦‍♂️
+34
-9
+25
Ответ Евгений Сидоров
Кто-нибудь скажите хейтеркам что эти оценки не человек выставляет, а бездушный алгоритм. Для него все равны изначально. А то гляжу не все тут это знаю, иначе бы не писали заведомую чушь.
По их версии Месси купил хускоред и софаскор
+22
-14
+8
Внебрачный сын Фифа30 все еще удивляет нас! Ни-че-го смешного не будет если Пешеход30 выиграет ЗМ благодаря пенальти в мусорном турнире под названием Копа Америка
+11
-5
+6
- в конкурсе на самое глупое лицо победил Вася!
- а я и не играл...
+11
-5
+6
Что за кринж.
+25
-20
+5
Ответ pq
ну он реально был лучшим, по крайней мере в тех матчах, которые я видел
Хотя ночью я спал)
+9
-5
+4
Золотой мяч в студию!
+4
-1
+3
Ответ Птюч
Уже начали считать на полном серьёзе голевые моменты)) что там следующее, заработанные угловые будут? Хотя это тоже вроде как созданные голевые)
давно уже начали
+3
-1
+2
Лаутаро забил 4 гола дважды выходя на замену и не попал в сборную
+3
-1
+2
Ответ Евгений Сидоров
Кто-нибудь скажите хейтеркам что эти оценки не человек выставляет, а бездушный алгоритм. Для него все равны изначально. А то гляжу не все тут это знаю, иначе бы не писали заведомую чушь.
Единственный разумный комментарий на этой ветке.
+17
-16
+1
Очередные свидетели предассистов и предобводок
+22
-21
+1
Ответ Федя Букин
0+1 - лучший Ок
Лучшего выбираем по голам???? или всё-таки лучший тот кто играет в футбол лучше всех???
+6
-6
0
Ответ 0:4 на спотифай камп ноу
Интересно как долго будет получать награды Месси после смерти?
Где посте хоть слово о награде🤡
0
0
0
Ответ Оливер Кан пускает в домик от Карлоса
Не смеши. Этот дворовый турнир никто не смотрит.
Если тебе мама денег не дала на подписку, это ещё не значит , что никто не смотрит
+2
-2
0
Ответ Великий Алонсо
Ахахахах, классика. 9-й ЗМ этому гению, быстрее 😂😂
Это тебе не кринжик)))))
0
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Ответ pq
я не сплю ночью, у меня нет необходимости рано куда-то вставать
Ну так летние каникулы, понятное дело
0
0
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Ответ zzzeeerrrooo
Если тебе мама денег не дала на подписку, это ещё не значит , что никто не смотрит
Вы еще и платите, чтобы смотреть провинциальный дворовый турнирчик? 🤣🤣🤣
+1
-1
0
Ответ Чёрная Мамбо
Внебрачный сын Фифа30 все еще удивляет нас! Ни-че-го смешного не будет если Пешеход30 выиграет ЗМ благодаря пенальти в мусорном турнире под названием Копа Америка
Па-баам, глоры гелевого плаксы вылезли)))м
+1
-1
0
Ответ pq
ну он реально был лучшим, по крайней мере в тех матчах, которые я видел
От мессибоев другого ответа и не бывает)
0
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0
Ответ Groznyi2024
Хотя ночью я спал)
Время начала матчей очень удобное
+1
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Ответ Caterina
Удивительно, некоторые обитатели футбольных веток не в курсе что такое ТТД. Хотя о них ещё даже до Бубнова было известно))
Бубнов в отличии от недоэкспертов со спортса прекрасно понимал футбол
+1
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Ответ Александр Барков
Комментарий удален модератором
И что из этого? Хотя кому я это объясняю?!
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Ответ Антон Орехов
А без оскорблений не можешь? Хотя кому это я?!
Комментарий удален модератором
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