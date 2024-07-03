Ни Месси, ни бразильцев нет в сборной группового этапа Кубка Америки от Globo – одного из ведущих бразильских футбольных сайтов

Один из крупнейших бразильских сайтов о футболе составил сборную Кубка Америки.

В символическую команду от Globo Esporte, сформированную по итогам группового этапа турнира этого года, не было включено ни одного футболиста сборной . Также в нее не попал капитан сборной Аргентины Лионель Месси.

В сборную вошли:

– вратарь: ( );

– защита: Матиас Винья (Уругвай), (Уругвай), Кристиан Ромеро (Аргентина), Даниэль Муньос (Колумбия);

– полузащита: (Колумбия), Николас де ла Крус (Уругвай), Ричард Риос (Колумбия);

– нападение: Хосе Фахардо (Панама), Лаутаро Мартинес (Аргентина), Луис Диас (Колумбия).

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