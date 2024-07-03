Демирал отреагировал на расследование УЕФА словами Ататюрка: «Как счастлив тот, кто может назвать себя турком»

Мерих Демирал сделал новое политическое заявление.

«Доброе утро, моя Турция 🇹🇷. Как счастлив тот, кто может назвать себя турком», – написал защитник сборной Турции в инстаграме, снова процитировав Мустафу Кемаля Ататюрка в ответ на решение УЕФА провести расследование.

Защитник Мерих Демирал вчера сделал дубль в игре против Австрии (2:1) и вывел Турцию в 1/4 финала .

26-летний футболист саудовского клуба « », отпраздновал выход команды в следующий раунд «волчьим салютом», который запрещен в Австрии.

После матча бывший игрок «Ювентуса» опубликовал в соцсети свою фотографию с этим жестом и написал: «Как счастлив тот, кто может назвать себя турком». Это фраза первого президента Турецкой Республики, основателя современного турецкого государства Мустафы Кемаля Ататюрка, произнесенная им в 1933 году на Дне Республики. Это неофициальный девиз турецких националистов.

«Волчий салют» ассоциируется с организацией «Бозкурт» («Серые волки») – крайне правым и наиболее радикальным молодежным крылом Партии националистического движения (MHP), которая придерживается идеологии турецкого национализма и пантюркизма (доктрина, в основе которой стоит консолидация тюркских народов – Спортс).

УЕФА начал расследование из-за «неподобающего поведения» игрока.

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