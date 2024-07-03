МИД Турции о праздновании Демирала: «Реакция властей Германии может быть расценена как ксенофобская. «Волчий салют» не является запрещенным символом в Германии»

МИД Турции опубликовал заявление по поводу скандала вокруг Мериха Демирала.

вышла в 1/4 финала Евро-2024, обыграв Австрию (2:1) благодаря дублю Демирала. Защитник, представляющий саудовский « », отпраздновал выход команды в следующий раунд «волчьим салютом», который запрещен в Австрии.

УЕФА начал расследование этого эпизода, а министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер заявила: «Символам турецких правых экстремистов нет места на наших стадионах. Использовать Евро как платформу для расизма – неприемлемо».

«Неприемлемо, что УЕФА начал дисциплинарное расследование в отношении футболиста сборной Турции Мериха Демирала.

В отчете, опубликованном Федеральным ведомством по защите конституции Германии в сентябре 2023 года, подчеркивается, что «волчий салют» не обязательно может ассоциироваться с правым экстремизмом. «Волчий салют» также не является запрещенным символом в Германии.

В этих обстоятельствах реакция властей Германии на действия господина Демирала сама может быть расценена как ксенофобская. Мы осуждаем политически мотивированную реакцию на использование исторического и культурного символа в рамках празднования гола, которое не было направлено против кого-либо», – заявили в министерстве иностранных дел Турции.

Демирал отреагировал на расследование УЕФА словами Ататюрка: «Как счастлив тот, кто может назвать себя турком»

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