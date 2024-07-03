Австрийский журналист: «Демирал открыто показал жест фашистских «Серых волков». Когда УЕФА начнет действовать?»

Теги Сборная Турции по футболу Сборная Австрии по футболу УЕФА Евро-2024 высшая лига Саудовская Аравия Аль-Ахли Джидда Политика соцсети Мерих Демирал Реджеп Тайип Эрдоган Футбол

Австрийский журналист призвал УЕФА наказать Мериха Демирала за скандальный жест.

«Он совершенно открыто показал жест фашистских «Серых волков». Эти военизированные формирования были ответственны за тысячи смертей, и сегодня они сидят в правительстве Турции и вместе с Партией справедливости и развития Эрдогана устанавливают правый режим.

Когда УЕФА начнет действовать?» – написал Михаэль Бонвалот.

Защитник Мерих Демирал вчера сделал дубль в игре против Австрии (2:1) и вывел Турцию в 1/4 финала Евро-2024.

26-летний футболист саудовского клуба «Аль-Ахли Джидда», отпраздновал выход команды в следующий раунд «волчьим салютом», который запрещен в Австрии.

После матча бывший игрок «Ювентуса» опубликовал в соцсети свою фотографию с этим жестом и написал: «Как счастлив тот, кто может назвать себя турком».

Это фраза первого президента Турецкой Республики, основателя современного турецкого государства Мустафы Кемаля Ататюрка, произнесенная им в 1933 году на Дне Республики. Это неофициальный девиз турецких националистов.

«Волчий салют» ассоциируется с организацией «Бозкурт» («Серые волки») – крайне правым и наиболее радикальным молодежным крылом Партии националистического движения (MHP), которая придерживается идеологии турецкого национализма и пантюркизма (доктрина, в основе которой стоит консолидация тюркских народов – Спортс).

Скандал: герой Турции показал волчий жест националистов, который запрещен в Австрии и Франции

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77 комментариев
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Странно требовать каких-то действий в мире, где уже не действуют законы, а правила каждый устанавливает свои.
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Ответ Aristokratt
Комментарий скрыт
А Германия для кого? Для сомалийцев?
+35
-8
+27
Ответ Aristokratt
Комментарий скрыт
Этот жест ассоциируется с турецкой жаждой убивать всех вокруг и возродить османскую империю на крови своих соседей
+22
-6
+16
Все диктаторы поют одну песню - во всех бедах страны виноват кто-то другой (американцы, евреи, арабы, эммигранты и т.д.)
+34
-19
+15
Ответ Владимир Владимир
Жесть, и он представлял Ювентус. Хорошо хоть не зиганул ещё перед австрийцами)
А те бы не сдержались и в ответ также.
+18
-3
+15
Ответ SlanselaP
А те бы не сдержались и в ответ также.
Ахаха) Вспомнилось, как болельщики сб. Ирана держали зигу во время исполнения гимна сб. Германии.
+12
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Лишь бы за бочок никого не кусал
+12
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+9
Ответ Under
Это где так?
Дам подсказку : эта страна выкопала чёрное море
+18
-10
+8
Ответ Ивванов
Комментарий скрыт
В каких бедах? Они лидеры по экономике в мире
+15
-8
+7
Ответ Иван Гульмеш
А Германия для кого? Для сомалийцев?
Для украинцев 😁
+10
-4
+6
Ответ Alexander Gustafsson0709
Дам подсказку : эта страна выкопала чёрное море
Россия? ведь это там выдумали этот фейк
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+6
Волчий салют

ЕВРО ещё и открывает что-то новое для меня)
+6
-1
+5
Ответ Denisque78
Австрия - это же страна, где расположен город Браунау, где в конце 19 века родился один печально известный персонаж?
и что из этого следует?
+6
-2
+4
Ответ Мартинелли
В каких бедах? Они лидеры по экономике в мире
Лидеры Индия и Китай, сша на третьем месте с существенным отставанием, им Бразилия на пятки наступает. Россия на 8 месте.
+7
-3
+4
Напомните, что было Шакири и джаке за орлов?
+7
-3
+4
Когда уже будут наказывать за Слава Украине?
+17
-13
+4
Ответ Чавес2
Когда уже будут наказывать за Слава Украине?
Отсутствие как славы, так и "Украины" станет лучшим наказанием.
+11
-8
+3
Ответ Aristokratt
Комментарий скрыт
Теорема Эскобара.jpg
+5
-2
+3
Ответ Михо
Жест запрещен в Австрии, кстати не думаю что Демирал знал об этом, играли в Германии, какое наказание?
Ну играли то как раз с Австрией.
+3
-1
+2
Футбол по своей сути ксенофобская игра, чтобы бы там ни рассказывали про то, что "футбол объединяет". Одна команда против другой команды. Одни болельщики против других болельщиков. Много эмоций, возбуждения, агрессии. На волне этого адреналина у футболистов и пробуждаются скрытые животные чувства, которые вырываются наружу. Так было раньше, так будет и впредь.
+2
-1
+1
Ответ Иван Гульмеш
А Германия для кого? Для сомалийцев?
а Россия для кого? или это другое?)
+2
-1
+1
Ответ Мартинелли
В каких бедах? Они лидеры по экономике в мире
Если они лидеры, почему тогда постоянно кричат, что боятся Россию? Весело ведь получилось? Mihel решил наехать на другие страны, мол в других странах авторитаризм, т.к. в своих бедах обвиняют кого-либо, например американцев. А если покрутить высказывание Mihelя, получается, что и в США авторитаризм, т.к. в своих проблемах они обвиняют другие страны, например Россию, Иран, Северную Корею и т.д. Я так понимаю пользователь с ником Мартинелли будет теперь молчать, как и с ником Mihel, а прибежит кто-то другой, рассказывать, что в США демократия и они никого не боятся. Плохо, что не видно, кто ставит плюсы и минусы, было бы отлично видно, под какими никами на спортсе обитают ненавистники России.
+6
-5
+1
Ответ Mihel
Все диктаторы поют одну песню - во всех бедах страны виноват кто-то другой (американцы, евреи, арабы, эммигранты и т.д.)
Или ещё в девяностых годов живёшь?
+1
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+1
Ответ Alexander Gustafsson0709
Дам подсказку : эта страна выкопала чёрное море
Люблю смотреть на тряску людей без критического мнения, которые за обе щеки уплетают унылые фейки)

Книги, в которой изложена история создания украинцами Черного моря, на самом деле не существует. Издательство «Просвита» не подтверждает публикацию книги, а имя автора книги — Эдмунда Квасива — издательству неизвестно. На самом деле Эдмунд Квасив был персонажем одного из эпизодов юмористической программы «UA-Україна Афігенна», в которой шутили по поводу раскопок украинцами территории Черного моря.
+8
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Ответ dimonivanov
Самое удивительное, что в 2018 хорватов за это реально наказали. Теперь это как сюр ощущается
Не наказали же, просто пальчиком погрозили
+1
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Ответ Overkiller
Ну играли то как раз с Австрией.
И что? В Грозном вот нельзя шорты носить, это же не значит что я в остальной России не могу их носить в присутствии чеченцев?
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Ответ Qqqubik
какая неожиданность, снова не желающий ассимилироваться турок!..
Так он родом из самой турции, лол
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Ответ Чавес2
Когда уже будут наказывать за Слава Украине?
Уже наказаны, головой
+8
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какая неожиданность, снова не желающий ассимилироваться турок!..
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Ответ Мартинелли
В каких бедах? Они лидеры по экономике в мире
А не Китай?
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