Клубы РПЛ вместе с РФС обсудили закрытую лигу, как в Северной Америке. Есть вариант с вылетом одного клуба («РБК Спорт»)
Клубы Мир РПЛ и РФС обсудили американский вариант развития Премьер-лиги.
По данным «РБК Спорт», часть ведущих российских клубов совместно с Российским футбольным союзом рассматривали варианты проведения РПЛ как в закрытом варианте, так и с возможностью вылета одного клуба. Об этом рассказали три источника, знакомых с ситуацией.
Рабочая группа Премьер-лиги по обсуждению структуры соревнований вместе с РФС в ходе закрытых дискуссий заявила о необходимости ряда реформ для повышения уровня турнира. Одна из них – пересмотр формата проведения турнира.
Обсуждался вариант с созданием закрытой лиги с участием 16 команд, которым ежегодно будет гарантировано участие в чемпионате. В закрытой лиге клубы смогли бы сконцентрировать внимание на долгосрочной стратегии, не ставя во главу угла только спортивный принцип, – больше вкладывать в маркетинг, коммерцию, инфраструктуру, развитие академий и молодых игроков.
При реализации такого сценария каждый клуб стал бы франшизой РПЛ. То есть лига задавала бы клубам стандарт, которому нужно соответствовать. Также у лиги было бы право отобрать клуб у региона или города, если он не соответствует заданным показателям. Такой формат может быть осуществлен как в рамках РПЛ, так и в отдельном варианте.
Минус этой идеи в том, что многие регионы потеряют стимул к развитию профессионального футбола, поскольку путь в элитную лигу будет закрыт, считают люди из числа руководителей клубов РПЛ. Источник в УЕФА объяснил, что в союзе нет информации о планах относительно закрытой РПЛ, но союз не приветствует закрытые форматы национальных первенств.
Среди обсуждаемых вариантов есть и такой, при котором вылетает только одна команда, а клуб, который выходит в высшую лигу, должен соответствовать критериям, предложенным лигой, предоставить четкую стратегию в плане спорта, коммерции и посещаемости – то есть обоснование того, почему клуб нужен лиге.
Эти критерии будут гораздо более сложными для выполнения, чем сейчас. Таким образом, лига обезопасит себя от того, что в нее придут клубы, у которых нет подходящего стадиона, плана развития, инфраструктуры, четкого маркетингового и финансового плана.
Утверждается, что одна из букмекерских компаний, с которой обсуждался формат закрытой РПЛ, готова выкупить будущее титульное название турнира за сумму более 5 млрд рублей в год.
По словам источников, вероятность появления в ближайшие годы закрытой лиги минимальная, однако этот вариант может сработать через несколько лет, когда к этому придет большее количество клубов РПЛ, чем сейчас. У закрытого формата пока нет экономического базиса, а другие изменения требуют больших инвестиций.
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Другое дело, что спортивная составляющая просто умрёт. Клубы будут думать о деньгах и сохранении прибыли, а не о результатах. Футболисты разбегутся.
а вот пример, когда фактически никто не вылетает - это групповой этап нынешнего Евро. чё, весело такое уныние смотреть? катают унылые ничьи, даже дохлые команды уровня аутсайдеров проходят дальше. это просто ужас
итак у нас сделали убогий Кубок, так ещё давайте РПЛ добьём - мало нам фанайди, до конца нужно втоптать отечественный футбол в грязь. само обсуждение таких идей сродни диверсии. вы просто говорите: вы ребята за Уралом нам не нужны, вообще никогда и ни за что. это лига Москвы и европейской части России
но нефть, газ, пожалуйста, нам. для спонсирования столичных развлечений
ну как к этому вообще относиться?
Почему никто из людей в РФС не хочет создать что-то вменяемое типа прозрачной лифтовой системы как в Англии, емае... Ладно, у нас география другая – но почему нельзя сделать открытые региональные лиги, за которыми можно было бы удобно следить? Население у нас огромное, а ниже второй лиги – всё, там уже какие-то призрачные соревнования и турниры между СДЮСШОРами, попасть на матчи которых можно только оказавшись где-то у инфостенда стадиона, на котором будет афиша. Вообще не в ту сторону инициативы, неправильная популяризация. У нас больше человек футболистов Блэкберна назовут, чем одного из какого-нибудь Велеса вспомнят. Ну нельзя так.