Велогонщик Яковлев о переезде в Израиль: «Гоняться в России и Беларуси – это мало. Я не понимаю людей, которым этого достаточно»

Велогонщик Михаил Яковлев объяснил, почему переехал из России в Израиль.

«Я думаю, что это (отстранение) точно не работает. Я не знаю точно для чего они ввели эти санкции. Многие спортсмены теряют мотивацию – это грустно. Спорт умирает.

Когда решил менять гражданство? За несколько дней до переезда. Было тяжело. Тяжело принять решение окончательно уехать, даже если головой понимаешь, что надо уезжать.

Скучаю по людям. Вот реально – советские механики, тренеры. Ты бы видел какие это люди! Такая энергетика от них. Ну и велотрек в Крылатском тоже. Очень атмосферное место.

Почему сменил гражданство? Потому что не мог гоняться нигде. Гоняться в России и Беларуси – это мало. Я не понимаю людей, которым этого достаточно. Я погонялся так несколько месяцев и уже с головой хватило.

Есть многие вещи, которые мне не нравятся в России, но, как мы видим, я до этого никуда не уезжал.

Близкие люди меня поддерживали и уговаривали даже. Друзьям не говорил. Часто ли мне говорили, что я предатель? Нет. Чаще видел в СМИ комментарии нашего руководства, а реально от людей – нет. Ну в комментариях в каких-то так же.

Я представлял Россию на самых высоких мероприятиях. Я завоевывал для Федерации велоспорта России медали – они должны быть благодарны мне за это. Так же, как я им благодарен за подготовку. Это моя работа.

Насколько я знаю, ни Федерация, ни ОКР не хотели меня отпускать. Федерация требовала денежную компенсацию у Израиля. Но в конечном итоге их просто никто не стал спрашивать», – рассказал Яковлев.