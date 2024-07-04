Тарасенко подписал контракт с «Детройтом» на 2 года. Кэпхит – 4,75 млн долларов

Теги переходы Флорида Детройт НХЛ Владимир Тарасенко Хоккей

Нападающий Владимир Тарасенко подписал контракт с «Детройтом».

Срок соглашения рассчитан на 2 года. Зарплата – 4,75 млн долларов в год в среднем.

Тарасенко набрал 55 (23+32) очков в 76 матчах регулярного чемпионата НХЛ в прошлом сезоне.

В плей-офф нападающий провел 9 (5+4) баллов в 24 играх за «Флориду».

Российский хоккеист является двукратным победителем Кубка Стэнли. В 2019 году он выиграл трофей с «Сент-Луисом», а в минувшем сезоне – в составе «Пантерс».

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22 комментария
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Ну...в принципе неплохо для него. Во Флориде столько бы не дали. Да и наверное в топ-6 все еще хочется поиграть, а в Детройте это вполне возможно. Поправьте, если не так)
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Ну что, перед следующим кубком обменяют опять в контендер
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нормально выцыганил,два КС взял можно и с Кейном поиграть)
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Новый вызов
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Снова Питсбург мимо ) удачи Тарасенко в Детройте , интересная банда там собирается, мб еще защитника подпишут хорошего
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Удачи Володе.
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У Вовы топ карьера
Золото МЧМ,2 КС,Серебро ЧМ с главной сборной
Поиграть в Детройте много кто мечтает за карьеру
Удачи!
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В середине сезона отправиться в контендер и возьмёт с ним КС. Приятного просмотра)
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Ответ Witch Doctor
Ну...в принципе неплохо для него. Во Флориде столько бы не дали. Да и наверное в топ-6 все еще хочется поиграть, а в Детройте это вполне возможно. Поправьте, если не так)
Во Флориде меньше 2 млн свободно под кепкой и не хватает одного защитника третьей пары
Тарасенко туда никак не помещался.
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Ответ Da prozecutor
они оба справа. Врядли поставят в одно звено
есть же ПП)
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Рад за Владимира, что удалось найти новый клуб в НХЛ и на хороший контракт. Два года в его возрасте это отличное предложение.

Желаю удачи в Детройте!
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Надеюсь, что поможет Детройту выйти в плей-офф в следующем сезоне и немного попылить там!
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Странно, что опять короткий срок. Неужели не получается найти хотя бы 4 года?
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Мда, очень надеялся на другой клуб, но удачи !!!
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Ответ e1ther - e1ther
нормально выцыганил,два КС взял можно и с Кейном поиграть)
они оба справа. Врядли поставят в одно звено
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С прибытием! Очень рад
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Ответ Witch Doctor
Ну...в принципе неплохо для него. Во Флориде столько бы не дали. Да и наверное в топ-6 все еще хочется поиграть, а в Детройте это вполне возможно. Поправьте, если не так)
Все так, пока предполагается, что он будет во втором звене, с другого краю либо Кейн, либо Реймонд.
Детройт кстати Фаббри обменял в Анахайм, чтобы Вову подписать. Но им еще продлевать Зайдера, Велено и Реймонда, так что под кепкой у них ничего почти не остается, ставка на этот сезон, пора бы в ПО.
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Должен помочь попасть в ПО и пошуметь там.
Срок бы лет на 5
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Ответ ЛОРД РАЗДЕВАЛКИ
Айз, лешоп ан юх
Иклаведзар дрол - илавад ен аволс епож
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