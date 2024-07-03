Ткаченко о бюджете «Спартака» на трансферы: «50-60-70 млн евро. Надо бросать вызов «Зениту»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Галатасарай высшая лига Турция возможные трансферы Герман Ткаченко Нобель Арустамян деньги Керем Актюркоглу Коммент.Шоу Олег Малышев Томаш Амарал Футбол

Герман Ткаченко рассказал о большом трансферном бюджете «Спартака».

– У Спартака» громадный трансферный бюджет.

– Какой?

– Ну, 50-60-70 миллионов (евро – Спортс). Я думаю, такой. Они все сейчас будут опровергать, но я просто знаю.

У «Спартака» есть деньги. И, насколько я понимаю, один из самых ярких игроков в Турции, который играет в «Галатасарае», Керем Актюркоглу, может перейти в «Спартак».

Томаш Амарал и Олег Малышев должны ответственно к этому подходить. Может, это на два окна [бюджет], и мне важно, чтобы они его [потратили], потому что сильный «Спартак» нужен всей лиге. И ничего страшного, что у «Зенита» столетие – надо бросать вызов.

– Так это наоборот принципиально – выиграть у них в юбилей.

– Но они что-то делают, двигаются, покупают, мечтают в трансферных вещах, – рассказал глава агентства ProSports Management Ткаченко в интервью Нобелю Арустамяну в «Коммент.Шоу».

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101 комментарий
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Я уже давно твержу, что есть у Спартака деньги. Они просто их тратить не умеют.
+101
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+73
Я кстати, все понять не могу. За Спартаком уже лет 20 стоит 2-я по величине компания в стране. Которая их вообще не обижает деньгами.
Почему они упорно пытаются строить из себя чуть ли не живущих впроголодь.
+81
-21
+60
Где-то там ждут своего трансфера новые Педроши
+49
-16
+33
Рублей
+18
-5
+13
Ответ Kit Belleu
Комментарий скрыт
если клуб который в прошлом сезоне потратил 40 миллионов на новичков и готов в этом потратить 50-70 миллионов имеет 5-6 бюджет в России, то сколько тогда готовы потратить и главное кто, те 5 клубов которые богаче его xDDD
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Ответ Sosamba
Комментарий скрыт
Ну, во-первых, так уже прям 3 года копить, не сочиняйте.
Во-вторых, как в любимом мультике, чтобы купить что-то ненужное, нужно сначала продать что-то ненужное.
Ну а в-третьих, за последние 18 лет Зенит заработал в еврокубках 280 млн евро, а Спартак всего 80. Этой разницы на пару Тилей с Рошами вроде должно хватать.
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Московский мешок 😂
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Просто одни находят Барриоса,Дугласа и прочих крепких легионеров за разумные деньги,а другие все время проваливаются в селекции.Но потом с каждого утюга кричат что это газпром все купил,у них денег куча,а остальные последний хлеб без соли доедают.
+13
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+7
По словам агента Угальде, в Спартаке должен быть бюджет на выплаты игрокам, что бы они ушли. Вот интересно, какой размер этого бюджета.
+8
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+6
Ответ schwein
Я кстати, все понять не могу. За Спартаком уже лет 20 стоит 2-я по величине компания в стране. Которая их вообще не обижает деньгами. Почему они упорно пытаются строить из себя чуть ли не живущих впроголодь.
Заглотами у Зенита, ЦСКА, Локомотива и Рубина сыт не будешь. Один раз Будогосский (вместе с судьями) и Глушаков на 95-летие прикормили, и всё.
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Из них 40-50-60 уйдет на вознаграждение агентам.
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Ответ Kit Belleu
Комментарий скрыт
Ты рухнул что ли ?)) у цска что ли бюджет выше который закупает иранцев и свободных агентов
Или у Локомотива который от легионеров всех избавился ?))

У Спартака второй бюджет с отрывом и это все знают , относительные бабки есть ещё к Динамо и Краснодара, но их все равно меньше
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Это ж сколько Педрош купить можно!
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Ответ Kit Belleu
Не зачем деньги тратить.Надо просто переждать это время.Локомотив правильно решил.Пусть Зенит играет сам с собой.
А вы пока поболеете за Динамо (Шварца и Лички) и Краснодар, нежели за Спартак.
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Ответ schwein
Я уже давно твержу, что есть у Спартака деньги. Они просто их тратить не умеют.
Деньги есть у всех.
Вопрос в их кол-ве.
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Ответ schwein
Ну, во-первых, так уже прям 3 года копить, не сочиняйте. Во-вторых, как в любимом мультике, чтобы купить что-то ненужное, нужно сначала продать что-то ненужное. Ну а в-третьих, за последние 18 лет Зенит заработал в еврокубках 280 млн евро, а Спартак всего 80. Этой разницы на пару Тилей с Рошами вроде должно хватать.
Если мы уж лезим в исторические дебри с этими 18 годами в еврокубков, кого такого продал ненужного зенит в 2012, что смог себе позволить 2 х футболистов за 100 миллионов евро?
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Ответ schwein
Я уже давно твержу, что есть у Спартака деньги. Они просто их тратить не умеют.
Раньше это было так. Но сейчас сделки уровня покупки Глушенкова, Горшкова может себе позволить только Зенит, а на внешних рынках сложно что-то подходящее найти, потому что мало кто сюда согласится ехать.
+5
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Ответ schwein
Я уже давно твержу, что есть у Спартака деньги. Они просто их тратить не умеют.
Всё так, только бюджет Зенита в два раза больше бюджета Спартака. Лукойл не готов сливать столько же денег на футбол, сколько сливает Газпром
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Ответ Дмитрий9779
Комментарий скрыт
86млд долларов долга,убыток за прошлый год составил почти 700 млд.На выплаты по процентам можно все клубы РПЛ содержать.
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Мне кажется проблема Спартака в том,что покупают игроков не сильнее тех кто есть.Для начала нужно было бы избавиться от тех кто не соответсвует уровню,куда то их пристроить,так же на этом заработать какие то деньги и тогда уже делать точеченые покупки.В клубе только за 20 лет поступили правильно,вместо постоянной смны тренера,укрепили состав и стали Чемпионами.Ну Игроки были какие,Фернандо,Промес,Луис Адриано,Глушаков.Они сразу начали делать разницу когда вместе стали играть.
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Каждый раз, когда КБ бросаются «перчатками» перед, или вначале сезона, по ходу они куда-то в конце деваются и не доходят до «Зенита».
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Судя по гениальным трансферам Угальде, который забил 1 гол и уже рассчитывает на неустойку, и Крала, у которого 3 назад кончился контракт со Спартаком, но он не играл в майке Спартака 3 года, то бросать вызов там не шибко планируют. Купят на эти 70 мультов очередного шлака, и всё.
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Ну удачи, уже бросали перчатку разок) Хотелось бы чего-то более солидного.
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Мечта Ткаченко попилить бюджет Спартака.
Парень крученый.Хорошо освоил Анжи,
Крылья...Шамиль Газизов с Уруновым
детские шалости...
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Вопрос не в бюджете, а в людях которые отвечают за трансферы, у нас, такое впечатление, что нет селекционной службы вообще, и рейтинги игроков там по % отката, а не по таланту футболиста, и тех футболистов, где нет отката мы в клуб не берем.
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Ответ Kit Belleu
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Ну о вашем уровне компетенции я уже успел узнать.
Подскажите, кто ж тогда эти 3-4 клуба (кроме Зенита), кто в РПЛ имеют бюджет выше 10 млрд рублей, которые имеет Спартак?
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Ответ Камбоджа Иванов
Заглотами у Зенита, ЦСКА, Локомотива и Рубина сыт не будешь. Один раз Будогосский (вместе с судьями) и Глушаков на 95-летие прикормили, и всё.
Бедненький, ну так найди работу и ешь что-то другое, зачем так страдать?)
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Ответ Дмитрий9779
А вы вопрос изучите,а то выглядит всё как по мантрам Борзыкина. Откуда 100?Почему не 200? Деньги были взяты в кредит,дальше сами.
40 Бенфике за Витселя , 40 Порту за Халка + 20 агентам, для выкупа прав всяческих, что не так?
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Ответ Kit Belleu
Газпром компания убыточная,на гос обеспечении.Страна за все заплатит.И за клуб и за долги компании
Неужели у вас на районе нет интернета и ТВ?
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Ответ Оригинальный Ник
Всё так, только бюджет Зенита в два раза больше бюджета Спартака. Лукойл не готов сливать столько же денег на футбол, сколько сливает Газпром
Даже если брать общие цифры по балансу, которые вы почему то называете бюджетом, то будет не в 2 раза, а примерно в 1,7.
А если чуть чуть вникнуть в матчасть и узнать, что у Зенита в этих деньгах стабильно 4-5 млрд рублей это всякие трансферные обороты (ну для простого примера, стоимость контракта игрока равномерно амортизируется на срок действия его контракта. А если игрока продают до конца его контракта, то вся остаточная стоимость списывается в год продажи. В итоге в момент продажи такого игрока, в расходной части отчета о прибылях и убытках проходит миллиардная строчка "прочие расходы"), в реальности разница в бюджетах даже х 1,5 не дотягивает.
Опять же, я знаю (хоть и слегка устаревшие) цифры о том, сколько газовая группа тратит на Зенит. И соответственно на тот момент примерно 20% спонсорских доходов Зенит получал не из Газпрома. А вот Спартак таких данных никогда не раскрывал. Так что может так вполне оказаться, что Лукойл тратит на Спартак всего на ~2 млрд рублей меньше, чем Газпром на Зенит.
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