«Спартак» ведет переговоры по Актюркоглу с «Галатасараем», вингер не против переезда в Россию. У него 15+9 в сезоне и гол на Евро-2024

Теги Спартак премьер-лига Россия Галатасарай Сборная Турции по футболу высшая лига Турция возможные трансферы Евро-2024 Керем Актюркоглу Футбол

«Спартаку» интересен футболист сборной Турции, вышедшей в 1/4 финала Евро-2024.

В марте сообщалось, что красно-белые сделали «Галатасараю» и Керем Актюркоглу предложение, от которого «невозможно отказаться». 25-летний футболист рассматривался как замена Квинси Промесу.

По данным Metaratings.ru, «Спартак» продолжает переговоры с «Галатасараем» по поводу перехода вингера сборной Турции.

При этом пока говорить о завершении сделки преждевременно, сторонам еще надо решить ряд нюансов. Сам Керем не против переезда в Россию.

Актюркоглу в сезоне-2023/24 провел 54 матча во всех турнирах, забил 15 голов и сделал 9 результативных передач.

В 4 играх Евро-2024 он забил 1 гол. Подробная статистика игрока – здесь.

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31 комментарий
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Что-то слабо верится.
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+27
Ответ Фан Рубина
На повышение. Вопрос, потянет ли уровень сильнейшей лиги мира - РПЛ.
Полгодика попробует вкатиться, если сразу не потянет, годик-другой в аренде в апл попылит, подтянет уровень
+19
0
+19
На повышение. Вопрос, потянет ли уровень сильнейшей лиги мира - РПЛ.
+20
-5
+15
слабо верится, что Галатасарай может ему предложить настолько меньше, чем Спартак, что он готов переехать в новую страну и отказаться от выступления в ЛЧ.
+7
0
+7
Ответ Фан Рубина
На повышение. Вопрос, потянет ли уровень сильнейшей лиги мира - РПЛ.
Так ФНЛ(первую лигу) еще никто не принижал!
+7
-4
+3
Не очень понимаю, зачем ему ехать в РПЛ, тем более, в Спартак. Имхо, должен быть спрос в Италии или Германии.
+4
-1
+3
Ответ Zeleboba_2017
В ролике по вилияну было написано следите за обновлениями 2 пака. Может реально ещё 2 игроков, в том числе Керема?
Это было про 2 футболисток из сборной Сербии в женский Спартак
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Не верю . Турки после выхода в 1/4 все себя в топ лигах видят . Тем более чемпионат в Германии , где огромная их диаспора живёт.
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Ответ Caniball
Интересно, что его может привлечь, если Спартак з/п больше 2 млн. евро не дает никому принципиально. И не будет отходить от этого.
Откуда вы это всё знаете и берёте
Вы что глава лукойла, или агент игрока, или генеральный директор Спартака?
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Ответ Сергей Орлов
Что-то слабо верится.
Но хочется верить. Игрок добротный, с большим объёмом работы на команду, как в оборонительном и так же в атакующем плане. Быстрый, цепкий, с хорошим дриблингом и видением поля, с хорошим пасом. Единственное то что немного хромает реализация, много убойных моментов может загубить, но потом такой голешник заколотить, что сам Златан бы позавидовал.
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Если перейдёт это будет супер трансфер для нашего чемпионата
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Хороший будет трансфер! Главное что бы перешел
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Ответ Blaumerc
Но хочется верить. Игрок добротный, с большим объёмом работы на команду, как в оборонительном и так же в атакующем плане. Быстрый, цепкий, с хорошим дриблингом и видением поля, с хорошим пасом. Единственное то что немного хромает реализация, много убойных моментов может загубить, но потом такой голешник заколотить, что сам Златан бы позавидовал.
Так, собственно, поэтому и не верится)
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Икра подъехать успела
Надеюсь усилит нас
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Ответ Co11ady
Это зря. Мне кажется так, как у нас, мало где платят.
ну да, ведь не ради же денег в турецкие топ-клубы приезжают играть такие люди как Икарди, а тренировать такие как Моуринью
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Ответ korysh
слабо верится, что Галатасарай может ему предложить настолько меньше, чем Спартак, что он готов переехать в новую страну и отказаться от выступления в ЛЧ.
Это зря. Мне кажется так, как у нас, мало где платят.
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Ответ Богдан
Полгодика попробует вкатиться, если сразу не потянет, годик-другой в аренде в апл попылит, подтянет уровень
Получается по пути Крала пойти собирается
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Главное по цене договориться а так игрок хороший и Спартаку подойдет
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Если такая информация проскочила
Значит бабло хорошее выдали Станковичу на усиление
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Ответ Сергей Орлов
Что-то слабо верится.
он потерял место в основе
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Игрок топовый, Спартаку повезло
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Эльвин Керимов станет главным фанатом красно-белых, если переход состоится
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Я понял ( судя по тр. политике) , будем только забивать.
Где опорник ?
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Для полузащитника у него результативность неплохая.
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Интересно, что его может привлечь, если Спартак з/п больше 2 млн. евро не дает никому принципиально. И не будет отходить от этого.
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Для полузащитника у него результативность неплохая.
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Сэму не говорите, давление поднимется.
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