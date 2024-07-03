Ни Месси, ни бразильцев нет в сборной группового этапа Кубка Америки от Globo – одного из ведущих бразильских футбольных сайтов

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Один из крупнейших бразильских сайтов о футболе составил сборную Кубка Америки.

В символическую команду от Globo Esporte, сформированную по итогам группового этапа турнира этого года, не было включено ни одного футболиста сборной Бразилии. Также в нее не попал капитан сборной Аргентины Лионель Месси.

В сборную вошли:

вратарь: Рафаэль Ромо (Венесуэла);

защита: Матиас Винья (Уругвай), Рональд Араухо (Уругвай), Кристиан Ромеро (Аргентина), Даниэль Муньос (Колумбия);

полузащита: Хамес Родригес (Колумбия), Николас де ла Крус (Уругвай), Ричард Риос (Колумбия);

нападение: Хосе Фахардо (Панама), Лаутаро Мартинес (Аргентина), Луис Диас (Колумбия).

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32 комментария
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Любопытно, какие абсолютно разные рейтинги. Но если игрок пропустил один матч, а в двух других отдал только один пас, то он не может быть в рейтинге лучших. Тем более лучшим.
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Ответ Птюч
Любопытно, какие абсолютно разные рейтинги. Но если игрок пропустил один матч, а в двух других отдал только один пас, то он не может быть в рейтинге лучших. Тем более лучшим.
зависит как рейтинги оформляют. хускоред статистически все, там каждое удачное действие - плюс очко, неудачное- минус очко! специальные очки для тех кто забил и кто отдал ассист и т.д. там куда более четкие критерии, тогда как большинства издании просто ссылаются на своих экспертов, просто тупо голосуют или оценивают игроков визуально. что правильно сделай выводы сам!
по хускоред конечно Лео, ведь у него 7 созданных голевых моментов(если не ошибаюсь больше всех на турнире, по крайней мере так было после второго тура), в среднем 5.5 ключевых передач и 4.0 дриблинга(50% успешных). к примеру у Винисиуса стату по созданным голевым не нашел, там было ноль, поэтому пропущу это, возможно ошибка или он вообще ничего не создал , а вот по ключевым передачам 1.7, дриблинг 2.3(32% успешных) и 2 гола.. у Хамеса который в списке 2 созданных голевых моментов, 3.7 ключевых передач, дриблинг 0.3(20%)
я бы не сказал что хускоред прав но и говорить что другие, включая этот правы, тоже не стал бы, так как не смотрел игры из за позднего начало матчей, только игру арг-чили посмотрел.
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Ответ Этот Райола хочет денег
Комментарий удален пользователем
А ты откуда знаешь, что рейтинг адекватный? Потому что там нет Месси ? 😁
Если рейтинг адекватный, то расскажи, чем заслужили например Ромеро, Риос или Фахардо.
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-10
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Ответ Олег Петровв
Комментарий скрыт
Че ты несешь?)
+6
-3
+3
Социологический мадридизм какой-то. Какие-то завистники строят козни против Месси.
+6
-4
+2
Ответ Олег Петровв
Эль гномо но пенальти пор фавор
Ахахаха, типичный представитель гель сообщества)
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как так, но ведь хускоред сказал....)))
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....бразильских футбольных сайтов хихи
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Субъективно, но против фактов и цифр не попрешь - Месси лучший.
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Главное что сын фифа лучший по версии помойки whoscored.
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Комментарий удален пользователем
Ответ Олег Петровв
По архентински написать?
Ты лучше вообще не пиши, а то ахинею несешь
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Ответ Men77
Ты лучше вообще не пиши, а то ахинею несешь
Эль гномо но пенальти пор фавор
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Ответ Геннадий Тимченко
А за феерический забег на 50 метров, безмерно удививший главного тренера аргов, почему баллов не накинули❓🤔
Плохо стараешься Гена. Повтори про феерический забег ещё раз 30. Может тогда зайдёт. А пока, пусть твоё маленькое сердечко сжимается, осознавая факт того, что Месси является лучшим игроком на Копе, а Роналду после 4 матчей - худший по ожидаемым голам и всевозможной статистике. Factos👀
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Ответ Митрандир цвета хаки
Плохо стараешься Гена. Повтори про феерический забег ещё раз 30. Может тогда зайдёт. А пока, пусть твоё маленькое сердечко сжимается, осознавая факт того, что Месси является лучшим игроком на Копе, а Роналду после 4 матчей - худший по ожидаемым голам и всевозможной статистике. Factos👀
Это в ваших фантазиях удивительный бегун лучший - написали же, что даже феерический забег не помог фанату Баварии: написано же в новости, что душитель не попал в символическую сборную🤡🤣
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Ответ Геннадий Тимченко
Это в ваших фантазиях удивительный бегун лучший - написали же, что даже феерический забег не помог фанату Баварии: написано же в новости, что душитель не попал в символическую сборную🤡🤣
В следующий раз, не ставь смайл клоуна в конце, все и так знают кто ты.
Хейтерам только и остаётся, чтобы комментить рейтинги желтых газетёнков, у которых выбор субъективен.
Тебе говорят про объективную метрику, где указаны данные по статистике: голевые моменты, дриблинг, обостряющие пасы.
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Ответ Донат Голицин
Одно мы знаем точно араухо и Ромеро лучше латиносы цз
Если честно, Маркиньос и Милитао ничем не уступают
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