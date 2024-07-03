Демирал отреагировал на расследование УЕФА словами Ататюрка: «Как счастлив тот, кто может назвать себя турком»
Мерих Демирал сделал новое политическое заявление.
«Доброе утро, моя Турция 🇹🇷. Как счастлив тот, кто может назвать себя турком», – написал защитник сборной Турции в инстаграме, снова процитировав Мустафу Кемаля Ататюрка в ответ на решение УЕФА провести расследование.
Защитник Мерих Демирал вчера сделал дубль в игре против Австрии (2:1) и вывел Турцию в 1/4 финала Евро-2024.
26-летний футболист саудовского клуба «Аль-Ахли Джидда», отпраздновал выход команды в следующий раунд «волчьим салютом», который запрещен в Австрии.
После матча бывший игрок «Ювентуса» опубликовал в соцсети свою фотографию с этим жестом и написал: «Как счастлив тот, кто может назвать себя турком». Это фраза первого президента Турецкой Республики, основателя современного турецкого государства Мустафы Кемаля Ататюрка, произнесенная им в 1933 году на Дне Республики. Это неофициальный девиз турецких националистов.
«Волчий салют» ассоциируется с организацией «Бозкурт» («Серые волки») – крайне правым и наиболее радикальным молодежным крылом Партии националистического движения (MHP), которая придерживается идеологии турецкого национализма и пантюркизма (доктрина, в основе которой стоит консолидация тюркских народов – Спортс).
УЕФА начал расследование из-за «неподобающего поведения» игрока.
Скандал: герой Турции показал волчий жест националистов, который запрещен в Австрии и Франции
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Да пошли вы на ###! Я положил на вас с прибором! Ничего вы все равно не сделаете!
Самое смешное, что так и будет.
Будет интересно посмотреть как эти "сверх люди" будут играть с Нидерландами
Ну если по фактам,то если данный жест запрещён в Австрии,а матч проходил вне юрисдикции запрета,то претензии австрийцев ни о чём.
Другое дело,что существуют правила УЕФА и проявление определённых жестов может наказываться.(https://documents.uefa.com/r/UPE0QDp~FJso7vSx8slqLQ/tHr7EbWNHXr9yiY2VgKLGQ)
P.S.A вообще если посмотреть,то у любой команды найдётся что то подобное.
Вспоминаю матчи,где футболисты стоят на одном колене,а черные держат поднятые руки с ладонями сжатыми в кулак,и всё нормально.
Не оправдывая или осуждая поступок Демирала,но всё определяется конъюнктуркой.
П.С. отдельно можно было бы сказать что ЛЮБЫЕ политические акции и призывы - должны быть строжайшим образом запрещены и любые проявления политической агитации должны наказываться, но это все уже можно забыть. Это все слили в унитаз политики от мира спорта, так что про те счастливые годы можно и не вспоминать...