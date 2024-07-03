Международный олимпийский комитет (МОК) допустил российского пловца Евгения Сомова до Олимпиады-2024 в Париже.

Ранее спортсмен получил нейтральный статус для участия в соревнованиях.

Сомов живет в США. В мае он проплыл 100 метров брассом за 58,72 секунды на турнире в Атланте, что превышает рекорд России.

Сомов – единственный российский пловец, отобравшийся и получивший допуск на Олимпийские игры, которые пройдут с 26 июля по 11 августа.

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