«Спартак» ведет переговоры по Актюркоглу с «Галатасараем», вингер не против переезда в Россию. У него 15+9 в сезоне и гол на Евро-2024

«Спартаку» интересен футболист сборной Турции, вышедшей в 1/4 финала Евро-2024.

В марте сообщалось, что красно-белые сделали «Галатасараю» и предложение, от которого «невозможно отказаться». 25-летний футболист рассматривался как замена Квинси Промесу.

По данным Metaratings.ru, « » продолжает переговоры с « » по поводу перехода вингера сборной Турции.

При этом пока говорить о завершении сделки преждевременно, сторонам еще надо решить ряд нюансов. Сам Керем не против переезда в Россию.

Актюркоглу в сезоне-2023/24 провел 54 матча во всех турнирах, забил 15 голов и сделал 9 результативных передач.

В 4 играх Евро-2024 он забил 1 гол. Подробная статистика игрока – здесь.

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