Ткаченко о бюджете «Спартака» на трансферы: «50-60-70 млн евро. Надо бросать вызов «Зениту»
Герман Ткаченко рассказал о большом трансферном бюджете «Спартака».
– У Спартака» громадный трансферный бюджет.
– Какой?
– Ну, 50-60-70 миллионов (евро – Спортс). Я думаю, такой. Они все сейчас будут опровергать, но я просто знаю.
У «Спартака» есть деньги. И, насколько я понимаю, один из самых ярких игроков в Турции, который играет в «Галатасарае», Керем Актюркоглу, может перейти в «Спартак».
Томаш Амарал и Олег Малышев должны ответственно к этому подходить. Может, это на два окна [бюджет], и мне важно, чтобы они его [потратили], потому что сильный «Спартак» нужен всей лиге. И ничего страшного, что у «Зенита» столетие – надо бросать вызов.
– Так это наоборот принципиально – выиграть у них в юбилей.
– Но они что-то делают, двигаются, покупают, мечтают в трансферных вещах, – рассказал глава агентства ProSports Management Ткаченко в интервью Нобелю Арустамяну в «Коммент.Шоу».
Угадайте, как пройдут матчи Евро, и получайте купоны от Бургер Кинг
Почему они упорно пытаются строить из себя чуть ли не живущих впроголодь.
Во-вторых, как в любимом мультике, чтобы купить что-то ненужное, нужно сначала продать что-то ненужное.
Ну а в-третьих, за последние 18 лет Зенит заработал в еврокубках 280 млн евро, а Спартак всего 80. Этой разницы на пару Тилей с Рошами вроде должно хватать.
Или у Локомотива который от легионеров всех избавился ?))
У Спартака второй бюджет с отрывом и это все знают , относительные бабки есть ещё к Динамо и Краснодара, но их все равно меньше
Вопрос в их кол-ве.
Парень крученый.Хорошо освоил Анжи,
Крылья...Шамиль Газизов с Уруновым
детские шалости...
Подскажите, кто ж тогда эти 3-4 клуба (кроме Зенита), кто в РПЛ имеют бюджет выше 10 млрд рублей, которые имеет Спартак?
А если чуть чуть вникнуть в матчасть и узнать, что у Зенита в этих деньгах стабильно 4-5 млрд рублей это всякие трансферные обороты (ну для простого примера, стоимость контракта игрока равномерно амортизируется на срок действия его контракта. А если игрока продают до конца его контракта, то вся остаточная стоимость списывается в год продажи. В итоге в момент продажи такого игрока, в расходной части отчета о прибылях и убытках проходит миллиардная строчка "прочие расходы"), в реальности разница в бюджетах даже х 1,5 не дотягивает.
Опять же, я знаю (хоть и слегка устаревшие) цифры о том, сколько газовая группа тратит на Зенит. И соответственно на тот момент примерно 20% спонсорских доходов Зенит получал не из Газпрома. А вот Спартак таких данных никогда не раскрывал. Так что может так вполне оказаться, что Лукойл тратит на Спартак всего на ~2 млрд рублей меньше, чем Газпром на Зенит.