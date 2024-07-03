МИД Турции о праздновании Демирала: «Реакция властей Германии может быть расценена как ксенофобская. «Волчий салют» не является запрещенным символом в Германии»

Теги Сборная Турции по футболу Сборная Австрии по футболу УЕФА высшая лига Саудовская Аравия Аль-Ахли Джидда Политика Мерих Демирал Футбол

МИД Турции опубликовал заявление по поводу скандала вокруг Мериха Демирала.

Сборная Турции вышла в 1/4 финала Евро-2024, обыграв Австрию (2:1) благодаря дублю Демирала. Защитник, представляющий саудовский «Аль-Ахли», отпраздновал выход команды в следующий раунд «волчьим салютом», который запрещен в Австрии.

УЕФА начал расследование этого эпизода, а министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер заявила: «Символам турецких правых экстремистов нет места на наших стадионах. Использовать Евро как платформу для расизма – неприемлемо».

«Неприемлемо, что УЕФА начал дисциплинарное расследование в отношении футболиста сборной Турции Мериха Демирала.

В отчете, опубликованном Федеральным ведомством по защите конституции Германии в сентябре 2023 года, подчеркивается, что «волчий салют» не обязательно может ассоциироваться с правым экстремизмом. «Волчий салют» также не является запрещенным символом в Германии.

В этих обстоятельствах реакция властей Германии на действия господина Демирала сама может быть расценена как ксенофобская. Мы осуждаем политически мотивированную реакцию на использование исторического и культурного символа в рамках празднования гола, которое не было направлено против кого-либо», – заявили в министерстве иностранных дел Турции.

Демирал отреагировал на расследование УЕФА словами Ататюрка: «Как счастлив тот, кто может назвать себя турком»

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45 комментариев
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И добавило - "Гибель 1,2 миллиона армян в результате геноцида тоже не наша вина, они сами себя убили ".
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+46
Ответ Папа Футбола
УЕФА уже сидит в холодном поту и ждёт звонка из Вашингтона, чтобы те помогли им занять правильную позицию.
Вашингтон на связи с массонами и рептилоидами по поводу ситуации с турецкими волками…
+26
-5
+21
Но он запрещён в Австрии, соперника с которым они играли. Так что власти Германии вряд ли тут что то сделают, а вот УЕФА вполне может счесть это провокацией.
+20
-3
+17
А если щас Германия покажет средний палец понаехавшим, то как это будет воспринято?
+20
-3
+17
Ответ vadimevstratov2@gmail.com
И добавило - "Гибель 1,2 миллиона армян в результате геноцида тоже не наша вина, они сами себя убили ".
"Ничего не было, но вы это заслужили" — классика тюркского мышления, так что заявление МИД было ожидаемо
+12
-1
+11
УЕФА дал слабину, теперь пусть пожинают плоды
+10
0
+10
Ответ Эдуард Романов
УЕФА дал слабину, теперь пусть пожинают плоды
Нужно было начинать с албанца, с его "Убей серба", теперь и другие уверовали в безнаказанность. Думаю это не последний скандал на почве ксенофобии и национализма.
+9
0
+9
Тут самое прикольное что они признадлт что это был волчий салют, который как раз признак того самого национализма.Запрещен не запрещен уже ньюансы, но национализм в современном мире,это уже нездоровая тенденция.И не туркам рассказывать в Германия о национализме, их там тридцать процентов живет.Получается турция для турков но не для курдов или греков, а германия не только для немцев а еще и для турков, ведь если из германии начнут гнать не немецкое население, турки будут вопить о правах и прочем.Любой националзм строится на одном и том же увы, "наша нация самая важная а другие не такие важные", а когда стрелочка поворачивается все сразу вспоминают что они люди и у них есть права
+11
-4
+7
"«Волчий салют» не является запрещенным символом в Германии»"

То есть я правильно понимаю по такой логике что на ЧМ в условном ЮАР после матча Россия - Германия немцы могут зиговать, кричать там какие то лозунги радикальных организаций, а потом сказать: "а чё такова, в ЮАР это же не запрещено" и у представителей РФ вопросов возникать при этом не должно?

Это бред голимый и гнилые отмазки про "не запрещено". Всё он знал что показывал и кому показывал. Это немцы могут не знать и ещё сотни стран. Да и вообще подобных символов десятки если не сотни. Орла вспомните (Джака там, вроде был). По "удивительному" совпадению в матчах со сборными нейтральных стран такого, почему то, не было.
+8
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+6
Интересно, можно ли считать высказывание Демираля про то, что нет лучше чувства в мире чем быть турком, ксенофобским?
+5
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+4
Ответ Pitkin
У меня был один знакомый турок. В беседе с ним спросил: - Ты за Эрдогана? - Нет. За них (показав волка рукой)
Что, собственно, одно и то же: https://lenta.ru/news/2021/11/17/turk/
+4
-1
+3
Ответ McRothenberg
Комментарий скрыт
Охотно верим Османской статистике, эти святые люди явно врать не будут
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Ответ ilya1809
Тут самое прикольное что они признадлт что это был волчий салют, который как раз признак того самого национализма.Запрещен не запрещен уже ньюансы, но национализм в современном мире,это уже нездоровая тенденция.И не туркам рассказывать в Германия о национализме, их там тридцать процентов живет.Получается турция для турков но не для курдов или греков, а германия не только для немцев а еще и для турков, ведь если из германии начнут гнать не немецкое население, турки будут вопить о правах и прочем.Любой националзм строится на одном и том же увы, "наша нация самая важная а другие не такие важные", а когда стрелочка поворачивается все сразу вспоминают что они люди и у них есть права
подменяешь понятие национализма 🤦‍♂️
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+1
Ответ ilya1809
Тут самое прикольное что они признадлт что это был волчий салют, который как раз признак того самого национализма.Запрещен не запрещен уже ньюансы, но национализм в современном мире,это уже нездоровая тенденция.И не туркам рассказывать в Германия о национализме, их там тридцать процентов живет.Получается турция для турков но не для курдов или греков, а германия не только для немцев а еще и для турков, ведь если из германии начнут гнать не немецкое население, турки будут вопить о правах и прочем.Любой националзм строится на одном и том же увы, "наша нация самая важная а другие не такие важные", а когда стрелочка поворачивается все сразу вспоминают что они люди и у них есть права
"Любой националзм строится на одном и том же увы, "наша нация самая важная а другие не такие важные""

Вы сейчас нефигово так национализм с нацизмом попутали.
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Ответ Pitkin
У меня был один знакомый турок. В беседе с ним спросил: - Ты за Эрдогана? - Нет. За них (показав волка рукой)
и ты хочешь сказать что знал этот жест до вчерашнего вечера ?
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-2
+1
Ответ McRothenberg
Комментарий скрыт
История — не твоё.

Да и про арифметику ты это серьёзно?)))

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%B2_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8?wprov=sfti1
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Ответ McRothenberg
Комментарий скрыт
Сами армяне называли цифру 1,2 млн. Лига Наций говорила о 600 тыс. Этого мало?
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Ответ AlainProst
История — не твоё. Да и про арифметику ты это серьёзно?))) https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%B2_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8?wprov=sfti1
Да, серьезно. Почему у вас 1.2 минус 1.0 получается равным 1.2?
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Ответ vadimevstratov2@gmail.com
И добавило - "Гибель 1,2 миллиона армян в результате геноцида тоже не наша вина, они сами себя убили ".
Ну так у турецких властей и есть такая позиция. Вообще все сами умерли от голода и болезней, а мы просто помочь не успели. Ну знаете эти болезни, которые дырки в голове вызывают
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Ответ vadimevstratov2@gmail.com
И добавило - "Гибель 1,2 миллиона армян в результате геноцида тоже не наша вина, они сами себя убили ".
Часть "погибших армян" члены Дашнакцутюн внезапно появились с Ферганской долине и вместе с коммунистами убивали местное население ради строительства коммунизма.
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Ответ xyg2rdwzx4
Охотно верим Османской статистике, эти святые люди явно врать не будут
Но безусловно будем верить армянской статистике)
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Ответ vadimevstratov2@gmail.com
И добавило - "Гибель 1,2 миллиона армян в результате геноцида тоже не наша вина, они сами себя убили ".
Их тоже серые волки убили?)
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Как только не вертят, лишь бы эту пакость отмазать.
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Ответ AlainProst
Что, собственно, одно и то же: https://lenta.ru/news/2021/11/17/turk/
Интерпритация. Ему подарили карту, с закрашенными населёнными тюрками территориями.
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Че это вообще за жест такой? Впервые слышу
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Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Нужно было начинать с албанца, с его "Убей серба", теперь и другие уверовали в безнаказанность. Думаю это не последний скандал на почве ксенофобии и национализма.
С Албанцем вообще смех получился, там человек чуть ли не на статью наговорил , а ему два матча дисквалификации , людей ранее и за меньше давали дисквалификацию больше
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Собачий вальс
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Тут согласен, если нужно запрещайте и лишь потом камнями забивайте
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