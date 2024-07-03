«МЮ» сократит около 250 из 1100 сотрудников. Сэкономленные деньги направят на усиление команды (Daily Mail)

«МЮ» планирует сократить около четверти персонала.

Как сообщает Daily Mail, штат клуба покинет около 250 из 1100 сотрудников. Решение было принято по результатам анализа затрат, проведенного по инициативе . Сокращения затронут все отделы за исключением фонда « ». Руководство клуба считает, что штат клуба должен быть более компактным и проявлять гибкий подход, а также стремится повысить ответственность сотрудников.

Отмечается, что средства, сэкономленные за счет сокращения штата, будут направлены на усиление основной команды, поскольку новые инвесторы ставят в приоритет улучшение результатов «МЮ». Считается, что на решение также повлияли правила АПЛ о прибыли и устойчивом развитии (PSR).

По состоянию на 30 июня 2023 годав штате «МЮ» числилось 1112 сотрудников – больше, чем в любом другом клубе .

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