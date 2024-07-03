Жен и девушек игроков сборной Германии не будут пускать в расположение команды после выхода в 1/4 финала Евро. Нагельсманн не хочет, чтобы футболисты отвлекались от тренировок (Bild)

Игрокам сборной Германии запретят приглашать жен и девушек до конца Евро-2024.

Как сообщает Bild, с начала Евро-2024 женам и девушкам игроков разрешалось посещать расположение сборной Германии. Однако после выхода Германии в 1/4 финала их больше не допустят в отель сборной. По мнению главного тренера сборной Юлиана Нагельсманна, встречи с женами и девушками будут отвлекать футболистов от подготовки к матчам.

В 1/4 финала Евро-2024 Германия сыграет с Испанией. Матч пройдет в пятницу, 5 июля.

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