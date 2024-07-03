МИД Турции вызвало посла Германии, чтобы выразить протест из-за слов главы немецкого МВД о праздновании Демирала

Теги Сборная Турции по футболу Сборная Австрии по футболу Евро-2024 высшая лига Саудовская Аравия Аль-Ахли Джидда Политика Мерих Демирал Футбол

Турция вызвала посла Германии на фоне скандала вокруг Мериха Демирала.

Сборная Турции вышла в 1/4 финала Евро-2024, обыграв Австрию (2:1) благодаря дублю Демирала. Защитник, представляющий саудовский «Аль-Ахли», отпраздновал выход команды в следующий раунд «волчьим салютом», который запрещен в Австрии.

УЕФА начал расследование этого эпизода, а министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер заявила: «Символам турецких правых экстремистов нет места на наших стадионах. Использовать Евро как платформу для расизма – неприемлемо».

МИД Турции вызвало посла Германии Юргена Шульца, чтобы выразить ему протест из-за слов Фезер. Ранее министерство прокомментировало ситуацию вокруг Демирала: «Реакция властей Германии может быть расценена как ксенофобская. «Волчий салют» не является запрещенным символом в Германии». 

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24 комментария
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Надо прописать четкие правила поведения на спортивных аренах. Хочешь что-то кому то доказать в политических вопросах- вон со стадиона! Пожизненный дисквал.
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Достали эти турки, издеваются над немцами на полную катушку. Не удивлюсь, если последние извинятся и пару траншей Султану подгонят.
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Ответ Noken
Все эти авторитарные лидеры, делающие ставку на «величие», лишь вредят своей стране, обращая кучу населения в шизов.
Эрдоган не виноват, что экономика страны летит в бездну полнейшую, но он в этом не виноват, а виноваты курды, сша, Европа и всякие прочие оппозиционеры. Мешают великой стране возродиться!
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Все эти авторитарные лидеры, делающие ставку на «величие», лишь вредят своей стране, обращая кучу населения в шизов.
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Это же офигеть!)
Получается, что это как если бы немцы вызвали бы посла Израиля за то, что какой-то немец кинул зигу 😂
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Клоуны европейские, довели свои страны до того, что опять правые силы очень популярны в народе 😎
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Ответ Cristiano Ronaldo
Достали эти турки, издеваются над немцами на полную катушку. Не удивлюсь, если последние извинятся и пару траншей Султану подгонят.
А могли ведь и плетей дать германскому послу по османскому обычаю !
Гуманизм и тут берет свое !
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Ответ Noken
Все эти авторитарные лидеры, делающие ставку на «величие», лишь вредят своей стране, обращая кучу населения в шизов.
Про величие очень часто говорят в США, например.
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то как они возбудились только подчеркивает, что все воспринято правильно
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Что эти турки себе возомнили?
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Ответ Птюч
Не просто про величие, а про исключительность нации.
И это тоже, кстати
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Обменялись зигой и волчьим салютом, наверняка)
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Нужно было выразить озабоченность, а они вызвали для объяснений. Ишь ты чего захотели
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Ответ Alex1104
Про величие очень часто говорят в США, например.
Не просто про величие, а про исключительность нации.
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Ответ Grin of Ant
Причем здесь авторитарные лидеры? Бозкурт появилась очень давно и авторитарный режим здесь не причем
Причём волки (пантюркисты) 146% против Эрдогана (панисламиста).
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