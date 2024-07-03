Федерация дзюдо России опровергла участие Махмадбекова в Олимпиаде. Ранее МОК заявил, что спортсмен принял приглашение на Игры

Теги сборная России дзюдо ФДР Париж-2024 Махмадбек Махмадбеков Единоборства

Федерация дзюдо России опровергла информацию об участии Махмадбекова в Олимпиаде.

Сегодня Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил, что российский дзюдоист Махмадбек Махмадбеков принял приглашение на Игры в Париже. Ранее Федерация дзюдо России (ФДР) заявляла, что ее спортсмены не выступят на соревнованиях из-за унизительных условий участия.

«Махмадбек Махмадбеков отказался от участия в Олимпийских играх. В нашем распоряжении есть соответствующее уведомление от спортсмена», – заявил президент ФДР Сергей Соловейчик.

Олимпиада пройдет с 26 июля по 11 августа. Российские спортсмены допускаются индивидуально в нейтральном статусе.

Допуск к соревнованиям также получили дзюдоисты Валерий Ендовицкий, Элис Старцева и Дали Лилуашвили, но МОК еще не сообщал, приняли они или отклонили приглашение.

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8 комментариев
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2 недели назад отказался, не иначе.
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Провели беседу
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Вот так умирают мечты
+7
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А если они просто промолчат, тогда как? -))
+3
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+3
Ответ Tima_Milan
если федерация не идет к Махмадбеку то Махмадбек идет на олимпиаду
но федерация пришла. Российская федерация
+4
-2
+2
если федерация не идет к Махмадбеку то Махмадбек идет на олимпиаду
+1
-1
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Уроды! Человек мог стать медалистом ОИ.
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