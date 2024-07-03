Агент Угальде про «Спартак» и РПЛ: «Было бы лицемерием говорить – это то, что мы планировали для карьеры Манфреда. Деньги решают иногда»

Теги Спартак высшая лига Нидерланды Твенте премьер-лига Россия агенты Манфред Угальде Футбол

Агент Манфреда Угальде сказал, что «Спартак» и РПЛ – не то, что игрок планировал.

Форвард сборной Коста-Рики перешел в «Спартак» из «Твенте» зимой. У 22-летнего игрока 1 гол в 16 матчах за красно-белых, в Мир РПЛ он еще не забивал.

– В России для Манфреда стоит вопрос адаптации, она занимает 5-6 месяцев, клуб знал об этом. В клубе произошла смена тренера вскоре после переезда Угальде, футболист адаптируется к системе.

Российская лига не так широко освещается в СМИ из-за ситуации, которая всем понятна. Матчи против Бразилии и Колумбии [на Кубке Америки] помогают всем, чемпионат мира – отличная витрина. Но даже в России Угальде на виду и может сделать скачок [на новый уровень], если все будет делать правильно.

Иногда ничего нельзя сделать, иногда решают деньги – это важный шаг с точки зрения финансов. С моей стороны было бы лицемерием говорить, что это [переезд в РПЛ и «Спартак»] – то, что мы планировали для карьеры Манфреда.

Иногда любому человеку, когда дается шанс изменить свою жизнь и жизнь своей семьи, трудно сказать «нет». Говорить сейчас, что это было то, что мы планировали в качестве следующего шага для Угальде, когда он забивал голы в Нидерландах, – это не так.

– У Угальде контракт на 4 года.

– Либо у него все будет хорошо, и он уйдет, либо все будет не очень хорошо, и русские с их деньгами скажут: «Мы заплатим ему, чтобы он мог уйти».

Итак, я думаю, что Манфред попадет в другую лигу. Для меня не все лиги Европы хороши, – сказал Курт Морсинк в эфире Radio Columbia.

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76 комментариев
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было бы лицемерием заявить, что руководство и фанаты планировали форварда с 1 голом в 16 матчах
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Честно и открыто. Кто бы сомневался учитывая всю ситуацию.
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черт, а я думал что в Спартаке играют за наваристый тарасовский борщец и для того что бы приобщиться к клубу Старостиных и Есауленко ((
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Вообще-то, это в Зенит все едут играть за бабки и контракты не приостанавливают из-за бабок, а в Спартаке все играют за ромбик и историю, и менеджмент у них восхитителен. Что-то этот агент противоречит болельщикам Спартака.
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Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Опустил Спартак по полной программе.
АХахахахаха, бразилы, получающие существенно больше Угальде за стрелочку-то играют, да?
Малком даже на поле под камерами у гендира не стеснялся просить денег
+27
-12
+15
Ответ Оригинальный Ник
Разорвать контракт и взыскать миллионный штраф с идиота. Агенты в последнее время совсем невменяемые, на следят что говорят
И что же он такого сказал?
+21
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О каких деньгах речь? В Спартаке вроде за идею
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С моей стороны не было бы лицемерием сказать, что агенты - раковая опухоль современного футбола
+10
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Ответ Оригинальный Ник
Разорвать контракт и взыскать миллионный штраф с идиота. Агенты в последнее время совсем невменяемые, на следят что говорят
..с идиота, который подписал Угальде на огромную личку за огромные бабки.
Купить нападающего, который забьёт за полсезона ноль - надо быть действительно невменяемым
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Ответ Дима
разница есть. и она в том что у Артура в партнерах Вендел и Барриос, а у Угальде Умяров и Игнатов
Ну кто то берёт Вендела и Бариоса а кто то Тила и Крала. Тоже вопросы к менеджерам
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Ответ Матрос Кот
В Зените у легов точно такие настроения. Только огромные выплаты,в том числе кэшем,так называемые премиальные их держат здесь.Для футболиста,как медийной личности важно выступать в ЕК, совсем другая атмосфера и накал. Поэтому леги Зенита сникли весной,нет мотивации.
Разница всё таки есть, леги Зенита дают результат. Артура и Угадьде купили за одинаковые деньги. У Артура решающие голы и вклад в чемпионство, у Угадьде пустая беготня. Разговоры про адаптацию тоже бред, молодой Педро которому 18, уже адаптировался и даёт результат. Просто кто то как обычно в Спартаке нормально попилили на трансфере, подъёмных и зарплате.
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Ему ещё чтобы совсем честным быть, нужно было добавить: я не плохо так поимел подъемных на этом переходе.
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Ответ Матрос Кот
В Зените у легов точно такие настроения. Только огромные выплаты,в том числе кэшем,так называемые премиальные их держат здесь.Для футболиста,как медийной личности важно выступать в ЕК, совсем другая атмосфера и накал. Поэтому леги Зенита сникли весной,нет мотивации.
Хорошо, что ты знаешь о настроении игроков внутри клуба
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Прогнал какую-то лютую дичь. Думает, что раз он там че-то сказал, то досюда не дойдет. Приедет сюда, будет петь, что его неправильно поняли.
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Ответ DeniSM
Честно и открыто. Кто бы сомневался учитывая всю ситуацию.
в питер едут за титулом рпл!
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Ответ Всем доволен
Можно подумать леги других команд всегда мечтали играть в России за ромбик, стрелку и т.д.
Так никто и не думал иначе, только тушинские в комментариях любят рассказывать, что везде это так, а в Спартаке нет. Ну вот, подъехали пруфики.

Просто одну и ту же информацию (по фактуре) можно выдать так, как это сделал Нино, а можно как агент Угальде
+4
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+3
Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Опустил Спартак по полной программе.
чем?
+8
-5
+3
Короче спит и видит как свалить из России прихватив побольше бабла.
+4
-1
+3
Разорвать контракт и взыскать миллионный штраф с идиота. Агенты в последнее время совсем невменяемые, на следят что говорят
+23
-21
+2
Короче, Угальде в плюсе при любом раскладе. Будет хорошо играть, уйдет на повышение и заработает больше, будет плохо играть, ему приплатят чтобы ушел в другую лигу. Беспроигрышный вариант. Хорошо быть футболистом!
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Все и так все понимают, но к чему он это говорит вообще? уже планирует уход в это ТО, и такими интервью подталкивает руководство?
+3
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Угальде пассажир.
Ох как его только не "натягивают" ярые борцы с паспортистами.
И даже приводят в пример Захаряна в Сосьедаде.
Мол, смотрите и там, и там просто идёт период адаптации.
Чушь это все. Захарян играет плохо. И что начнет играть лучше шансов меньше хрен да маленько.

Головин, Миранчук, Кузяев - в первые месяцы показали, что они не просто так в клубах.
До них - в прошлом поколении, Аршавин, Погребняк, Павлюченко, Жирков и даже Билялетдинов так же быстро показали свой класс в клубах за границей. Что через какое-то время денежки и лёгкая жизнь РПЛ поманил обратно - другой вопрос.

Но класс был.
У Угальде класса для основы Спартака не больше, чем у Мелешина. Ни отдать, ни принять, и открыться, ни побороться на постоянной основе на высоком уровне он не может.
Оренбург и пять хороших игр за сезон там - вот его потолок. Посмотрите на легов Оренбурга. Кто-то там стоил клубу 10+ лямов не рублей?
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Мда. Минус 13 млн короче говоря.
+2
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Ответ La Crosse Bobcats
черт, а я думал что в Спартаке играют за наваристый тарасовский борщец и для того что бы приобщиться к клубу Старостиных и Есауленко ((
За счастье быть рядом с Промесом и пользоваться его продукцией...
+5
-4
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Ответ mak26
чем?
Почитай полностью откровения агента.
+3
-2
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Если и такого же мнения сам Угальде, то не скоро ему ещё второй мячик забить…
+1
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СЧАСТЬЕ свалилось на голландцев получить в течении суток 16 милл за Угальде. Они хотели 8 милл,но им предложили только за 16милл. Половину Амарал пустил на распил. Но Угальде же не играет на 16 милл.
Если бы играл на 16 стоил бы 32 милл.
Футбол и бизнес совместимы.
+2
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"все будет не очень хорошо, и русские с их деньгами скажут: «Мы заплатим ему, чтобы он мог уйти»"
Вот поэтому Манфред "о голов 0 передач" Угальде так и играет, что набивается на увольнение с компенсацией, сам агент игрока об этом открытым текстом говорит!
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Молодого и перспективного завалили бабло...
А, падажжите
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Да как такое можно говорить? Неужели даже борщ его не взял?
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