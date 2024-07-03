Агент Угальде про «Спартак» и РПЛ: «Было бы лицемерием говорить – это то, что мы планировали для карьеры Манфреда. Деньги решают иногда»
Агент Манфреда Угальде сказал, что «Спартак» и РПЛ – не то, что игрок планировал.
Форвард сборной Коста-Рики перешел в «Спартак» из «Твенте» зимой. У 22-летнего игрока 1 гол в 16 матчах за красно-белых, в Мир РПЛ он еще не забивал.
– В России для Манфреда стоит вопрос адаптации, она занимает 5-6 месяцев, клуб знал об этом. В клубе произошла смена тренера вскоре после переезда Угальде, футболист адаптируется к системе.
Российская лига не так широко освещается в СМИ из-за ситуации, которая всем понятна. Матчи против Бразилии и Колумбии [на Кубке Америки] помогают всем, чемпионат мира – отличная витрина. Но даже в России Угальде на виду и может сделать скачок [на новый уровень], если все будет делать правильно.
Иногда ничего нельзя сделать, иногда решают деньги – это важный шаг с точки зрения финансов. С моей стороны было бы лицемерием говорить, что это [переезд в РПЛ и «Спартак»] – то, что мы планировали для карьеры Манфреда.
Иногда любому человеку, когда дается шанс изменить свою жизнь и жизнь своей семьи, трудно сказать «нет». Говорить сейчас, что это было то, что мы планировали в качестве следующего шага для Угальде, когда он забивал голы в Нидерландах, – это не так.
– У Угальде контракт на 4 года.
– Либо у него все будет хорошо, и он уйдет, либо все будет не очень хорошо, и русские с их деньгами скажут: «Мы заплатим ему, чтобы он мог уйти».
Итак, я думаю, что Манфред попадет в другую лигу. Для меня не все лиги Европы хороши, – сказал Курт Морсинк в эфире Radio Columbia.
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Малком даже на поле под камерами у гендира не стеснялся просить денег
Купить нападающего, который забьёт за полсезона ноль - надо быть действительно невменяемым
Просто одну и ту же информацию (по фактуре) можно выдать так, как это сделал Нино, а можно как агент Угальде
Ох как его только не "натягивают" ярые борцы с паспортистами.
И даже приводят в пример Захаряна в Сосьедаде.
Мол, смотрите и там, и там просто идёт период адаптации.
Чушь это все. Захарян играет плохо. И что начнет играть лучше шансов меньше хрен да маленько.
Головин, Миранчук, Кузяев - в первые месяцы показали, что они не просто так в клубах.
До них - в прошлом поколении, Аршавин, Погребняк, Павлюченко, Жирков и даже Билялетдинов так же быстро показали свой класс в клубах за границей. Что через какое-то время денежки и лёгкая жизнь РПЛ поманил обратно - другой вопрос.
Но класс был.
У Угальде класса для основы Спартака не больше, чем у Мелешина. Ни отдать, ни принять, и открыться, ни побороться на постоянной основе на высоком уровне он не может.
Оренбург и пять хороших игр за сезон там - вот его потолок. Посмотрите на легов Оренбурга. Кто-то там стоил клубу 10+ лямов не рублей?
Если бы играл на 16 стоил бы 32 милл.
Футбол и бизнес совместимы.
Вот поэтому Манфред "о голов 0 передач" Угальде так и играет, что набивается на увольнение с компенсацией, сам агент игрока об этом открытым текстом говорит!
А, падажжите