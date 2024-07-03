Австрийский журналист: «Демирал открыто показал жест фашистских «Серых волков». Когда УЕФА начнет действовать?»
Австрийский журналист призвал УЕФА наказать Мериха Демирала за скандальный жест.
«Он совершенно открыто показал жест фашистских «Серых волков». Эти военизированные формирования были ответственны за тысячи смертей, и сегодня они сидят в правительстве Турции и вместе с Партией справедливости и развития Эрдогана устанавливают правый режим.
Когда УЕФА начнет действовать?» – написал Михаэль Бонвалот.
Защитник Мерих Демирал вчера сделал дубль в игре против Австрии (2:1) и вывел Турцию в 1/4 финала Евро-2024.
26-летний футболист саудовского клуба «Аль-Ахли Джидда», отпраздновал выход команды в следующий раунд «волчьим салютом», который запрещен в Австрии.
После матча бывший игрок «Ювентуса» опубликовал в соцсети свою фотографию с этим жестом и написал: «Как счастлив тот, кто может назвать себя турком».
Это фраза первого президента Турецкой Республики, основателя современного турецкого государства Мустафы Кемаля Ататюрка, произнесенная им в 1933 году на Дне Республики. Это неофициальный девиз турецких националистов.
«Волчий салют» ассоциируется с организацией «Бозкурт» («Серые волки») – крайне правым и наиболее радикальным молодежным крылом Партии националистического движения (MHP), которая придерживается идеологии турецкого национализма и пантюркизма (доктрина, в основе которой стоит консолидация тюркских народов – Спортс).
Скандал: герой Турции показал волчий жест националистов, который запрещен в Австрии и Франции
Демирал – герой Турции. Дубль в плей-офф и рекорд после провала на прошлом Евро
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Книги, в которой изложена история создания украинцами Черного моря, на самом деле не существует. Издательство «Просвита» не подтверждает публикацию книги, а имя автора книги — Эдмунда Квасива — издательству неизвестно. На самом деле Эдмунд Квасив был персонажем одного из эпизодов юмористической программы «UA-Україна Афігенна», в которой шутили по поводу раскопок украинцами территории Черного моря.