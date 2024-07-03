МИД Турции вызвало посла Германии, чтобы выразить протест из-за слов главы немецкого МВД о праздновании Демирала
Турция вызвала посла Германии на фоне скандала вокруг Мериха Демирала.
Сборная Турции вышла в 1/4 финала Евро-2024, обыграв Австрию (2:1) благодаря дублю Демирала. Защитник, представляющий саудовский «Аль-Ахли», отпраздновал выход команды в следующий раунд «волчьим салютом», который запрещен в Австрии.
УЕФА начал расследование этого эпизода, а министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер заявила: «Символам турецких правых экстремистов нет места на наших стадионах. Использовать Евро как платформу для расизма – неприемлемо».
МИД Турции вызвало посла Германии Юргена Шульца, чтобы выразить ему протест из-за слов Фезер. Ранее министерство прокомментировало ситуацию вокруг Демирала: «Реакция властей Германии может быть расценена как ксенофобская. «Волчий салют» не является запрещенным символом в Германии».
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Получается, что это как если бы немцы вызвали бы посла Израиля за то, что какой-то немец кинул зигу 😂
Гуманизм и тут берет свое !