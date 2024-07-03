«Спартак» ведет переговоры по Актюркоглу с «Галатасараем», вингер не против переезда в Россию. У него 15+9 в сезоне и гол на Евро-2024
«Спартаку» интересен футболист сборной Турции, вышедшей в 1/4 финала Евро-2024.
В марте сообщалось, что красно-белые сделали «Галатасараю» и Керем Актюркоглу предложение, от которого «невозможно отказаться». 25-летний футболист рассматривался как замена Квинси Промесу.
По данным Metaratings.ru, «Спартак» продолжает переговоры с «Галатасараем» по поводу перехода вингера сборной Турции.
При этом пока говорить о завершении сделки преждевременно, сторонам еще надо решить ряд нюансов. Сам Керем не против переезда в Россию.
Актюркоглу в сезоне-2023/24 провел 54 матча во всех турнирах, забил 15 голов и сделал 9 результативных передач.
В 4 играх Евро-2024 он забил 1 гол. Подробная статистика игрока – здесь.
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Вы что глава лукойла, или агент игрока, или генеральный директор Спартака?
Надеюсь усилит нас
Значит бабло хорошее выдали Станковичу на усиление
Где опорник ?