Демирал отреагировал на расследование УЕФА словами Ататюрка: «Как счастлив тот, кто может назвать себя турком»

Теги Сборная Турции по футболу УЕФА Евро-2024 высшая лига Саудовская Аравия Аль-Ахли Джидда Политика соцсети Мерих Демирал Футбол

Мерих Демирал сделал новое политическое заявление.

«Доброе утро, моя Турция 🇹🇷. Как счастлив тот, кто может назвать себя турком», – написал защитник сборной Турции в инстаграме, снова процитировав Мустафу Кемаля Ататюрка в ответ на решение УЕФА провести расследование.

Защитник Мерих Демирал вчера сделал дубль в игре против Австрии (2:1) и вывел Турцию в 1/4 финала Евро-2024.

26-летний футболист саудовского клуба «Аль-Ахли Джидда», отпраздновал выход команды в следующий раунд «волчьим салютом», который запрещен в Австрии.

После матча бывший игрок «Ювентуса» опубликовал в соцсети свою фотографию с этим жестом и написал: «Как счастлив тот, кто может назвать себя турком». Это фраза первого президента Турецкой Республики, основателя современного турецкого государства Мустафы Кемаля Ататюрка, произнесенная им в 1933 году на Дне Республики. Это неофициальный девиз турецких националистов.

«Волчий салют» ассоциируется с организацией «Бозкурт» («Серые волки») – крайне правым и наиболее радикальным молодежным крылом Партии националистического движения (MHP), которая придерживается идеологии турецкого национализма и пантюркизма (доктрина, в основе которой стоит консолидация тюркских народов – Спортс).

УЕФА начал расследование из-за «неподобающего поведения» игрока.

Скандал: герой Турции показал волчий жест националистов, который запрещен в Австрии и Франции

Демирал – герой Турции. Дубль в плей-офф и рекорд после провала на прошлом Евро

Угадайте, как пройдут матчи Евро, и получайте купоны от Бургер Кинг

Материалы по теме

122 комментария
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Прям сверхнация, достаточно родится турком и ты навеки счастлив !
+149
-3
+146
Ответ Aristokratt
Комментарий скрыт
Наташа, говори только за себя
+93
-11
+82
Надо провести демиралитаризацию
+76
-9
+67
Как хорошо что Юве слил этого неадеквата, у него и на поле порой башню срывало
+63
-5
+58
Ответ АРТУР АЛИЕВ
Надо провести демиралитаризацию
Перестать покупать турецкие помидоры?
+55
-2
+53
Надеюсь Нидерланды накидают этим сверхчеловекам штук 5
+48
-7
+41
Как мне кажется идеи и культурный уровень Бозкур весьма и весьма далек о фигуры уровня Ататюрка. Их роднит разве что только национализм и жестокость. Ататюрк помимо этого был весьма талантливым политиком и реформатором европейского толка. А что могут предложить Бозкур? Они грязная тень мрачных времен.
+32
-1
+31
С другой стороны так часто бывает когда в твоей стране нет успехов в экономике, и огромная инфляция, то часто олигархат и власти делают фокус внимания на прошлые успехи на великое прошлое и все такое...пройдет пару поколений и может быть под воздействием образования турки будут больше спрашивать о настоящем
+26
-3
+23
Ответ Вадим Белозёров
Прям сверхнация, достаточно родится турком и ты навеки счастлив !
В Германии.
+18
-1
+17
Позорный пантюркизм удручает
+20
-6
+14
Ответ АРТУР АЛИЕВ
Надо провести демиралитаризацию
Нидерланды проведут
+11
0
+11
Как же я несчастен.. ((
+11
-1
+10
Ответ Karl Franz F. Brandt
Вот они действительно великая нация. Троя, Византия, Константинополь, Оттоманская империя (одна из самых больших и влиятельных в истории человечества). Нам до них...
Такая замечательная империя, что там до 19 века были запрещены печатные станки, чтобы люди поменьше книг читали. Эта замечательная империя уничтожила византийскую цивилизацию и покончила с великой исламской культурой Средневековья, создававшейся главным образом усилиями персов и арабов, которые опирались на античное наследие. На счету турок несколько геноцидов и систематические притеснения христианского населения, перманентная резня на Балканах. А вклад в историю мировой культуры исчерпывается компьютерной игрой Mount and Blade, Орханом Памуком и сериалом "Великолепный век". Чем там гордиться?
+11
-1
+10
Таких отбитых нужно подальше держать от спорта.
+15
-5
+10
"Такой какой-есть и меня не сломать. И все потому, что я тюркский, я иду до конца" Может начать петь аналог турецкого shamana
+11
-2
+9
Ответ Вадим Белозёров
Прям сверхнация, достаточно родится турком и ты навеки счастлив !
Хм, что то это мне напоминает... но что... А ладно, пойду Шамана переслушаю.
+13
-5
+8
Ответ Aristokratt
Комментарий скрыт
Аксиома Эскобара
+10
-2
+8
Ответ arspurs9
Пусть продолжает. Само по себе понятия национализма в мире не запрещено и не является преступлением. Вот и посмотрим на поведение чиновников и их свободу слова. Будут они как-то пытаться убрать Демирала на фоне того, что разрешают угодным им говорить что хочется?
запрещена организация, символом которой является данный жест.
+8
0
+8
Ответ Aristokratt
Комментарий скрыт
назовите основных идеологов панславянизма 21 века.
+9
-2
+7
Перевожу:
Да пошли вы на ###! Я положил на вас с прибором! Ничего вы все равно не сделаете!

Самое смешное, что так и будет.
+9
-4
+5
Ответ Social Indr
С другой стороны так часто бывает когда в твоей стране нет успехов в экономике, и огромная инфляция, то часто олигархат и власти делают фокус внимания на прошлые успехи на великое прошлое и все такое...пройдет пару поколений и может быть под воздействием образования турки будут больше спрашивать о настоящем
Самое смешное, что местные патриоты заминусовали сразу. Вот вам и доказательства моей правоты. Как говорится, в своем глазу бревна не замечаем)
+7
-2
+5
Турецкие фашисты во всей красе
+9
-4
+5
Демирал, Демирю и буду Демирать!
+6
-1
+5
Дутый патриотизм не имеет ничего общего с спортом
Будет интересно посмотреть как эти "сверх люди" будут играть с Нидерландами
+5
-1
+4
У этого типа всегда с головой было не в порядке. А в прочем, все подданные диктаторских правителей, гордятся своим президентом и т.д. … до поры до времени.
+4
0
+4
Ответ Alexey Saveliev
Пантюркизм головного мозга
Кто-то строит русский мир, кто-то строит тюрский))
+4
0
+4
Ответ Aristokratt
Комментарий скрыт
Думал, хорошо пошутил?
+5
-1
+4
Ответ NoThanks
Все просто. Если указанная организация признана террористической/радикальной в Германии и ее последователи - вне закона, то есть если поддерживая эту организацию ты нарушаешь закон - привлекайте по статье в соответствии с законом. Если указанная организация в правовом поле и быть ее членом/последователем - законно и легально, то нечего давать свои оценки на предмет того нравится вам это или нет. Нравится/ не нравится и далее по тексту. П.С. отдельно можно было бы сказать что ЛЮБЫЕ политические акции и призывы - должны быть строжайшим образом запрещены и любые проявления политической агитации должны наказываться, но это все уже можно забыть. Это все слили в унитаз политики от мира спорта, так что про те счастливые годы можно и не вспоминать...
Вы совершенно правы.
Ну если по фактам,то если данный жест запрещён в Австрии,а матч проходил вне юрисдикции запрета,то претензии австрийцев ни о чём.
Другое дело,что существуют правила УЕФА и проявление определённых жестов может наказываться.(https://documents.uefa.com/r/UPE0QDp~FJso7vSx8slqLQ/tHr7EbWNHXr9yiY2VgKLGQ)
P.S.A вообще если посмотреть,то у любой команды найдётся что то подобное.
Вспоминаю матчи,где футболисты стоят на одном колене,а черные держат поднятые руки с ладонями сжатыми в кулак,и всё нормально.
Не оправдывая или осуждая поступок Демирала,но всё определяется конъюнктуркой.
+3
0
+3
Ответ Aidos9419
Зачем кому то что-то показывать доказывать, у турков есть своя земля, кто то им мешает что ли жить?! Просто порадоваться нельзя, без всякой политики, без всяких жестов?!
Своя земля?! Эта земля принадлежит армянам, грекам, ассирийцам, езидам и другим автохтонным народам/нациям. Но только не туркам.
+8
-5
+3
Все просто. Если указанная организация признана террористической/радикальной в Германии и ее последователи - вне закона, то есть если поддерживая эту организацию ты нарушаешь закон - привлекайте по статье в соответствии с законом. Если указанная организация в правовом поле и быть ее членом/последователем - законно и легально, то нечего давать свои оценки на предмет того нравится вам это или нет. Нравится/ не нравится и далее по тексту.

П.С. отдельно можно было бы сказать что ЛЮБЫЕ политические акции и призывы - должны быть строжайшим образом запрещены и любые проявления политической агитации должны наказываться, но это все уже можно забыть. Это все слили в унитаз политики от мира спорта, так что про те счастливые годы можно и не вспоминать...
+4
-1
+3
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий