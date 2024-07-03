Дзюдоист Махмадбеков принял приглашение МОК на Олимпиаду. Федерация дзюдо России ранее заявила, что ее спортсмены не выступят в Париже
Российский дзюдоист Махмадбек Махмадбеков принял приглашение МОК на Олимпиаду.
Об этом сообщается на сайте Международного олимпийского комитета (МОК). Спортсмен получил допуск на Игры-2024 в Париже в нейтральном статусе.
Федерация дзюдо России (ФДР) заявляла, что российская команда не выступит на соревнованиях из-за унизительных условий участия. МОК допустил лишь четверых спортсменов, несмотря на наличие 12 квот у россиян.
Разрешение выступать также получили дзюдоисты Валерий Ендовицкий, Дали Лилуашвили и Элис Старцева, однако они на данный момент не принимали и не отклоняли приглашения МОК.
Махмадбекову 24 года. Он неоднократный победитель и призеров турниров «Большого шлема» в дзюдо.
Олимпиада пройдет с 26 июля по 11 августа.
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