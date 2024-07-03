Агент Угальде: «Мои слова исказили. «Спартак» – большой клуб во всем мире. Мы не сожалеем о переходе»

Теги Спартак премьер-лига Россия агенты Матч ТВ Манфред Угальде Курт Морсинк Футбол

Агент Манфреда Угальде заявил, что его слова про «Спартак» и Мир РПЛ исказили.

Ранее появилось такое заявление Курта Морсинка: «Было бы лицемерием говорить – это то, что мы планировали для карьеры Манфреда. Деньги решают иногда».

«Определенно, мои слова были искажены. «Спартак» – большой клуб во всем мире, клуб с большими традициями и большими достижениями.

Мы нисколько не сожалеем о переходе в московский клуб и с нетерпением ждем предстоящий сезон.

Манфред – победитель, который хочет побеждать вместе со «Спартаком», – сказал агент форварда сборной Коста-Рики и «Спартака».

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52 комментария
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Так там ничего страшного вроде и не было сказано. Нужно мыслить трезво, большинство легов в РПЛ едут конкретно за деньгами, а не за ромбики, стрелки и прочие штуки. Кто-то со временем приживается, прикипает и в какой-то степени может искренне рубиться, но большинство приехали, пошабашили и уехали. И хорошо, если пошабашили, но при этом дали результат.
Хз зачем он оправдываться стал.
+81
-6
+75
Ответ Owen_the_Simple
>Спартак» – большой клуб во всем мире. Очень. 50-60 миллионов болельщиков только в России, изобретение атакующего футбола, стеночек, забеганий, короткого и среднего паса, 6 из 6, редкий паренёк на Коста-Рике не бегал в футболке Шешукова или Ковальчука - кумиры детства.
Приятно, что даже в Питере помнят имена таких легенд как Шешуков и Ковальчук
+36
-4
+32
Фраер дал заднюю.
Просто так исказить нереально.
+38
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+20
Ответ Рашпель793
Так там ничего страшного вроде и не было сказано. Нужно мыслить трезво, большинство легов в РПЛ едут конкретно за деньгами, а не за ромбики, стрелки и прочие штуки. Кто-то со временем приживается, прикипает и в какой-то степени может искренне рубиться, но большинство приехали, пошабашили и уехали. И хорошо, если пошабашили, но при этом дали результат. Хз зачем он оправдываться стал.
Ничего страшного не было сказано для трезвомыслящих людей, а поклонникам популярного Спартака как бегать по зенитовским веткам с гиканьями про "Выбрал бабло, а не футбол", когда агенты их собственных игроков говорят вот такое?
+30
-12
+18
Слово не воробей - вылетет не поймаешь, тем более в эпоху интернета и мессенджеров, иногда лучше промолчать...
+20
-5
+15
"Сори, если обоссал", добавил агент
+14
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+11
Ответ rarog
Кто за новостями о Спартаке следит- тот в цирке не смеется
За новостями в Спартаке пристально следят «типа болельщики» зенита.. 10 комментариев,из них 9 Питерских.. Молодцы.. переживаете))
+13
-6
+7
Ответ Дмитрий9779
Фраер дал заднюю. Просто так исказить нереально.
исказить можно всё, что угодно) но скорее всего чел ляпнул не подумав, хотя лично я не вижу ничего плохого в том, что человек воспринимает футбол как работу - лишь бы отрабатывал на поле
+6
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Опа, и снова в кроссовках а не в тапках.. 😁😁👍
+6
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+6
"Нагло смонтированная подтасовка звука"
+8
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+5
Ответ Пользователь Huawei
Ну может из-за принципа, типа не правильно перевели. Вы чё там?
Что там неправильно перевели из-за чего ему пришлось оправдываться и говорить про то, какой Спартак большой клуб?
Нет там ничего криминального, даже если перевели неправильно.
+4
0
+4
Агент Угальде:«Меня вырвало из контекста!»)
+5
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+4
Ответ Owen_the_Simple
Ничего страшного не было сказано для трезвомыслящих людей, а поклонникам популярного Спартака как бегать по зенитовским веткам с гиканьями про "Выбрал бабло, а не футбол", когда агенты их собственных игроков говорят вот такое?
И поэтому Вы с этим пришли сюда под эту новость дразниться?
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Переобувание по латиноамерикански.
+2
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+2
Ответ Owen_the_Simple
>Спартак» – большой клуб во всем мире. Очень. 50-60 миллионов болельщиков только в России, изобретение атакующего футбола, стеночек, забеганий, короткого и среднего паса, 6 из 6, редкий паренёк на Коста-Рике не бегал в футболке Шешукова или Ковальчука - кумиры детства.
Кто о ком, я любитель дзюбы про Спартак, каждый хочет прикоснуться к великому🤷‍♂️
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+2
Ну разумеется 😂😂😂
+2
0
+2
Казус перевода. Так бывает . Например, слово satisfaction имеет несколько значений, порой, противоречиво звучащих на русском языке.
+3
-1
+2
Да как-то все равно.
Понятно, что переход в любой российский клуб в 2024 году это вопрос денег. Спортивный интерес может и есть, ведь лига все еще сильнее многих, но без еврокубков это очень быстро надоест
+6
-4
+2
Ответ КЕША
Казус перевода. Так бывает . Например, слово satisfaction имеет несколько значений, порой, противоречиво звучащих на русском языке.
С добрый десяток :)
+1
0
+1
Ответ Рашпель793
Так там ничего страшного вроде и не было сказано. Нужно мыслить трезво, большинство легов в РПЛ едут конкретно за деньгами, а не за ромбики, стрелки и прочие штуки. Кто-то со временем приживается, прикипает и в какой-то степени может искренне рубиться, но большинство приехали, пошабашили и уехали. И хорошо, если пошабашили, но при этом дали результат. Хз зачем он оправдываться стал.
Фактос
+7
-6
+1
Ответ Зелёный гопник
7-1
с Динамо в 2003?)
+1
0
+1
Ответ Мукунку хороший
За новостями в Спартаке пристально следят «типа болельщики» зенита.. 10 комментариев,из них 9 Питерских.. Молодцы.. переживаете))
7-1
+4
-3
+1
Ответ Owen_the_Simple
>Спартак» – большой клуб во всем мире. Очень. 50-60 миллионов болельщиков только в России, изобретение атакующего футбола, стеночек, забеганий, короткого и среднего паса, 6 из 6, редкий паренёк на Коста-Рике не бегал в футболке Шешукова или Ковальчука - кумиры детства.
Шоавэ, Тробок, Фло. Ну и навека хороший Мукунку
+1
0
+1
Испугался что разорвут контракт
+2
-1
+1
//Манфред – победитель
Особенно статистика голов победная. Да по сравнению с даже Заболотный лютый доминатор.
+2
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+1
"Виляет как маркетанская лодка" ©
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Ответ Owen_the_Simple
Ничего страшного не было сказано для трезвомыслящих людей, а поклонникам популярного Спартака как бегать по зенитовским веткам с гиканьями про "Выбрал бабло, а не футбол", когда агенты их собственных игроков говорят вот такое?
А вы милейший что здесь делаете ?
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Ответ Архитектор Мендисабаль
Переобувание по латиноамерикански.
Вариант с переходом сорвался, видимо))
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Ответ Peter Parker
Приятно, что даже в Питере помнят имена таких легенд как Шешуков и Ковальчук
Шутки шутками, а ведь Ковальчук в своё время очень неприхотливый опорник был.
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Ответ Owen_the_Simple
Вас расстроить историей о том, что Тихонов с Цымбаларём ушли из Спартака ещё до появления Угальде в этом мире или тем, что я помню Валерия Катынсуса и Мантаса Самусёваса?
Легенда Зенита - Юрий Желудков и его голы в ворота Дасаева. Не забываем.
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