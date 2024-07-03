МВД Германии про «волчий салют» Демирала: «Символам турецких правых экстремистов нет места на наших стадионах. Использовать Евро как платформу для расизма – неприемлемо»
Министр внутренних дел Германии отреагировала на жест Мериха Демирала.
«Символам турецких правых экстремистов нет места на наших стадионах. Использовать чемпионат Европы как платформу для расизма – абсолютно неприемлемо. Мы ожидаем, что УЕФА расследует это дело и рассмотрит применение санкций.
Наши органы безопасности пристально следят за турецкими правыми экстремистами в Германии. «Серые волки» находятся под наблюдением Федерального ведомства по охране конституции», – написала Нэнси Фезер.
Защитник Мерих Демирал вчера сделал дубль в игре против Австрии (2:1) и вывел Турцию в 1/4 финала Евро-2024.
26-летний футболист саудовского клуба «Аль-Ахли Джидда», отпраздновал выход команды в следующий раунд «волчьим салютом», который запрещен в Австрии.
После матча бывший игрок «Ювентуса» опубликовал в соцсети свою фотографию с этим жестом и написал: «Как счастлив тот, кто может назвать себя турком». Это фраза первого президента Турецкой Республики, основателя современного турецкого государства Мустафы Кемаля Ататюрка, произнесенная им в 1933 году на Дне Республики. Это неофициальный девиз турецких националистов.
«Волчий салют» ассоциируется с организацией «Бозкурт» («Серые волки») – крайне правым и наиболее радикальным молодежным крылом Партии националистического движения (MHP), которая придерживается идеологии турецкого национализма и пантюркизма (доктрина, в основе которой стоит консолидация тюркских народов – Спортс).
УЕФА начал расследование из-за «неподобающего поведения» игрока.
Скандал: герой Турции показал волчий жест националистов, который запрещен в Австрии и Франции
Демирал – герой Турции. Дубль в плей-офф и рекорд после провала на прошлом Евро
Угадайте, как пройдут матчи Евро, и получайте купоны от Бургер Кинг
Свобода слова и выражений мысли, правильно?
Если тех, которые в голове русских, то голову надо прочистить от всего ******, что вам туда залили.
А если вы умеете крайне правых националистов, которые есть в любой стране, то немцы щемят и турецких, и немецких, и украинских, и русских.
Соблюдайте инфогигиену и не потребляйте ****** в качестве контента. Добрый совет.
В угол поставят и два матча условной дисквалификации?