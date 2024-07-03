Федерация дзюдо России опровергла участие Махмадбекова в Олимпиаде. Ранее МОК заявил, что спортсмен принял приглашение на Игры

Федерация дзюдо России опровергла информацию об участии Махмадбекова в Олимпиаде.

Сегодня Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил, что российский дзюдоист Махмадбек Махмадбеков принял приглашение на Игры в Париже. Ранее Федерация дзюдо России (ФДР) заявляла, что ее спортсмены не выступят на соревнованиях из-за унизительных условий участия.

«Махмадбек Махмадбеков отказался от участия в Олимпийских играх. В нашем распоряжении есть соответствующее уведомление от спортсмена», – заявил президент ФДР Сергей Соловейчик.

Олимпиада пройдет с 26 июля по 11 августа. Российские спортсмены допускаются индивидуально в нейтральном статусе.

Допуск к соревнованиям также получили дзюдоисты Валерий Ендовицкий, Элис Старцева и Дали Лилуашвили, но МОК еще не сообщал, приняли они или отклонили приглашение.