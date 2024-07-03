Клубы РПЛ вместе с РФС обсудили закрытую лигу, как в Северной Америке. Есть вариант с вылетом одного клуба («РБК Спорт»)

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Клубы Мир РПЛ и РФС обсудили американский вариант развития Премьер-лиги.

По данным «РБК Спорт», часть ведущих российских клубов совместно с Российским футбольным союзом рассматривали варианты проведения РПЛ как в закрытом варианте, так и с возможностью вылета одного клуба. Об этом рассказали три источника, знакомых с ситуацией.

Рабочая группа Премьер-лиги по обсуждению структуры соревнований вместе с РФС в ходе закрытых дискуссий заявила о необходимости ряда реформ для повышения уровня турнира. Одна из них – пересмотр формата проведения турнира.

Обсуждался вариант с созданием закрытой лиги с участием 16 команд, которым ежегодно будет гарантировано участие в чемпионате. В закрытой лиге клубы смогли бы сконцентрировать внимание на долгосрочной стратегии, не ставя во главу угла только спортивный принцип, – больше вкладывать в маркетинг, коммерцию, инфраструктуру, развитие академий и молодых игроков.

При реализации такого сценария каждый клуб стал бы франшизой РПЛ. То есть лига задавала бы клубам стандарт, которому нужно соответствовать. Также у лиги было бы право отобрать клуб у региона или города, если он не соответствует заданным показателям. Такой формат может быть осуществлен как в рамках РПЛ, так и в отдельном варианте.

Минус этой идеи в том, что многие регионы потеряют стимул к развитию профессионального футбола, поскольку путь в элитную лигу будет закрыт, считают люди из числа руководителей клубов РПЛ. Источник в УЕФА объяснил, что в союзе нет информации о планах относительно закрытой РПЛ, но союз не приветствует закрытые форматы национальных первенств.

Среди обсуждаемых вариантов есть и такой, при котором вылетает только одна команда, а клуб, который выходит в высшую лигу, должен соответствовать критериям, предложенным лигой, предоставить четкую стратегию в плане спорта, коммерции и посещаемости – то есть обоснование того, почему клуб нужен лиге.

Эти критерии будут гораздо более сложными для выполнения, чем сейчас. Таким образом, лига обезопасит себя от того, что в нее придут клубы, у которых нет подходящего стадиона, плана развития, инфраструктуры, четкого маркетингового и финансового плана.

Утверждается, что одна из букмекерских компаний, с которой обсуждался формат закрытой РПЛ, готова выкупить будущее титульное название турнира за сумму более 5 млрд рублей в год.

По словам источников, вероятность появления в ближайшие годы закрытой лиги минимальная, однако этот вариант может сработать через несколько лет, когда к этому придет большее количество клубов РПЛ, чем сейчас. У закрытого формата пока нет экономического базиса, а другие изменения требуют больших инвестиций.

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163 комментария
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Выглядит конечно как бред, но когда в РПЛ постоянно возвращаются химки, то закрыться от них кажется не такой уж и плохой идеей
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Если сделать закрытую лигу то это станет Лигой Москвы, пол таблицы из Москвы и МО. Нужен ли зрителю из условного Ярославля такой футбол?
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Ответ Slavanya
Если сделать закрытую лигу то это станет Лигой Москвы, пол таблицы из Москвы и МО. Нужен ли зрителю из условного Ярославля такой футбол?
Шинник последний раз был в РПЛ в 2008. Так что конкретно для Ярославля ничего не меняется
+98
-12
+86
Ответ Денис Давыдов
Выглядит конечно как бред, но когда в РПЛ постоянно возвращаются химки, то закрыться от них кажется не такой уж и плохой идеей
химки проползут даже в этот формат
+52
-1
+51
Бред.
+51
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+46
Если задача - совсем убить футбол в регионах, то вперед
+47
-4
+43
Вот так и выглядит убийство спорта. Зачем равняться на СА, когда там абсолютно другая система спорта в принципе в стране?
+39
-4
+35
От создателей объединённого чемпионата России и Украины, похоже
+34
-3
+31
Ответ Edgar Dupo
Лучшая лига в мире становится еще лучше)
Станет лучшей лигой не только в мире, но даже в России.
+24
-1
+23
Лучшая лига в мире становится еще лучше)
+22
-1
+21
Ответ tverd1
Т.к. ни кто не вылетает, то меньше вероятность договорных матчей.
Если никто не вылетает, то прекрасное поле для ставочных договорных матчей.
+15
-1
+14
А какой смысл в закрытой лиге ?
+16
-2
+14
Вывод один, Букмейкеры овер дох.я обдирают лудоманов.
+15
-2
+13
Ответ Денис Давыдов
Выглядит конечно как бред, но когда в РПЛ постоянно возвращаются химки, то закрыться от них кажется не такой уж и плохой идеей
Скорее всего появятся команды которые каждый год будут занимать последние места почти не тратя денег, то при этом зарабатывать за счёт игры в рпл. Потому что вылететь нельзя будет, зачем тогда тратить деньги на трансферы и на зарплаты, если можно выпустить хоть молодежку и занять последнее место, но остаться в рпл.
+13
-2
+11
Ну тогда прекращайте госфинансирование клубов. Пусть все зарабатывают сами, кто сможет себя обеспечивать в такой закрытой лиге - тот в ней и будет.

Другое дело, что спортивная составляющая просто умрёт. Клубы будут думать о деньгах и сохранении прибыли, а не о результатах. Футболисты разбегутся.
+12
-2
+10
Ответ leo_voytenko
Зрители из условного Сиэтла не смотрят НБА?
а в НБА больше половины клубов представляют один город?
+11
-3
+8
Ответ Mihmesh35
Вот и конец футбола в России, если примут, то нормальный человек это смотреть не станет
КХЛ смотрят, а это не будут?
+12
-4
+8
Вот и конец футбола в России, если примут, то нормальный человек это смотреть не станет
+12
-4
+8
очень плохая идея, спортивный принцип должен быть важнейшим. переходные игры в своё время болото всколыхнули и теперь все играют до конца на пределе, последний мультиматч очень интересно смотреть: там с десяток интриг и исходов сезона

а вот пример, когда фактически никто не вылетает - это групповой этап нынешнего Евро. чё, весело такое уныние смотреть? катают унылые ничьи, даже дохлые команды уровня аутсайдеров проходят дальше. это просто ужас

итак у нас сделали убогий Кубок, так ещё давайте РПЛ добьём - мало нам фанайди, до конца нужно втоптать отечественный футбол в грязь. само обсуждение таких идей сродни диверсии. вы просто говорите: вы ребята за Уралом нам не нужны, вообще никогда и ни за что. это лига Москвы и европейской части России

но нефть, газ, пожалуйста, нам. для спонсирования столичных развлечений

ну как к этому вообще относиться?
+9
-2
+7
Ответ aptemii
Бред.
По ходу, в РПЛ уже поняли, что в еврокубки нас ближайшие лет 20 не вернут. Потому что закрытые лиги запрещает УЕФА.
+11
-4
+7
В лиге из-за отсутствия еврокубков и так мало мотивации по спортивному принципу, а если ещё и за вылет не надо бороться, тогда за что должны бороться футболисты и переживать болельщики? Только за сумму призовых?
+8
-2
+6
Москва и Зенит😏
+8
-2
+6
И каким 16 играть? По принципу населения города? Типа вместо заслуживших место Оренбурга и Акрона будут Новосибирск и Владивосток играть?

Почему никто из людей в РФС не хочет создать что-то вменяемое типа прозрачной лифтовой системы как в Англии, емае... Ладно, у нас география другая – но почему нельзя сделать открытые региональные лиги, за которыми можно было бы удобно следить? Население у нас огромное, а ниже второй лиги – всё, там уже какие-то призрачные соревнования и турниры между СДЮСШОРами, попасть на матчи которых можно только оказавшись где-то у инфостенда стадиона, на котором будет афиша. Вообще не в ту сторону инициативы, неправильная популяризация. У нас больше человек футболистов Блэкберна назовут, чем одного из какого-нибудь Велеса вспомнят. Ну нельзя так.
+6
-1
+5
И каждый год чемпион Зенит
+6
-1
+5
Спартак в пердив будет не актуален 😉
+7
-3
+4
Ответ BertNiKK
От создателей объединённого чемпионата России и Украины, похоже
Наш президент через 12 лет по своему подошел к вопросу создания объединенного чемпионата xD
+13
-9
+4
А что сейчас мешает клубам больше вкладывать в маркетинг, коммерцию, инфраструктуру, развитие академий и молодых игроков? Ну я не про тех, которые борятся за выживание каждый год, а про остальные 11-13 команд.
+5
-1
+4
Ответ arspurs9
Вот так и выглядит убийство спорта. Зачем равняться на СА, когда там абсолютно другая система спорта в принципе в стране?
Не, ну нарисуют концепцию с университетским спортом, развитием детского... а потом из всей концепции только спасение от вылета для Терека, Махачкалы и Урала с Химками оставят )
+7
-3
+4
Ответ JohnySPB
КХЛ смотрят, а это не будут?
КХЛ и РПЛ сравнивать некорректно, потому что в хоккее закрытые лиги это норма и обыденность, в футболе битва за выживание одна из самых интересных вещей в целом
+9
-5
+4
а я понял, это просто план как сделать фнл главной лигой России с нормальной спортивной конкуренцией. а 16 топов пусть друг у друга в закрытой лиге от##сывают, все равно еврокубков нет
+4
-1
+3
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