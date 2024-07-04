Тарасенко подписал контракт с «Детройтом» на 2 года. Кэпхит – 4,75 млн долларов
Нападающий Владимир Тарасенко подписал контракт с «Детройтом».
Срок соглашения рассчитан на 2 года. Зарплата – 4,75 млн долларов в год в среднем.
Тарасенко набрал 55 (23+32) очков в 76 матчах регулярного чемпионата НХЛ в прошлом сезоне.
В плей-офф нападающий провел 9 (5+4) баллов в 24 играх за «Флориду».
Российский хоккеист является двукратным победителем Кубка Стэнли. В 2019 году он выиграл трофей с «Сент-Луисом», а в минувшем сезоне – в составе «Пантерс».
Золото МЧМ,2 КС,Серебро ЧМ с главной сборной
Поиграть в Детройте много кто мечтает за карьеру
Удачи!
Тарасенко туда никак не помещался.
Желаю удачи в Детройте!
Детройт кстати Фаббри обменял в Анахайм, чтобы Вову подписать. Но им еще продлевать Зайдера, Велено и Реймонда, так что под кепкой у них ничего почти не остается, ставка на этот сезон, пора бы в ПО.
Срок бы лет на 5