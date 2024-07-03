УЕФА начал расследование из-за «волчьего салюта» Демирала после победы над Австрией

Теги Сборная Турции по футболу Сборная Австрии по футболу УЕФА Евро-2024 высшая лига Саудовская Аравия Федерация футбола Турции Аль-Ахли Джидда Политика Мерих Демирал Футбол

УЕФА начал расследование из-за политического жеста Мериха Демирала.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сегодня объявил, что открыл дело и назначил инспектора, который рассмотрит «неподобающее поведение» футболиста турецкой сборной.

Защитник Мерих Демирал вчера сделал дубль в игре против Австрии (2:1) и вывел Турцию в 1/4 финала Евро-2024.

26-летний футболист саудовского клуба «Аль-Ахли Джидда», отпраздновал выход команды в следующий раунд «волчьим салютом», который запрещен в Австрии.

После матча бывший игрок «Ювентуса» опубликовал в соцсети свою фотографию с этим жестом и написал: «Как счастлив тот, кто может назвать себя турком». Это фраза первого президента Турецкой Республики, основателя современного турецкого государства Мустафы Кемаля Ататюрка, произнесенная им в 1933 году на Дне Республики. Это неофициальный девиз турецких националистов.

«Волчий салют» ассоциируется с организацией «Бозкурт» («Серые волки») – крайне правым и наиболее радикальным молодежным крылом Партии националистического движения (MHP), которая придерживается идеологии турецкого национализма и пантюркизма (доктрина, в основе которой стоит консолидация тюркских народов – Спортс).

Скандал: герой Турции показал волчий жест националистов, который запрещен в Австрии и Франции

Демирал – герой Турции. Дубль в плей-офф и рекорд после провала на прошлом Евро

Угадайте, как пройдут матчи Евро, и получайте купоны от Бургер Кинг

Материалы по теме

42 комментария
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
По факту это расовая теория, где тюркские народы превосходят другие национальности, подлежащие истреблению. Ну, кое-что напоминает)
+50
-4
+46
За волчий салют выписать волчий билет.
+45
-3
+42
🐺🐺🐺Если о тебе говорят за спиной, значит у тебя есть спина🐺🐺🐺
+35
0
+35
"...произнесенное им на Дне Республики". Демирал достиг Дна Республики и снизу постучали
+35
-3
+32
Ответ OldRedWhite
Когда прекратят гонения на наших турецких братьев и вообще на всех представителей религии добра и толерантности ?
Народ сарказм не оценил:)
+20
-1
+19
Ответ Иван Новиков
За волчий салют выписать волчий билет.
Любишь медок - люби и холодок (с)
+18
-1
+17
Ответ Фанат Сан-Марино
🐺🐺🐺Если о тебе говорят за спиной, значит у тебя есть спина🐺🐺🐺
ауф
+17
0
+17
Уверен, что будет говорить, что ничего такого не имел ввиду, что оно случайно вышло и вообще он за все хорошее. Только зачем-то именно эту фотку разместил в твиттере.
+15
0
+15
Ответ Mike 60
Да, именно. Во главе угла -желание возродить великую османскую империю. (.
Ну это всё невозможно, сказка для электората. Турция, как и всегда, на грани банкротства, какое там объединение тюркских народов, Эрдогану яйца США прижали так, что он уже пищит.

В целом, дешёвый понт перед болельщиками на эмоциях. Вон в Турции уже громят сирийские дома и магазины - вот тебе и фашистский жест. Причём уже который раз эти погромы с момента войны в Сирии.
+13
-3
+10
Смотрю УЕФА на этом ЧЕ есть чем заняться)
+9
0
+9
Когда прекратят гонения на наших турецких братьев и вообще на всех представителей религии добра и толерантности ?
+17
-8
+9
Доигрались в мнимый спорт без политики.
Не чемпионат, а арена для высказывания своих убеждений!(((
+9
-1
+8
Погрозят пальчиком и забудут. Всего лишь жест организации, члены которых убивали активистов и журналистов, отрицали геноциды армян и греков, а также устраивали покушение на Папу Римского.
Не повод для дисквы и отстранения.
+8
-2
+6
Ответ Владимир Владимир
По факту это расовая теория, где тюркские народы превосходят другие национальности, подлежащие истреблению. Ну, кое-что напоминает)
Да, именно. Во главе угла -желание возродить великую османскую империю. (.
+6
-2
+4
Ответ Фан Рубина
Сначала стали запускать политику в футбол. Начиналось всё с безобидных заявленьиц, всех этих радужных повязочек, повесточек и прочего. Ну и потихоньку прикатились к показыванию орлов, волков и прочих представителей животного мира. Потому что у каждой страны нашлась своя повесточка (неожиданно, да). С учётом того, что футбол в европке деградирует, и по качеству игры нынешний турнир глубоко вторичен, а дальше будет только хуже - только такими новостишками публике и развлекаться.
Политика в футболе началась с приезда Сборной Басконии в СССР в 1937 году ))
Но я уверен , что знатоки Европейского футбола меня поправят и назовут какую-то дату ещё из начала 20-го века !
P.S. Про деградирующий футбол у них - просто божественно )))
+4
0
+4
"26-летний футболист саудовского клуба«Аль-Ахли Джидда»" Надеюсь Саудовцы не будут молчать как терпилы. Этот жест как бы ничего хорошего для них тоже не означает.
+3
0
+3
Зиговать нехорошо, что тут ещё сказать.
+1
0
+1
Двоежопная УЕФА отшлепает двоежопного турка. Гармония.
+2
-1
+1
Сначала стали запускать политику в футбол. Начиналось всё с безобидных заявленьиц, всех этих радужных повязочек, повесточек и прочего. Ну и потихоньку прикатились к показыванию орлов, волков и прочих представителей животного мира. Потому что у каждой страны нашлась своя повесточка (неожиданно, да). С учётом того, что футбол в европке деградирует, и по качеству игры нынешний турнир глубоко вторичен, а дальше будет только хуже - только такими новостишками публике и развлекаться.
+10
-9
+1
Расследование будут вести колобки
+6
-5
+1
Ответ OldRedWhite
Политика в футболе началась с приезда Сборной Басконии в СССР в 1937 году )) Но я уверен , что знатоки Европейского футбола меня поправят и назовут какую-то дату ещё из начала 20-го века ! P.S. Про деградирующий футбол у них - просто божественно )))
Играть матч - это хорошая политика. Уклоняться от матча - плохая.

Ну и да, футбол в европке деградирующий. В этом году даже в створ ворот уже не попадают.
0
0
0
Ответ andr d
Комментарий скрыт
При том, что безумно можно быть первым!
0
0
0
Ответ Марсель Объелся
Пожалуйста, не рассказывайте им о жестах фанатов из Северной Каролины: https://imgur.com/KWKWri6 Там можно пол стадиона за такое закрыть
ну то муриканцы
0
0
0
Ответ sintenced
Уверен, что будет говорить, что ничего такого не имел ввиду, что оно случайно вышло и вообще он за все хорошее. Только зачем-то именно эту фотку разместил в твиттере.
Потому что сейчас в Турции громят сирийские магазины, райончики и дома.
+2
-2
0
Ответ Николай Бойко
Любишь медок - люби и холодок (с)
Борзеет *турок*, вперёд много взял😼
0
0
0
Если Демирала накажут, он покажет ещё какой-нибудь жест.
0
0
0
🐺 энд 🎆
0
0
0
Лет через 50 на матче России и Украины на чм 2076 будет весело
0
0
0
Почему турки у себя дома не могут показывать свои национальные жесты ?
Какое-то безобразие.
+4
-4
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий