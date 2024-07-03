МИД Турции вызвало посла Германии, чтобы выразить протест из-за слов главы немецкого МВД о праздновании Демирала

Турция вызвала посла Германии на фоне скандала вокруг Мериха Демирала.

вышла в 1/4 финала , обыграв Австрию (2:1) благодаря дублю Демирала. Защитник, представляющий саудовский « », отпраздновал выход команды в следующий раунд «волчьим салютом», который запрещен в Австрии.

УЕФА начал расследование этого эпизода, а министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер заявила: «Символам турецких правых экстремистов нет места на наших стадионах. Использовать Евро как платформу для расизма – неприемлемо».

МИД Турции вызвало посла Германии Юргена Шульца, чтобы выразить ему протест из-за слов Фезер. Ранее министерство прокомментировало ситуацию вокруг : «Реакция властей Германии может быть расценена как ксенофобская. «Волчий салют» не является запрещенным символом в Германии».

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