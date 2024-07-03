«МЮ» сократит около 250 из 1100 сотрудников. Сэкономленные деньги направят на усиление команды (Daily Mail)

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия бизнес Джим Рэтклифф Футбол

«МЮ» планирует сократить около четверти персонала.

Как сообщает Daily Mail, штат клуба покинет около 250 из 1100 сотрудников. Решение было принято по результатам анализа затрат, проведенного по инициативе Джима Рэтклиффа. Сокращения затронут все отделы за исключением фонда «Манчестер Юнайтед». Руководство клуба считает, что штат клуба должен быть более компактным и проявлять гибкий подход, а также стремится повысить ответственность сотрудников.

Отмечается, что средства, сэкономленные за счет сокращения штата, будут направлены на усиление основной команды, поскольку новые инвесторы ставят в приоритет улучшение результатов «МЮ». Считается, что на решение также повлияли правила АПЛ о прибыли и устойчивом развитии (PSR).

По состоянию на 30 июня 2023 годав штате «МЮ» числилось 1112 сотрудников – больше, чем в любом другом клубе АПЛ.

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54 комментария
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Ответ Птюч
1112 сотрудников. Это чем они там занимались в таком кол-ве?
Вот видимо у Рэтклиффа тот же вопрос возник. У футбольного клуба штат как на крупном производственном предприятии. Видимо там цеха по производству футбола у них развёрнуты.
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-1
+48
1112 сотрудников. Это чем они там занимались в таком кол-ве?
+37
-3
+34
Для сравнения:
Сити - 566 сотрудников;
Арсенал - 649;
Челси - 788.

У МЮ раздут штат, поэтому INEOS хочет сократить лишнее количество, чтобы снизить расходы.
+17
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+17
Ответ Птюч
1112 сотрудников. Это чем они там занимались в таком кол-ве?
Некоторые делали вид, что ни профессиональные футболисты.
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Ожидание: МЮ сократит около 250 из 1100 сотрудников. Сэкономленные деньги направят на усиление команды

Реальность : Сэкономленные деньги направят на бонусы Рэтклиффу и Глейзерам
+12
-6
+6
Ответ Balt
Вот видимо у Рэтклиффа тот же вопрос возник. У футбольного клуба штат как на крупном производственном предприятии. Видимо там цеха по производству футбола у них развёрнуты.
Может мячики шили))
+7
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+6
Ответ Pucheslav
А кто его купит то ?
Зенит
+8
-2
+6
Ответ Burel
Ну правильно. Слишком много нахлебников
Зато Рэшфорду деньжат на барбера подкинут
+7
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+6
Сэкономленные деньги потратят на улучшение и продление контракта Тен Хага.
+5
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Ответ Аскетизмом погоняю
Управление уровня Б. Надо продать спинера- это усилит команду и оставит рабочие места за людьми. Двух зайцев одним ударом.
А кто его купит то ?
+5
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Управление уровня Б.

Надо продать спинера- это усилит команду и оставит рабочие места за людьми. Двух зайцев одним ударом.
+8
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Ответ IntoTheRainBow
научи как заставить игрока переподписать контракт на худших условиях
спроси у барсы
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Ответ Птюч
1112 сотрудников. Это чем они там занимались в таком кол-ве?
Нужно знать структуру клуба, чтобы ответить. Не зная её сложно сказать много этот или мало.
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Ответ Птюч
1112 сотрудников. Это чем они там занимались в таком кол-ве?
Всё таки для такой глыбы как Мю, это нормальное количество сотрудников. Это же не только футбольная команда, это стадион, база, обслуживающий персонал, магазины, сайт, соцсети, маркетинг. Понятно, что можно где-то сэкономить, но даже 300 человек всё не охватят.
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Антони продали бы, вот тогда было бы усиление
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Ответ Knife707
Зато Рэшфорду деньжат на барбера подкинут
У него депутатская надбавка еще поэтому
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Ответ Vatikan
Антони продали бы, вот тогда было бы усиление
Его можно унитазы мыть отправить. Хоть польза будет и сэкономят на уборщице
+3
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250 сотрудников, допустим у них средний 50к фунтов годовой оклад (что вряд ли но допустим). Это 12.5 миллионов фунтов. Этого максимум на третью ногу Лукаку хватит в современном рынке.
Если хотят сократить раздутый штаб то пусть сокращают, но обещать что это пойдет на «усиление» это типичное корпоративное лицемерие.
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Ответ cektor
мрак, зп футболистам не хотят сократить))
научи как заставить игрока переподписать контракт на худших условиях
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Ответ cektor
мрак, зп футболистам не хотят сократить))
Что значит сократить ЗП футболистама?
У них контракты, подписанные игроками и прошлым руководством
Сейчас за непопадание в ЛС сократится зп, но это было прописано в контактах
А что ещё можно сделать?
+4
-2
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Ответ Ten Hug
Ожидание: МЮ сократит около 250 из 1100 сотрудников. Сэкономленные деньги направят на усиление команды Реальность : Сэкономленные деньги направят на бонусы Рэтклиффу и Глейзерам
Ретклифф - самый богатый человек в Англии (около 30 миллиардов). Вы точно уверены, что ему нужны бонусы от экономии на сотрудниках?
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Ответ Mikhail Sinaiskiy
Новая Барселона? Рычаги будут?
У МЮ хотя бы деньги есть
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Ответ Птюч
1112 сотрудников. Это чем они там занимались в таком кол-ве?
Обслуживание стадиона, спортивной базы, брендированных магазинов по всему миру, логистика, обслуживание клубного транспорта, медицинский центр и многое другое.
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Ну правильно. Слишком много нахлебников
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Сократим сотрудников, а затем отметим это в ресторане с жёнами оставшегося персонала в ресторане.
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Ответ IntoTheRainBow
научи как заставить игрока переподписать контракт на худших условиях
Лапорта научит. Фанаты Барсы, искренне прошу прощения, не удержался)
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9 человек лучше сделают работу 10, чем 11.
Если штат действительно раздут (похоже на то), то сокращение пойдет на пользу даже без учёта сэкономленных средств.
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Ответ IntoTheRainBow
научи как заставить игрока переподписать контракт на худших условиях
Лапорта знает как.
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Ответ ApXuMaHqPuT
Это называется "на говне сметану собирать"💩 Не там МЮ экономию ищет😐
Архимандриту естественно виднее
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Сэкономленные деньги потратят на ужин жён футболистов =)
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