Велогонщик Яковлев о переезде в Израиль: «Гоняться в России и Беларуси – это мало. Я не понимаю людей, которым этого достаточно»

Теги велотрек сборная России Михаил Яковлев сборная Израиля Велоспорт

Велогонщик Михаил Яковлев объяснил, почему переехал из России в Израиль.

«Я думаю, что это (отстранение) точно не работает. Я не знаю точно для чего они ввели эти санкции. Многие спортсмены теряют мотивацию – это грустно. Спорт умирает.

Когда решил менять гражданство? За несколько дней до переезда. Было тяжело. Тяжело принять решение окончательно уехать, даже если головой понимаешь, что надо уезжать.

Скучаю по людям. Вот реально – советские механики, тренеры. Ты бы видел какие это люди! Такая энергетика от них. Ну и велотрек в Крылатском тоже. Очень атмосферное место. 

Почему сменил гражданство? Потому что не мог гоняться нигде. Гоняться в России и Беларуси – это мало. Я не понимаю людей, которым этого достаточно. Я погонялся так несколько месяцев и уже с головой хватило. 

Есть многие вещи, которые мне не нравятся в России, но, как мы видим, я до этого никуда не уезжал. 

Близкие люди меня поддерживали и уговаривали даже. Друзьям не говорил. Часто ли мне говорили, что я предатель? Нет. Чаще видел в СМИ комментарии нашего руководства, а реально от людей – нет. Ну в комментариях в каких-то так же.

Я представлял Россию на самых высоких мероприятиях. Я завоевывал для Федерации велоспорта России медали – они должны быть благодарны мне за это. Так же, как я им благодарен за подготовку. Это моя работа.

Насколько я знаю, ни Федерация, ни ОКР не хотели меня отпускать. Федерация требовала денежную компенсацию у Израиля. Но в конечном итоге их просто никто не стал спрашивать», – рассказал Яковлев.

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16 комментариев
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Компенсация? Я бы удивился если бы заплатили). В цахал-то он пойдёт "родину" защищать?
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Тоже мне занятие, на велосипеде кататься)
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Ответ Жертва внешнего мира
Не знаю как в велотреке, но в шоссе топовые российские велогонщики не выступавшие в Мировом туре начали кататься ещë в Китае. Локосфинкс в прошлом году выступали в Европе под эгидой каталонской команды, а в этом году под французской. Также есть многодневка во Вьетнаме HTV Cup, правда там конкуренция совсем слабая. Кстати, на Олимпиаду многие велогонщики из России уже получили нейтральный статус, так что уже есть где гоняться. А если хочется погоняться в Лиге Чемпионов - то удачи, но лучше бы перешëл на шоссе так как там лучше рейтинги и зарплата(тут точно не знаю)
"топовые гонщики не выступающие в Мировом туре"

очень топовые видимо

никто по паспорту выступать в UCIWT не запрещает, Власов вообще на своем приличном месте - второй номер топовой команды
+2
0
+2
Подумать только, спортсмен променял чемпионат водокачки на мировые соревнования, вот же предатель!
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-12
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Ответ Ильнур Хасанов
Не как только жаренным запахнет, побежит за новым паспортом.
Как Галкин, который уверяет что переезд на Кипр случайно совпал с тяжëлыми событиями для Израиля
+9
-8
+1
Ответ Андрей Балабаев
Как Галкин, который уверяет что переезд на Кипр случайно совпал с тяжëлыми событиями для Израиля
это фейк
+2
-1
+1
Ответ Андрей Балабаев
Компенсация? Я бы удивился если бы заплатили). В цахал-то он пойдёт "родину" защищать?
после 22 репатриантов не призывают, до 27 по желанию.
+2
-1
+1
Репатриировался в Израиль. Что тут такого?🤔
+2
-2
0
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