Жен и девушек игроков сборной Германии не будут пускать в расположение команды после выхода в 1/4 финала Евро. Нагельсманн не хочет, чтобы футболисты отвлекались от тренировок (Bild)

Теги Сборная Германии по футболу Евро-2024 девушки и спорт Юлиан Нагельсманн Футбол

Игрокам сборной Германии запретят приглашать жен и девушек до конца Евро-2024.

Как сообщает Bild, с начала Евро-2024 женам и девушкам игроков разрешалось посещать расположение сборной Германии. Однако после выхода Германии в 1/4 финала их больше не допустят в отель сборной. По мнению главного тренера сборной Юлиана Нагельсманна, встречи с женами и девушками будут отвлекать футболистов от подготовки к матчам.

В 1/4 финала Евро-2024 Германия сыграет с Испанией. Матч пройдет в пятницу, 5 июля.

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58 комментариев
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Ответ Товарищ Бразаускас
Правильно, не нужно им женщин, это не в тренде)
Жен и девушек игроков сборной Германии с удовольствием ждут в расположении сборной Турции
+73
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+64
Ответ Заяцволк
А бойфрендов ?
Их можно, конечно
+60
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+54
Правильно, не нужно им женщин, это не в тренде)
+65
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+50
А бойфрендов ?
+45
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+36
Главное не забыть прически красивые сделать перед матчем.
+30
-7
+23
Ответ Товарищ Бразаускас
Правильно, не нужно им женщин, это не в тренде)
Пусть решают, кто босс качалки)
+23
-1
+22
Ответ psokol88
По советской схеме чувак работает. Он не в ГДР случаем родился? ))
Родился в Ландсберге, Бавария. В городе расположена Ландсбергская тюрьма, известная тем, что в ней отбывал наказание Адольф Гитлер и были казнены нацистские преступники, приговорённые к смертной казни на Последующих Нюрнбергских процессах.
По заявлению Юлиана Нагельсмана, его отец был сотрудником Федеральной разведывательной службы Германии, но не работал на административных должностях. О том, чем занимался его отец, Юлиан узнал в возрасте 15—16 лет, однако доподлинно известно только то, что его отец занимался не «кабинетной работой». Вне работы отец любил петь и играть на гитаре, однако к концу жизни он сильно изменился из-за давления на работе. В 2008 году 56-летний отец Юлиана совершил Роскомнадзор: сын находился на тренерских курсах, когда к нему подошёл отчим и сообщил трагическую весть. Отец Юлиана не оставил никакой предсмертной записки
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Ответ Товарищ Бразаускас
Маникюр с педикюром сделать в барбержопе "Мастер педик Юра"))
Опытом делишься?
+7
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+6
Ответ Рафаэль Хазиев
Кто из немцев их делает то?
Ну вообще я заметил за Андрихом, который жестко свои волосы перекрасил на матч с Данией. Джан говорил, что стрижется раз в неделю. Предполагаю, что достаточно народу.
+5
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+5
кажется такого обильного обсуждения гомосексуализма в комментах под постом никак не связанным с лгбт я еще не видел, странные вы какие-то
+3
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+3
По советской схеме чувак работает. Он не в ГДР случаем родился? ))
+4
-1
+3
Ответ Ебздрогыч
Жен и девушек игроков сборной Германии с удовольствием ждут в расположении сборной Турции
😆
+2
0
+2
Всегда есть рука под рукой.
+2
0
+2
все правильно, а то затрахают перед матчами. Пусть руками снимают стресс)
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Ответ sd4fmwrvz8
Удачи испанцам ,они больше всех на этом евро заслуживают победы,прекрасный футбол в их исполнении смотреть приятно,это единственное светлое пятно на этом сером скучном евро
Самое смешное, что у самих испанцев два самых "светлых пятна" - Нико Уильямс и Ламин Ямаль))) ну вы поняли
+3
-2
+1
Ответ Peter Parker
Родился в Ландсберге, Бавария. В городе расположена Ландсбергская тюрьма, известная тем, что в ней отбывал наказание Адольф Гитлер и были казнены нацистские преступники, приговорённые к смертной казни на Последующих Нюрнбергских процессах. По заявлению Юлиана Нагельсмана, его отец был сотрудником Федеральной разведывательной службы Германии, но не работал на административных должностях. О том, чем занимался его отец, Юлиан узнал в возрасте 15—16 лет, однако доподлинно известно только то, что его отец занимался не «кабинетной работой». Вне работы отец любил петь и играть на гитаре, однако к концу жизни он сильно изменился из-за давления на работе. В 2008 году 56-летний отец Юлиана совершил Роскомнадзор: сын находился на тренерских курсах, когда к нему подошёл отчим и сообщил трагическую весть. Отец Юлиана не оставил никакой предсмертной записки
Мда, с отцом ситуация трагическая.

Может, я слишком верю в теорию заговора, но...... такие люди сами не уходят, как правило
+2
-1
+1
Ответ psokol88
По советской схеме чувак работает. Он не в ГДР случаем родился? ))
Примечательно, что в отношении девушек-спортсменок подход в ГДР был противоположным.
+1
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Ответ граф Якунин
Опытом делишься?
Дружище, не меряй приличных людей по себе. Удачи у барбера))
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Лгбтшник точно Нойнер не растроится
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Ответ Alex.K71
Комментарий удален пользователем
если не Bпускает значит что то есть. там,один из величающих тренеров 21 века Клопп, нанимает специально человека для вбрасывании аута,АУТА.. как сказал Шерлок "незначительные детали обычно важнее всего"
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А парней?
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Ответ Рафаэль Хазиев
Кто из немцев их делает то?
А для кого тогда с 2018 за ними ездит на турниры барбер?
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ЛГБТ месяц продолжается
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Ответ Заяцволк
А бойфрендов ?
Это будет уже не толерантно)
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Ответ sashafan2
А парней?
Часто о них думаешь?
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Ответ Nikola Shell
У Испанцев ещё соперников нормальных не было. Франция заберёт турнир
Ну да мощно играют,4 игры , 3 гола(2 автогола, и 1 с пенальти )👍
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Ответ Alexander Lyakhov
Примечательно, что в отношении девушек-спортсменок подход в ГДР был противоположным.
Там был подход такой, что их потом девушками с трудом можно было назвать. Это я про гормональный допинг ((
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Случайные незнакомки их заменят, новый подход, чемпионский!
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Ответ Птюч
Главное не забыть прически красивые сделать перед матчем.
Кто из немцев их делает то?
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Комментарий удален пользователем
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