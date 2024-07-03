МВД Германии про «волчий салют» Демирала: «Символам турецких правых экстремистов нет места на наших стадионах. Использовать Евро как платформу для расизма – неприемлемо»

Теги бундеслига Германия Сборная Турции по футболу Сборная Австрии по футболу Евро-2024 высшая лига Саудовская Аравия Аль-Ахли Джидда Политика Мерих Демирал дискриминация Нэнси Фезер Футбол

Министр внутренних дел Германии отреагировала на жест Мериха Демирала.

«Символам турецких правых экстремистов нет места на наших стадионах. Использовать чемпионат Европы как платформу для расизма – абсолютно неприемлемо. Мы ожидаем, что УЕФА расследует это дело и рассмотрит применение санкций.

Наши органы безопасности пристально следят за турецкими правыми экстремистами в Германии. «Серые волки» находятся под наблюдением Федерального ведомства по охране конституции», – написала Нэнси Фезер.

Защитник Мерих Демирал вчера сделал дубль в игре против Австрии (2:1) и вывел Турцию в 1/4 финала Евро-2024.

26-летний футболист саудовского клуба «Аль-Ахли Джидда», отпраздновал выход команды в следующий раунд «волчьим салютом», который запрещен в Австрии.

После матча бывший игрок «Ювентуса» опубликовал в соцсети свою фотографию с этим жестом и написал: «Как счастлив тот, кто может назвать себя турком». Это фраза первого президента Турецкой Республики, основателя современного турецкого государства Мустафы Кемаля Ататюрка, произнесенная им в 1933 году на Дне Республики. Это неофициальный девиз турецких националистов.

«Волчий салют» ассоциируется с организацией «Бозкурт» («Серые волки») – крайне правым и наиболее радикальным молодежным крылом Партии националистического движения (MHP), которая придерживается идеологии турецкого национализма и пантюркизма (доктрина, в основе которой стоит консолидация тюркских народов – Спортс).

УЕФА начал расследование из-за «неподобающего поведения» игрока.

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42 комментария
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когда немецкие дипломаты в Киев приезжают, проспект бандеры их не смущает??
+62
-32
+30
Ответ BBMSK2021
когда немецкие дипломаты в Киев приезжают, проспект бандеры их не смущает??
Еще жутко бесят улицы Ленина почти в каждом городе России. Столько горя и крови русскому народу принёс этот мерзавец.
+62
-32
+30
Ответ Burel
При этом поддерживают бандеровцев
А если Демирал скажет что показывал тризуб, только немного сломанный - то перед ним еще и извинятся)))
+38
-14
+24
Ответ T622222
Ага 8 млн их завезли - 10% населения вот и наслаждайся и большой привет Ангеле она постаралась для Великой Германии превратила города в помойку
забавно как русские ностальгируют по "великой Германии"))
+19
-7
+12
А к символам украинских националистов МВД Германии как относится?
+27
-16
+11
Ответ BBMSK2021
когда немецкие дипломаты в Киев приезжают, проспект бандеры их не смущает??
Так ты де сам написал разницу -приезжают в Киев. То есть если это происходит у тебя в стране, то надо реагировать, а проспект Бандеры в Киеве это проблема Украины, а не МВД Германии.
+11
0
+11
При этом поддерживают бандеровцев
+43
-32
+11
Ответ Птюч
А к символам украинских националистов МВД Германии как относится?
это другое)
+16
-6
+10
Ответ Burel
При этом поддерживают бандеровцев
А кто-то поддерживает безумных дикарей аятолл, или к примеру товарища Ына. У всех свои союзники в силу определенных обстоятельств. Если ты этого до сих пор не понял - больше читай.
+15
-5
+10
Ответ BBMSK2021
когда немецкие дипломаты в Киев приезжают, проспект бандеры их не смущает??
Да там не только в честь этой мрази проспекты и улицы называют. Но раз они против России, то на это закрывают глаза
+20
-14
+6
Ответ goldfish
это другое)
Ну да, это их борьба)
+7
-2
+5
Когда у них в центре Европы кричат откровенно нацистский лозунг про славу люди со свастикой, устраивают факельные шествия, все нормально, а тут возбудилась прямо
+17
-12
+5
Ответ T622222
Ага 8 млн их завезли - 10% населения вот и наслаждайся и большой привет Ангеле она постаралась для Великой Германии превратила города в помойку
Турок завозили задолго до неё
+7
-3
+4
Ответ Burel
При этом поддерживают бандеровцев
Смотря какой смысл вы вкладываете в понятие "бандеровцы". Если вы называете им украинских беженцев, то да, немцы их поддерживают: платят им пособия, дают жилье. А вот украинских военных, замеченных с татуировками и символикой Третьего рейха, из Германии неоднократно высылали. Загуглите в интернете и найдете пруфы.
+9
-6
+3
Ответ paster_bibo
А если Демирал скажет что показывал тризуб, только немного сломанный - то перед ним еще и извинятся)))
Ему ещё и оружие дадут
+9
-6
+3
Ответ Pasta
Если украинцам можно там прыгать и скакать, кричать "ВСУ" и отдавать должное своему "герою" Бандере, то почему турецкому-радикалу, потомку Османской Империи нельзя что-то там показать? Опять двойные стандарты? Вы же Германия, такая вся из себя цивилизованная и толерантная... Фу такими быть, попрекаете свободу слова и свободу выражения мысли Демирала?
То есть, если игроки Германии начнут показывать известную всем зигу, ты тоже такое поддержишь?
Свобода слова и выражений мысли, правильно?
+2
0
+2
Ответ Burel
При этом поддерживают бандеровцев
Вы каких "бандеровцев" конкретно имеете ввиду?
Если тех, которые в голове русских, то голову надо прочистить от всего ******, что вам туда залили.
А если вы умеете крайне правых националистов, которые есть в любой стране, то немцы щемят и турецких, и немецких, и украинских, и русских.

Соблюдайте инфогигиену и не потребляйте ****** в качестве контента. Добрый совет.
+3
-1
+2
Ответ BBMSK2021
когда немецкие дипломаты в Киев приезжают, проспект бандеры их не смущает??
Вы уже выразили немцам негодование по поводу памятника Вильнельма II в Кёльне, или еще нет?
+2
0
+2
Ответ atomio
Еще жутко бесят улицы Ленина почти в каждом городе России. Столько горя и крови русскому народу принёс этот мерзавец.
Это другое ©
+10
-9
+1
А Сербов можно?
+2
-1
+1
Ответ atomio
Еще жутко бесят улицы Ленина почти в каждом городе России. Столько горя и крови русскому народу принёс этот мерзавец.
А дзержинского? А свердловская область? А город калининград? И т.д.
+3
-2
+1
Ответ cektor
А использовать евро как политику и не пускать сборную России ??
Это другое, понимать надо (с)
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-6
+1
А кроме бла-бла что-то будет?
В угол поставят и два матча условной дисквалификации?
0
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Эти новости висят, всё никак не отвиснут) Веселье и безумие одновременно. Неконтролируемые эмоции радости от победы и голов. Он хоть и выдал уже витиеватые "признательные показания", но всегда можно оправдаться и не эскалировать. Не глядя в его "инстаграммы" и интервью мы бы сказали, что это лишь мотивационно-устрашающий заряд с прицелом на четверьтфинал, типа "Идёт коза рогатая за малыми Депаями" ))
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Это был его последний матч на турнире.
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Ответ Константин Эсперов
Ждём Демирала в наручниках
В наручниках, с плетью и страпоном.
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Это круто всё ... Какие санкции будут против исполнителя? Или ограничились озабоченностью?
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Ответ Сан Санчос
Сколько?
Устроил красный террор, уничтожил или выгнал всех умнейших русских людей, привел с собой кучку этнических уголовников вроде Джугашвили или Собельсона, разворовал и расселил деревни, уничтожив вековые связи. Да и весь процесс тасования людей, переселяя их из мест, где они жили веками, куда-то в Сибирь, запустил тоже он. Сопсно говоря, достаточно почитать его статейки про великорусский шовинизм, Бланку и Бронштейну он очень сильно мешал. Вот они жили в Европе и аж кушать не могли, как им мешал великорусский шовинизм. Поэтому они ничего лучше не придумали, чем приехать в пломбированных вагонах и устроить геноцид русского народа.
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Ответ RSM-1930
Когда у них в центре Европы кричат откровенно нацистский лозунг про славу люди со свастикой, устраивают факельные шествия, все нормально, а тут возбудилась прямо
Вы ошиблись, буквы местами перепутали. Шествия всё-таки фекальные.
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Поздно, карапузики.
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