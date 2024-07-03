УЕФА начал расследование из-за «волчьего салюта» Демирала после победы над Австрией
УЕФА начал расследование из-за политического жеста Мериха Демирала.
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сегодня объявил, что открыл дело и назначил инспектора, который рассмотрит «неподобающее поведение» футболиста турецкой сборной.
Защитник Мерих Демирал вчера сделал дубль в игре против Австрии (2:1) и вывел Турцию в 1/4 финала Евро-2024.
26-летний футболист саудовского клуба «Аль-Ахли Джидда», отпраздновал выход команды в следующий раунд «волчьим салютом», который запрещен в Австрии.
После матча бывший игрок «Ювентуса» опубликовал в соцсети свою фотографию с этим жестом и написал: «Как счастлив тот, кто может назвать себя турком». Это фраза первого президента Турецкой Республики, основателя современного турецкого государства Мустафы Кемаля Ататюрка, произнесенная им в 1933 году на Дне Республики. Это неофициальный девиз турецких националистов.
«Волчий салют» ассоциируется с организацией «Бозкурт» («Серые волки») – крайне правым и наиболее радикальным молодежным крылом Партии националистического движения (MHP), которая придерживается идеологии турецкого национализма и пантюркизма (доктрина, в основе которой стоит консолидация тюркских народов – Спортс).
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В целом, дешёвый понт перед болельщиками на эмоциях. Вон в Турции уже громят сирийские дома и магазины - вот тебе и фашистский жест. Причём уже который раз эти погромы с момента войны в Сирии.
Не чемпионат, а арена для высказывания своих убеждений!(((
Не повод для дисквы и отстранения.
Но я уверен , что знатоки Европейского футбола меня поправят и назовут какую-то дату ещё из начала 20-го века !
P.S. Про деградирующий футбол у них - просто божественно )))
Ну и да, футбол в европке деградирующий. В этом году даже в створ ворот уже не попадают.
Какое-то безобразие.