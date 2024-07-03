«Лейкерс» и Леброн Джеймс согласовали 2-летний максимальный контракт на 104 млн долларов

Леброн Джеймс остается в «Лейкерс».

Калифорнийский клуб и звездный форвард (39 лет, 206 см) согласовали 2-летний максимальный контракт на 104 миллиона долларов.

В сделке прописаны опция игрока на межсезонье-2025 и пункт, позволяющий 4-кратному MVP заблокировать обмен со своим участием.

Помимо Джеймса опция блокировки обмена в НБА есть только у Брэдли Била из «Финикса».

Для Леброна предстоящий сезон станет 22-м в НБА. Его старший сын Бронни Джеймс дебютирует в лиге в качестве одноклубника суперзвезды.

В минувшем сезоне Джеймс принял участие в 72 матчах, набирая 25,6 очка, 7,3 подбора, 8,3 передачи и 1,3 перехвата в среднем за игру.