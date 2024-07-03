«МЮ» сократит около 250 из 1100 сотрудников. Сэкономленные деньги направят на усиление команды (Daily Mail)
«МЮ» планирует сократить около четверти персонала.
Как сообщает Daily Mail, штат клуба покинет около 250 из 1100 сотрудников. Решение было принято по результатам анализа затрат, проведенного по инициативе Джима Рэтклиффа. Сокращения затронут все отделы за исключением фонда «Манчестер Юнайтед». Руководство клуба считает, что штат клуба должен быть более компактным и проявлять гибкий подход, а также стремится повысить ответственность сотрудников.
Отмечается, что средства, сэкономленные за счет сокращения штата, будут направлены на усиление основной команды, поскольку новые инвесторы ставят в приоритет улучшение результатов «МЮ». Считается, что на решение также повлияли правила АПЛ о прибыли и устойчивом развитии (PSR).
По состоянию на 30 июня 2023 годав штате «МЮ» числилось 1112 сотрудников – больше, чем в любом другом клубе АПЛ.
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Сити - 566 сотрудников;
Арсенал - 649;
Челси - 788.
У МЮ раздут штат, поэтому INEOS хочет сократить лишнее количество, чтобы снизить расходы.
Реальность : Сэкономленные деньги направят на бонусы Рэтклиффу и Глейзерам
Надо продать спинера- это усилит команду и оставит рабочие места за людьми. Двух зайцев одним ударом.
Если хотят сократить раздутый штаб то пусть сокращают, но обещать что это пойдет на «усиление» это типичное корпоративное лицемерие.
У них контракты, подписанные игроками и прошлым руководством
Сейчас за непопадание в ЛС сократится зп, но это было прописано в контактах
А что ещё можно сделать?
Если штат действительно раздут (похоже на то), то сокращение пойдет на пользу даже без учёта сэкономленных средств.