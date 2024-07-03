Жен и девушек игроков сборной Германии не будут пускать в расположение команды после выхода в 1/4 финала Евро. Нагельсманн не хочет, чтобы футболисты отвлекались от тренировок (Bild)
Игрокам сборной Германии запретят приглашать жен и девушек до конца Евро-2024.
Как сообщает Bild, с начала Евро-2024 женам и девушкам игроков разрешалось посещать расположение сборной Германии. Однако после выхода Германии в 1/4 финала их больше не допустят в отель сборной. По мнению главного тренера сборной Юлиана Нагельсманна, встречи с женами и девушками будут отвлекать футболистов от подготовки к матчам.
В 1/4 финала Евро-2024 Германия сыграет с Испанией. Матч пройдет в пятницу, 5 июля.
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По заявлению Юлиана Нагельсмана, его отец был сотрудником Федеральной разведывательной службы Германии, но не работал на административных должностях. О том, чем занимался его отец, Юлиан узнал в возрасте 15—16 лет, однако доподлинно известно только то, что его отец занимался не «кабинетной работой». Вне работы отец любил петь и играть на гитаре, однако к концу жизни он сильно изменился из-за давления на работе. В 2008 году 56-летний отец Юлиана совершил Роскомнадзор: сын находился на тренерских курсах, когда к нему подошёл отчим и сообщил трагическую весть. Отец Юлиана не оставил никакой предсмертной записки
Может, я слишком верю в теорию заговора, но...... такие люди сами не уходят, как правило