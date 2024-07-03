Клубы РПЛ вместе с РФС обсудили закрытую лигу, как в Северной Америке. Есть вариант с вылетом одного клуба («РБК Спорт»)

Клубы Мир РПЛ и РФС обсудили американский вариант развития Премьер-лиги.

По данным «РБК Спорт», часть ведущих российских клубов совместно с Российским футбольным союзом рассматривали варианты проведения РПЛ как в закрытом варианте, так и с возможностью вылета одного клуба. Об этом рассказали три источника, знакомых с ситуацией.

Рабочая группа Премьер-лиги по обсуждению структуры соревнований вместе с в ходе закрытых дискуссий заявила о необходимости ряда реформ для повышения уровня турнира. Одна из них – пересмотр формата проведения турнира.

Обсуждался вариант с созданием закрытой лиги с участием 16 команд, которым ежегодно будет гарантировано участие в чемпионате. В закрытой лиге клубы смогли бы сконцентрировать внимание на долгосрочной стратегии, не ставя во главу угла только спортивный принцип, – больше вкладывать в маркетинг, коммерцию, инфраструктуру, развитие академий и молодых игроков.

При реализации такого сценария каждый клуб стал бы франшизой РПЛ. То есть лига задавала бы клубам стандарт, которому нужно соответствовать. Также у лиги было бы право отобрать клуб у региона или города, если он не соответствует заданным показателям. Такой формат может быть осуществлен как в рамках РПЛ, так и в отдельном варианте.

Минус этой идеи в том, что многие регионы потеряют стимул к развитию профессионального футбола, поскольку путь в элитную лигу будет закрыт, считают люди из числа руководителей клубов РПЛ. Источник в объяснил, что в союзе нет информации о планах относительно закрытой , но союз не приветствует закрытые форматы национальных первенств.

Среди обсуждаемых вариантов есть и такой, при котором вылетает только одна команда, а клуб, который выходит в высшую лигу, должен соответствовать критериям, предложенным лигой, предоставить четкую стратегию в плане спорта, коммерции и посещаемости – то есть обоснование того, почему клуб нужен лиге.

Эти критерии будут гораздо более сложными для выполнения, чем сейчас. Таким образом, лига обезопасит себя от того, что в нее придут клубы, у которых нет подходящего стадиона, плана развития, инфраструктуры, четкого маркетингового и финансового плана.

Утверждается, что одна из букмекерских компаний, с которой обсуждался формат закрытой РПЛ, готова выкупить будущее титульное название турнира за сумму более 5 млрд рублей в год.

По словам источников, вероятность появления в ближайшие годы закрытой лиги минимальная, однако этот вариант может сработать через несколько лет, когда к этому придет большее количество клубов РПЛ, чем сейчас. У закрытого формата пока нет экономического базиса, а другие изменения требуют больших инвестиций.

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