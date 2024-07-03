МОК допустил российского пловца Евгения Сомова до Олимпиады-2024 в Париже

Теги плавание сборная России Олимпийская сборная России Париж-2024 Евгений Сомов Водные виды

Международный олимпийский комитет (МОК) допустил российского пловца Евгения Сомова до Олимпиады-2024 в Париже.

Ранее спортсмен получил нейтральный статус для участия в соревнованиях.

Сомов живет в США. В мае он проплыл 100 метров брассом за 58,72 секунды на турнире в Атланте, что превышает рекорд России.

Сомов – единственный российский пловец, отобравшийся и получивший допуск на Олимпийские игры, которые пройдут с 26 июля по 11 августа.

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8 комментариев
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Молодец! Удачи
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Удачи, Сомов !
УДАЧИ !
+1
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Ответ Ебздрогыч
Парень в США живет, попробовали бы они его не пустить - не хило бы огребли от своих главных спонсоров
Слушай, ты даже меня начал раздражать. Четкая позиция? - да отсутствует. Собирание плюсов под любой новостью - присутствует. В чем цель твоя? С 14го места на 1е переместиться? Слабенько. Не люблю я таких людей. Это приспособление, а не желание что-то изменить. Удачи
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Напишите мне когда Олимпиада закончится
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Вот и хорошо.
Интересно, смогëт ли подвестись в нужной форме.
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C такой фамилией сам бог велел плавать хорошо) Удачи ему
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