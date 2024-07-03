Агент Угальде: «Мои слова исказили. «Спартак» – большой клуб во всем мире. Мы не сожалеем о переходе»
Агент Манфреда Угальде заявил, что его слова про «Спартак» и Мир РПЛ исказили.
Ранее появилось такое заявление Курта Морсинка: «Было бы лицемерием говорить – это то, что мы планировали для карьеры Манфреда. Деньги решают иногда».
«Определенно, мои слова были искажены. «Спартак» – большой клуб во всем мире, клуб с большими традициями и большими достижениями.
Мы нисколько не сожалеем о переходе в московский клуб и с нетерпением ждем предстоящий сезон.
Манфред – победитель, который хочет побеждать вместе со «Спартаком», – сказал агент форварда сборной Коста-Рики и «Спартака».
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Хз зачем он оправдываться стал.
Просто так исказить нереально.
Нет там ничего криминального, даже если перевели неправильно.
Понятно, что переход в любой российский клуб в 2024 году это вопрос денег. Спортивный интерес может и есть, ведь лига все еще сильнее многих, но без еврокубков это очень быстро надоест
Особенно статистика голов победная. Да по сравнению с даже Заболотный лютый доминатор.