Ни Месси, ни бразильцев нет в сборной группового этапа Кубка Америки от Globo – одного из ведущих бразильских футбольных сайтов
Один из крупнейших бразильских сайтов о футболе составил сборную Кубка Америки.
В символическую команду от Globo Esporte, сформированную по итогам группового этапа турнира этого года, не было включено ни одного футболиста сборной Бразилии. Также в нее не попал капитан сборной Аргентины Лионель Месси.
В сборную вошли:
– вратарь: Рафаэль Ромо (Венесуэла);
– защита: Матиас Винья (Уругвай), Рональд Араухо (Уругвай), Кристиан Ромеро (Аргентина), Даниэль Муньос (Колумбия);
– полузащита: Хамес Родригес (Колумбия), Николас де ла Крус (Уругвай), Ричард Риос (Колумбия);
– нападение: Хосе Фахардо (Панама), Лаутаро Мартинес (Аргентина), Луис Диас (Колумбия).
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по хускоред конечно Лео, ведь у него 7 созданных голевых моментов(если не ошибаюсь больше всех на турнире, по крайней мере так было после второго тура), в среднем 5.5 ключевых передач и 4.0 дриблинга(50% успешных). к примеру у Винисиуса стату по созданным голевым не нашел, там было ноль, поэтому пропущу это, возможно ошибка или он вообще ничего не создал , а вот по ключевым передачам 1.7, дриблинг 2.3(32% успешных) и 2 гола.. у Хамеса который в списке 2 созданных голевых моментов, 3.7 ключевых передач, дриблинг 0.3(20%)
я бы не сказал что хускоред прав но и говорить что другие, включая этот правы, тоже не стал бы, так как не смотрел игры из за позднего начало матчей, только игру арг-чили посмотрел.
Если рейтинг адекватный, то расскажи, чем заслужили например Ромеро, Риос или Фахардо.
Хейтерам только и остаётся, чтобы комментить рейтинги желтых газетёнков, у которых выбор субъективен.
Тебе говорят про объективную метрику, где указаны данные по статистике: голевые моменты, дриблинг, обостряющие пасы.