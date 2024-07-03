Агент Угальде: «Мои слова исказили. «Спартак» – большой клуб во всем мире. Мы не сожалеем о переходе»

Агент Манфреда Угальде заявил, что его слова про «Спартак» и Мир РПЛ исказили.

Ранее появилось такое заявление Курта Морсинка: «Было бы лицемерием говорить – это то, что мы планировали для карьеры . Деньги решают иногда».

«Определенно, мои слова были искажены. «Спартак» – большой клуб во всем мире, клуб с большими традициями и большими достижениями.

Мы нисколько не сожалеем о переходе в московский клуб и с нетерпением ждем предстоящий сезон.

Манфред – победитель, который хочет побеждать вместе со «Спартаком», – сказал агент форварда сборной Коста-Рики и « ».

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