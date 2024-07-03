Дзюдоист Махмадбеков принял приглашение МОК на Олимпиаду. Федерация дзюдо России ранее заявила, что ее спортсмены не выступят в Париже

Теги сборная России дзюдо Олимпийская сборная России ФДР Париж-2024 Махмадбек Махмадбеков Единоборства

Российский дзюдоист Махмадбек Махмадбеков принял приглашение МОК на Олимпиаду.

Об этом сообщается на сайте Международного олимпийского комитета (МОК). Спортсмен получил допуск на Игры-2024 в Париже в нейтральном статусе.

Федерация дзюдо России (ФДР) заявляла, что российская команда не выступит на соревнованиях из-за унизительных условий участия. МОК допустил лишь четверых спортсменов, несмотря на наличие 12 квот у россиян.

Разрешение выступать также получили дзюдоисты Валерий Ендовицкий, Дали Лилуашвили и Элис Старцева, однако они на данный момент не принимали и не отклоняли приглашения МОК.

Махмадбекову 24 года. Он неоднократный победитель и призеров турниров «Большого шлема» в дзюдо.

Олимпиада пройдет с 26 июля по 11 августа.

Кто от России допущен на Олимпиаду-2024 в Париж: 26 человек, пловец Сомов, дзюдоист Махмадбеков, список обновляется

15 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Дайте спортсменам исполнить мечту мать вашу
+23
-4
+19
Ну и его дело. Без вопросов.
+16
-3
+13
удачи нашему русскому брату Махмадбеку Махмадбекову
+11
-3
+8
Не послушал Федерацию? Умница
+8
-3
+5
Молодец! Настоящий спортсмен! Не предал свой талант и свою мечту!
+5
-3
+2
Мужчина. Не побоялся мстительной шелупони.
+7
-5
+2
Давай Махмадбек, исполни свою мечту об Олимпиаде !
Адекватные россияне будут болеть за тебя !
+7
-5
+2
Мужчина! Победы!!!
+4
-4
0
Я думаю, надо поддержать истинного спортсмена. Удачи, Махмадбек!
+4
-4
0
чихал дзюдоист Махмадбек Махмадбеков на Федерацию, поскольку не кормится из её кормушки..
0
0
0
Ответ Александр Александров
удачи нашему русскому брату Махмадбеку Махмадбекову
Интересно узнать какое отчество у него?
0
0
0
Ответ tolgol1974
Интересно узнать какое отчество у него?
к сожалению, не махмадбекович
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий