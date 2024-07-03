Турецкий депутат Варанк о критике празднования Демирала: «Мы не ожидаем, что те, кто одобряют пропаганду ЛГБТ*, поймут турок. Им следует сначала взглянуть на свою историю»

Теги Сборная Турции по футболу Сборная Австрии по футболу высшая лига Саудовская Аравия Аль-Ахли Джидда Политика Мерих Демирал Футбол

Турецкий депутат прокомментировал скандал вокруг Мериха Демирала.

Сборная Турции вышла в 1/4 финала Евро-2024, обыграв Австрию (2:1) благодаря дублю Демирала. Защитник, представляющий саудовский «Аль-Ахли», отпраздновал выход команды в следующий раунд «волчьим салютом», который запрещен в Австрии.

УЕФА начал расследование этого эпизода, а министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер заявила: «Символам турецких правых экстремистов нет места на наших стадионах. Использовать Евро как платформу для расизма – неприемлемо».

«Празднование гола Мериха – это ценность нашей земли. Мы гордимся нашим футболистом и всегда на его стороне!

Тем, кто называет празднование гола футболиста нашей сборной «расизмом», следует сначала взглянуть на свою собственную историю. Мы не ожидаем, что те, кто одобряют пропаганду ЛГБТ* и приветствуют РПК (Рабочую партию Курдистана – Sports), поймут турок», – написал член Великого национального собрания Турции Мустафа Варанк в ответ на заявление Фезер.

* Запрещенная в России экстремистская организация.

Демирал отреагировал на расследование УЕФА словами Ататюрка: «Как счастлив тот, кто может назвать себя турком»

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72 комментария
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С козырей зашел: «Если не турецкий фашист, то пи.ор». Многое говорит о высоком умственном потенциале оратора.
+132
-18
+114
Правильно депутат говорит, это же геи с лезбиянками призывают вырезать всех натуралов!
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+65
Евро становится всё более интереснее. Хоть чем то запомнится🙂
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С козырей зашёл)
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Зачем турки тогда так стремятся в ЕС? В нем же ужасные ЛГБТ и противная туркам история?
+31
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+27
Турецкий Терюшков?
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+27
Ответ roma222
Комментарий скрыт
Но гетеросексуалы тоже пихают свою пропаганду в мультики и спорт....
+34
-10
+24
Ответ Ебздрогыч
Забавно, что лгбт у нас экстремистская организация, а националистическая ультраправая организация с волчком - нет. Ну, у нас и талибы как бы запрещены, но на форумы их охотно зовем
В 2015 году член Совета Федерации РФ Андрей Клишас обратился в прокуратуру с просьбой признать «Серых волков» террористической организацией и запретить их деятельность на территории России. Российский совет по международным делам признаёт эту группировку экстремистской.
+28
-6
+22
Как я скучаю по временам до 2010 года, когда футбол был футболом, эмоции, куча легенд, сборные являлись сборными а не сбродом со всего мира.
+31
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+16
Ответ roma222
Комментарий удален модератором
Ну почему, еще лет 100-150 назад, например, публичные французские поцелуи вряд ди были бы одобряемы, да что там, во многих обществах и сейчас 🤔
+13
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+12
Ответ Don_Krebs
Зачем турки тогда так стремятся в ЕС? В нем же ужасные ЛГБТ и противная туркам история?
Да и в Германии турков полно живёт... Впрочем, как и дети наших чиновников (депутатов) живут (имеют гражданство) стран ЕС и США☝️🤣
+12
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Ответ cZeiss
Как я скучаю по временам до 2010 года, когда футбол был футболом, эмоции, куча легенд, сборные являлись сборными а не сбродом со всего мира.
Асамоа, Одонкор, Таски, Кураньи, Какау, игравшие за Германию до 2010, были Несбродом?
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Ответ AlainProst
В 2015 году член Совета Федерации РФ Андрей Клишас обратился в прокуратуру с просьбой признать «Серых волков» террористической организацией и запретить их деятельность на территории России. Российский совет по международным делам признаёт эту группировку экстремистской.
Надо помнить контекст. Боевики этой группировки расстреляли нашего пилота.
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+8
Сказки пускай не рассказывает. В Стамбуле на днях ЛГБТ-марш прошел, и регулярно проходит.
+11
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+5
Забавно, что лгбт у нас экстремистская организация, а националистическая ультраправая организация с волчком - нет. Ну, у нас и талибы как бы запрещены, но на форумы их охотно зовем
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Аллах Акбар
.Добро пожаловать в средневековье
+6
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Ответ Dr. Heisenberg
Отличие "особенных народов" от цивилизованных состоит в том, что цивилизованные принимают и турков, и курдов, и квиров, а "особенные" все время хотят кого-то исключить и ущемить в правах.
допринимаются и повторят судьбу римской империи, что ж удачи "цивилизованным"
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Ответ roma222
Комментарий удален модератором
А напомни в какой пробирке их выращивают? А то я думал, что они тоже "от природы".
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Ответ _mountain_range_
Асамоа, Одонкор, Таски, Кураньи, Какау, игравшие за Германию до 2010, были Несбродом?
Там даже еще смешнее , половина сборных в Латинской Америке, так то тоже потомки Итальянцев, Испанцев, Африканцев и .д. так что формально мир всегда был сбродом
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Ответ Николай Бойко
В этом Евро политики больше, чем во всех предыдущих Евро вместе взятых
Да на этом Евро меньше политики, чем в 2021 году. Там и на коленях стояли, и радужные повязки надевали, и реклама на бортиках была радужная и всё в таком духе. В этом году ничего такого нет, что странно. А турки и балканцы почти каждый раз что-нибудь придумывают. На это уже не стоит обращаться внимание. К балканцам относятся и всякие "швейцарцы" вроде Джаки и Шакири, которые показывают своего орла
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Ответ Ебздрогыч
Забавно, что лгбт у нас экстремистская организация, а националистическая ультраправая организация с волчком - нет. Ну, у нас и талибы как бы запрещены, но на форумы их охотно зовем
Ну так с талибами все кому не лень заседали в Дохе при этом признавая их террористами. В первую очередь сша с ними там переговаривались.
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Ответ Say Hello to the Robots
Естественное не нуждается в пропаганде по причине того, что это естественно
Вы бы лучше так с пропагандой ненависти боролись
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ну турки сто отмазок найдут, сомнений не было
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Турецкий Милонов)))
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Ответ Team_Coach
Так самое интересное, что этот эмодзи есть в каждом смартфоне 🤘🏻
Этот эмодзи произошел от итальянского жеста, который использовали как оберег от сглаза, в широкую культуру его ввели рок-музыканты. В простонародье "коза". Турок немного другой жест использовал, изображая ладонью волчью голову
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Ответ Дима
Раунд вообще странно что немцы к арабам поехали с теми шевронами, а у себя решили их не показывать
потому что им плевать на эти лгбт повязки ,хотели просто позлить арабов
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Ответ Оливер Кан пускает в домик от Карлоса
Сказки пускай не рассказывает. В Стамбуле на днях ЛГБТ-марш прошел, и регулярно проходит.
не надо дезинформацию распростронять .

В Стамбуле запретили проведение акции в поддержку прав и свобод представителей ЛГБТ-движения, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Deutsche Welle.
Губернатор Стамбула Давут Гюль в очередной раз запретил ЛГБТК+ сообществу проводить прайд-парад, сказав, что "незаконные группы" хотели провести марш протеста без разрешения.
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Ответ AlainProst
В 2015 году член Совета Федерации РФ Андрей Клишас обратился в прокуратуру с просьбой признать «Серых волков» террористической организацией и запретить их деятельность на территории России. Российский совет по международным делам признаёт эту группировку экстремистской.
надо сначала обратиться с чвк вагнером, русичем и прочими неонацистами
+10
-8
+2
Отличие "особенных народов" от цивилизованных состоит в том, что цивилизованные принимают и турков, и курдов, и квиров, а "особенные" все время хотят кого-то исключить и ущемить в правах.
+7
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+2
Ответ AlainProst
В 2015 году член Совета Федерации РФ Андрей Клишас обратился в прокуратуру с просьбой признать «Серых волков» террористической организацией и запретить их деятельность на территории России. Российский совет по международным делам признаёт эту группировку экстремистской.
И как, признали за 9 лет или нет?
Помимо копипейста из википедии, нужно и думать, что копируешь
Российский совет по международным делам АНОшка, зачем на неё ссылаться, если она не определяет принадлежность организаций к экстремистским
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