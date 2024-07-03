МИД Турции о праздновании Демирала: «Реакция властей Германии может быть расценена как ксенофобская. «Волчий салют» не является запрещенным символом в Германии»
МИД Турции опубликовал заявление по поводу скандала вокруг Мериха Демирала.
Сборная Турции вышла в 1/4 финала Евро-2024, обыграв Австрию (2:1) благодаря дублю Демирала. Защитник, представляющий саудовский «Аль-Ахли», отпраздновал выход команды в следующий раунд «волчьим салютом», который запрещен в Австрии.
УЕФА начал расследование этого эпизода, а министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер заявила: «Символам турецких правых экстремистов нет места на наших стадионах. Использовать Евро как платформу для расизма – неприемлемо».
«Неприемлемо, что УЕФА начал дисциплинарное расследование в отношении футболиста сборной Турции Мериха Демирала.
В отчете, опубликованном Федеральным ведомством по защите конституции Германии в сентябре 2023 года, подчеркивается, что «волчий салют» не обязательно может ассоциироваться с правым экстремизмом. «Волчий салют» также не является запрещенным символом в Германии.
В этих обстоятельствах реакция властей Германии на действия господина Демирала сама может быть расценена как ксенофобская. Мы осуждаем политически мотивированную реакцию на использование исторического и культурного символа в рамках празднования гола, которое не было направлено против кого-либо», – заявили в министерстве иностранных дел Турции.
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То есть я правильно понимаю по такой логике что на ЧМ в условном ЮАР после матча Россия - Германия немцы могут зиговать, кричать там какие то лозунги радикальных организаций, а потом сказать: "а чё такова, в ЮАР это же не запрещено" и у представителей РФ вопросов возникать при этом не должно?
Это бред голимый и гнилые отмазки про "не запрещено". Всё он знал что показывал и кому показывал. Это немцы могут не знать и ещё сотни стран. Да и вообще подобных символов десятки если не сотни. Орла вспомните (Джака там, вроде был). По "удивительному" совпадению в матчах со сборными нейтральных стран такого, почему то, не было.
Вы сейчас нефигово так национализм с нацизмом попутали.
Да и про арифметику ты это серьёзно?)))
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%B2_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8?wprov=sfti1