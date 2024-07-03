«Лейкерс» и Леброн Джеймс согласовали 2-летний максимальный контракт на 104 млн долларов

Теги переходы Леброн Джеймс Лейкерс НБА Баскетбол

Леброн Джеймс остается в «Лейкерс».

Калифорнийский клуб и звездный форвард (39 лет, 206 см) согласовали 2-летний максимальный контракт на 104 миллиона долларов.

В сделке прописаны опция игрока на межсезонье-2025 и пункт, позволяющий 4-кратному MVP НБА заблокировать обмен со своим участием.

Помимо Джеймса опция блокировки обмена в НБА есть только у Брэдли Била из «Финикса».

Для Леброна предстоящий сезон станет 22-м в НБА. Его старший сын Бронни Джеймс дебютирует в лиге в качестве одноклубника суперзвезды.

В минувшем сезоне Джеймс принял участие в 72 матчах, набирая 25,6 очка, 7,3 подбора, 8,3 передачи и 1,3 перехвата в среднем за игру.

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35 комментариев
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Как быстро неделя пролетела!
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+30
Ответ Montenegro Serbian
Топ-игроки из НХЛ плачут читая такое новости: 18-летний юнец уже на входе в баскетбольную лигу будет получать 50 мультов в год, пока они с трудом по 12-13 выгрызают годами карьеры😨😨
Речь про деда, а не про отпрыска.
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ухухух даже недели не дал уже через 3 дня все понял)) ну конечно крайне агрессивный контрактик вышел
тут и возможность сказать в 25 году «пока кукичи» и возможность(скорее всего с расчетом на зимний дедлайн 26 года) проконтролировать шанс перейти в ту команду какую он сам укажет
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По-быстрому подписал контракт пока дерозана не привезли!
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лол, значит никаких Дерозанов или Янгов?
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Ответ Иван Иванов
А разговоров-то было, что его цель - титулы, и потому согласится на меньшие деньги ради подписания Дерозена. В итоге просто последние 2 года карьеры поиграет с никудышным сыном, поборются за плей-ин, если Дэвис будет здоров.
Нафига Дерозан нужен?
Все варианты профукали
Все правильно сделал Леброн
Пелинка тупой, ну Валанчунаса же можно было подписать дав 13 млн (он в Вашингтон ушел за 10)
+5
-1
+4
Ответ Роман Мнухин
Как быстро неделя пролетела!
Пятилетка за три дня.😅😅😅😅
+4
0
+4
Ответ Montenegro Serbian
Топ-игроки из НХЛ плачут читая такое новости: 18-летний юнец уже на входе в баскетбольную лигу будет получать 50 мультов в год, пока они с трудом по 12-13 выгрызают годами карьеры😨😨
Какой 18-летний юнец получает 50 млн в год?.. Для новичков совсем другие контракты. Но тоже большие по сравнению с НХЛ. Но это объяснимо — потолки разные, количество человек в ростере разное (а значит, на меньшее количество человек нужно потолок расписывать), принцип формирования з/п ведомости разный (в НХЛ надо 5-7 человек на хороших контрактах держать, в НБА 2-3 чел). И главное — разный уровень популярности и доходов лиг, из-за чего и потолки разные.
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Неделя просто как одно мгновение пролетела
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Чет быстро неделя прошла...
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Отказался от опции в 51 лям, чтобы подписаться на 52. ЛеКрохобор
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Ответ Роман Мнухин
Как быстро неделя пролетела!
ЛеНеделя
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Ответ никнейм ботвиннег-корчной
подумал, и решил не ужиматься в деньгах зато с сыном поиграет, мечта сбылась
Ради кого ужиматься? Одни - ушли в другое место, другим - маловато исключения, не те деньги. Тот же Демар любит родной ЛА, но деньги любит куда больше.
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Вроде только что новость была, что еще неделю подождет. Видать, веры в Пелинку ноль. Надеюсь, через год уйдет в более сильную команду, от нынешних Лейкерс многого ждать не приходится, чисто продолжать бить рекорды да с сыном поиграть.
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Ответ Дмитрий Максимов
лол, значит никаких Дерозанов или Янгов?
Янг никак не зависел от контракта Брона, его только выменять можно. А Дерозан на исключение бы не пошел все равно, маловата сумма. Демара бы по СЭТу оформить лямов на тридцать, отдав ДиЛо с Винсентом или еще кем, кроме Ривза.
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Ответ Дмитрий Максимов
лол, значит никаких Дерозанов или Янгов?
может с Дерозаном уже все согласовали)
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Ответ Montenegro Serbian
Топ-игроки из НХЛ плачут читая такое новости: 18-летний юнец уже на входе в баскетбольную лигу будет получать 50 мультов в год, пока они с трудом по 12-13 выгрызают годами карьеры😨😨
Кто то это еще и плюсует
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Ответ dafaka13
Отказался от опции в 51 лям, чтобы подписаться на 52. ЛеКрохобор
Как будто вам не понятно, что Брон недоволен ситуацией. Суть в том, что команда вообще пока без усилений, гениальный Пелинка не может ни нормального игрока уговорить, ни обменять ненужного ДиЛо, хоть даже уже пики первые снова в наличии есть. В итоге у него теперь почти такой же контракт, как во втором пришествии в Кэвс, чтобы создавать давление на команду. Просто уйти сейчас ну никак уже нельзя - и некуда, все платежки заняты, и всё же тут и сына выбрали, и тренера взяли, а вот через год - вполне можно.
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Пока все идет по плану, осталось вынудить трейд Янга и у Хокс будет шанс на Купера Флагга.
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Ответ Montenegro Serbian
Топ-игроки из НХЛ плачут читая такое новости: 18-летний юнец уже на входе в баскетбольную лигу будет получать 50 мультов в год, пока они с трудом по 12-13 выгрызают годами карьеры😨😨
Это называется прилюдно обосраться)
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Ответ Montenegro Serbian
Топ-игроки из НХЛ плачут читая такое новости: 18-летний юнец уже на входе в баскетбольную лигу будет получать 50 мультов в год, пока они с трудом по 12-13 выгрызают годами карьеры😨😨
Это старший)
0
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0
Ответ Montenegro Serbian
Топ-игроки из НХЛ плачут читая такое новости: 18-летний юнец уже на входе в баскетбольную лигу будет получать 50 мультов в год, пока они с трудом по 12-13 выгрызают годами карьеры😨😨
Чувак...
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Ну стоит отдать должное этим хитрожопым аферистам. Я про Леброна и Рич Пола. Такой контракт выбить, это что то с чем то. И я в первую очередь про опцию игрока и вето на обмен. То есть он этот годик поиграет с пацаном своим присмотрится к составу, а уже после сезона сезона сделает вывод, есть ли потенциал у этой команды. Если да, то может быть и переподпишусь на скромные деньги. А может и нет (опция игрока). А если окажется, что лал дно по итогам сезона, то можно и Hаx всех послать и подписаться где нибудь, где шансов или медийки будет больше. А в Реале подпишет и сан-энд-трейдом уйдет вместе с сыном в какой нибудь контендер.
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Вот тебе и краткосрок)
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Не видать деду перстней.. ☝️
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Брайса решил не ждать что ли😒
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да сразу было понятно, что лига не даст леброну ужиматься - это ломает всю систему, а взамен оставили сына для него
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подумал, и решил не ужиматься в деньгах

зато с сыном поиграет, мечта сбылась
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Ну вот и все. Расходимся тогда и идем за титулом как обычно! 🟡🟣 🦀 👑
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Подзадолбался.
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