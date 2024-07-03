Турецкий депутат Варанк о критике празднования Демирала: «Мы не ожидаем, что те, кто одобряют пропаганду ЛГБТ*, поймут турок. Им следует сначала взглянуть на свою историю»

Турецкий депутат прокомментировал скандал вокруг Мериха Демирала.

вышла в 1/4 финала Евро-2024, обыграв Австрию (2:1) благодаря дублю . Защитник, представляющий саудовский « », отпраздновал выход команды в следующий раунд «волчьим салютом», который запрещен в Австрии.

УЕФА начал расследование этого эпизода, а министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер заявила: «Символам турецких правых экстремистов нет места на наших стадионах. Использовать Евро как платформу для расизма – неприемлемо».

«Празднование гола Мериха – это ценность нашей земли. Мы гордимся нашим футболистом и всегда на его стороне!

Тем, кто называет празднование гола футболиста нашей сборной «расизмом», следует сначала взглянуть на свою собственную историю. Мы не ожидаем, что те, кто одобряют пропаганду ЛГБТ* и приветствуют РПК (Рабочую партию Курдистана – Sports), поймут турок», – написал член Великого национального собрания Турции Мустафа Варанк в ответ на заявление Фезер.

* Запрещенная в России экстремистская организация.

Демирал отреагировал на расследование УЕФА словами Ататюрка: «Как счастлив тот, кто может назвать себя турком»

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