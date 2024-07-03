Максим Храмцов: «Не понимаю, как можно отстранить спортсмена просто потому, что он русский. Как лишать мечты из-за паспорта?»

Теги сборная России тхэквондо Париж-2024 Сергей Устюгов Максим Храмцов Единоборства

Тхэквондист Максим Храмцов высказался об отстранении российских спортсменов.

– Разочарование – подходящее под эту ситуацию слово?

– Я не понимаю, как можно отстранить спортсмена просто потому, что он русский. Как лишать мечты из-за паспорта?

Я шел к этому всю жизнь. И заслуженно отобрался на эту Олимпиаду. На квалификационном турнире в финале мне в первом раунде сломали челюсть и отправили в глубокий нокдаун... 

– Да ладно?

– Но я так хотел, что сумел собраться, вытащил второй и третий раунды – и победил. Вот так мне досталась олимпийская лицензия. А потом ее хлоп – и забрали. Просто так. 

– Лыжник Сергей Устюгов после недопуска в Пхенчхан-2018 сказал, что разочарован в олимпийском движении и для него теперь чемпионаты мира интереснее. Есть такое?

– Ненависти к самому олимпийскому движению у меня нет. Я не ассоциирую его с теми людьми, которые принимали это решение. Их я не видел и не знаю. Что на них злиться? Они делают то, что им выгодно.

Но Олимпийские игры – мечта каждого спортсмена. Сергей Устюгов считает вот так, и чемпионаты мира в каком-то плане действительно сложнее – там больше участников, больше раундов. Но…

– При этом Сергей в Пекине-2022 все-таки победил в эстафете. Есть вариант, что и ты останешься на 4 года и всем все докажешь?

– Пока не могу сказать точно. Потому что прямо сейчас желания вообще нет. Возможно, оно появится. Но каких-либо заявлений делать не готов, – сказал олимпийский чемпион Токио-2020.

«Как можно лишать мечты из-за цвета паспорта?» Его не пустили в Париж

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24 комментария
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Теннисист Медведев русский? Вроде да. Но его не отстранили. В Тхэквондо есть защита головы, значит Храмцов может задуматься, в чем же отличие, почему Медведев допущен до игр, а он нет?
+31
-12
+19
расскажите ему, что случилось, а то находится до сих пор в глубоком нокдауне
+15
-5
+10
Ответ блокнот пикапера
Да. А почему чуваков из бундесвера не банят?
Когда последний раз "чуваки" из бундесвера вторгались в чужое государство и оккупировали его территории, не напомните?
+13
-5
+8
А может все же потому что ты из ЦСКА?
+12
-5
+7
Ответ блокнот пикапера
Каковы шансы Медведева победить на грунте? 10%. А у Храмцова - 88%, и он - олимпийский чемпион. Думаю не нужно объяснять почему наших самых крутых чемпионов отстранили.
Пожалуйста. Пусть объясняет тем, что он Храмцов, никому неизвестный, не выигрывавший НИЧЕГО уже 4 года, сильный, но он то не приводит этот аргумент. Он давит на другое, что он русский. Медведев тоже русский. Но почему-то играет. И ты, как и он, не хотите попробовать понять, почему так?
+7
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+6
кирпичные игры уже не катят?
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Из-за того что русский? Я думал, за буквы нерусские...
+9
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Видимо, что-то случилось
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В октябре 2022 года Храмцов записал видео и разместил на своей странице Вконтакте пост в честь дня рождения Владимира Путина. В частности, Храмцов утверждал, что он и другие спортсмены гордятся своим президентом, а также любят и ценят Путина.

Отдельно Храмцов отметил поддержку действий Путина. Также свой пост Храмцов несколько раз дополнил буквой Z.
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Ответ ыеем
Обыкновенный нацизм🤔
пропагандирует Максим.
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Логику надо изучать. Не потому что русский, а потому что россиянин. Русские выступают за другие страны. Россияне нет. Это дискриминация страны а не национальности. Не рвите одеяло.
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Тоже не понимаю, как собственное правительство всячески препятствует поездке спортсменов на ОИ. Русофобы что ле?
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Ответ selso99
Теннисист Медведев русский? Вроде да. Но его не отстранили. В Тхэквондо есть защита головы, значит Храмцов может задуматься, в чем же отличие, почему Медведев допущен до игр, а он нет?
Так как официального объяснения не будет, то причина в его реальных шансах на золото.
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Ответ Guillermo
Так как официального объяснения не будет, то причина в его реальных шансах на золото.
У него НОЛЬ целых НОЛЬ десятых шансов на золото.
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