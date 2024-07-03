Дюгарри о Евро-2024: «Слив. Турнир смертельно скучный»

Теги Сборная Франции по футболу Евро-2024 Кристоф Дюгарри Футбол

Кристоф Дюгарри недоволен качеством игры на Евро-2024.

«Предполагается, что мы должны увидеть, как лучшие европейские игроки, которые радовали нас весь сезон, встретятся лицом к лицу. И каждый говорит себе: «Кто же из них лучший? Будет весело. Я сяду перед телевизором и наслажусь игрой, как никогда раньше». 

Турнир смертельно скучный. Это слив», – сказал бывший игрок сборной Франции.

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83 комментария
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Конкретно по евро 2024 согласен.
Качество игры уровня рпл
Как же красиво на этом фоне смотрется Фнл
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Ответ BBMSK2021
Я помню, как у меня наглухо пропал интерес к футболу после мертвейшего Евро 2016 ( с тех пор смотрю только игры Арсенала). Скажите этот Евро реально хуже того?
Последние Евро начисто проигрывают ЧМ, как и по атмосфере, так и по уровню матчей
+85
-5
+80
Из того что я лицезрел круче Евро 2000 ничего не было и видимо не будет (футбол стал максимально прагматичен). Что за имена?! В Словении Захович, в Югославии Милошевич, в Румынии Хаджи, молодой Муту, в Турции Шукюр, в Швеции Ларссон, в Норвегии Фло, в Чехии Недвед, в Дании Шмейхель , Томассон. Я даже не говорю о топовых командах там сплошная росыть звёзд все 11 человек старта... Мы в детстве писали от счастья когда их видели. Каждый матч огонь. Кто смотрел подтвердит.
+78
-5
+73
Полностью согласна. Вспоминаю детство, Евро-2008, даже если убрать шокирующие выступления сборной России (В хорошем смысле), то там энивэй все бились, куча атакующего футбола, зарубы, те же чехи с турками что устроили. Или Голландцы как всем накидывали по куче мячей...
А этот евро чем запомнится? Что в атаку играют три команды? Испания/Германия и ВАУ, Швейцария? Остальные при счёте 1-0 начинают играть чисто на удержание и ставят автобус. Тьфу. Смотреть тошно.
+56
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"Турнир смертельно скучный. Еще и слив сломался"
+39
-3
+36
Я помню, как у меня наглухо пропал интерес к футболу после мертвейшего Евро 2016 ( с тех пор смотрю только игры Арсенала). Скажите этот Евро реально хуже того?
+29
-6
+23
Ответ BBMSK2021
Я помню, как у меня наглухо пропал интерес к футболу после мертвейшего Евро 2016 ( с тех пор смотрю только игры Арсенала). Скажите этот Евро реально хуже того?
Такой же, но еще и с политикой
+29
-7
+22
Этот Евро - лучшая антиреклама футбола!
+21
-2
+19
Ответ We are Arsenal
Из того что я лицезрел круче Евро 2000 ничего не было и видимо не будет (футбол стал максимально прагматичен). Что за имена?! В Словении Захович, в Югославии Милошевич, в Румынии Хаджи, молодой Муту, в Турции Шукюр, в Швеции Ларссон, в Норвегии Фло, в Чехии Недвед, в Дании Шмейхель , Томассон. Я даже не говорю о топовых командах там сплошная росыть звёзд все 11 человек старта... Мы в детстве писали от счастья когда их видели. Каждый матч огонь. Кто смотрел подтвердит.
Футбол на евро-2000 закончился, потом постепенная деградация и вот сейчас видим то что видим
+18
-3
+15
По сравнению с 20-веком ЧМ и ЧЕ перестают быть каким то большим праздником футбола и главным эпохальным событием года. Разных доступных зрелищ и увлечений стало много. Раньше во время любого матча глаз не отрывали от экрана, бегом бежали открывать дверь если кто то постучался. А теперь сидят в айфонах и лишь на опасные моменты отвлекаются.
+16
-1
+15
Ответ BBMSK2021
Я помню, как у меня наглухо пропал интерес к футболу после мертвейшего Евро 2016 ( с тех пор смотрю только игры Арсенала). Скажите этот Евро реально хуже того?
Хуже(
+14
-2
+12
Ответ Tristan...
Ваши ожидания - ваши проблемы… Вы тоже помните, как до начала турнира тут многие втирали нам, что ЧЕ сильнее ЧМ? Вспоминаю, как анекдот 🤣
А какая собственно взаимосвязь между унылыми и неразультативными матчами и силой турнира?))
Типо если бы были матчи вроде Англия Иран, Испания Коста Рика турнир бы сильнее стал?)
+11
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+11
Ваши ожидания - ваши проблемы…
Вы тоже помните, как до начала турнира тут многие втирали нам, что ЧЕ сильнее ЧМ? Вспоминаю, как анекдот 🤣
+17
-8
+9
Ответ DianaBlade
Полностью согласна. Вспоминаю детство, Евро-2008, даже если убрать шокирующие выступления сборной России (В хорошем смысле), то там энивэй все бились, куча атакующего футбола, зарубы, те же чехи с турками что устроили. Или Голландцы как всем накидывали по куче мячей... А этот евро чем запомнится? Что в атаку играют три команды? Испания/Германия и ВАУ, Швейцария? Остальные при счёте 1-0 начинают играть чисто на удержание и ставят автобус. Тьфу. Смотреть тошно.
Голландцы вроде подтянулись, похоже Куман их к плей-офф на пик формы выводил. Посмотрим. Но так тоска, да
+9
0
+9
Ответ BBMSK2021
Я помню, как у меня наглухо пропал интерес к футболу после мертвейшего Евро 2016 ( с тех пор смотрю только игры Арсенала). Скажите этот Евро реально хуже того?
На том чемпионате были исландцы и валлийцы, как глоток свежего воздуха.
+8
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+8
Клубный футбол стал запредельным. На евро приезжают игроки, которые вместе не играют, ла ещё и абсолютно пустые после сезона
+8
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+8
Вообще то самое главное только начинается. Но согласен, проблема есть. Многие футболисты пустые и обессиленные. Футбола стало чересчур много. 24 сборные-слишком много для турнира. Плюс некоторые сильные сборные тренируют специалисты -не сторонники яркого атакующего футбола.
+7
0
+7
Надо сделать еще больше матчей клубов, чтобы игроки вообще мертвыми приезжали в сборные. И конечно больше сборных на Евро, а то Лихтенштейна с Люксембургом не хватает. Тогда заживем!
+7
-1
+6
согласен полностью , турнир провальный
+8
-2
+6
Ответ BBMSK2021
Я помню, как у меня наглухо пропал интерес к футболу после мертвейшего Евро 2016 ( с тех пор смотрю только игры Арсенала). Скажите этот Евро реально хуже того?
Если победят тухлые Франция или Англия, то как минимум такой же по тухлости как Евро16.
+7
-2
+5
Ответ Carasa
Да индустрия развлечений в принципе в крутом пике. Тут вопрос, во что это выльется. Все-таки не получится просто взять и ликвидировать профессиональный футбол по причине коммерциализации
Ликвидировать нет, наверное. Но изменить под вкусы и привычки новых поколений возможно. Я помню ожидание ЧЕ-2000 и первый матч Бельгия-Швеция (не самые яркие сборные для того времени) , но там все реально смотрели футбол уткнувшись в ТВ. Ждали перерыва, что бы покурить на балконе. Сейчас такое невозможно представить.
+5
0
+5
Ответ DianaBlade
Полностью согласна. Вспоминаю детство, Евро-2008, даже если убрать шокирующие выступления сборной России (В хорошем смысле), то там энивэй все бились, куча атакующего футбола, зарубы, те же чехи с турками что устроили. Или Голландцы как всем накидывали по куче мячей... А этот евро чем запомнится? Что в атаку играют три команды? Испания/Германия и ВАУ, Швейцария? Остальные при счёте 1-0 начинают играть чисто на удержание и ставят автобус. Тьфу. Смотреть тошно.
Ну первый тур был весьма результативен , потом да , что то пошло не так
+5
-1
+4
Ответ BBMSK2021
Я помню, как у меня наглухо пропал интерес к футболу после мертвейшего Евро 2016 ( с тех пор смотрю только игры Арсенала). Скажите этот Евро реально хуже того?
он не хуже , просто происходит перенасыщение футболом уже
+8
-4
+4
Ответ Фан Рубина
Ну так футбол деградирует. Нынешние "лучшие игроки" - были бы середняками или чуть выше среднего игроками в нулевых, если не хуже. Чего уж говорить о современных игроках попроще. Зато ценники улетели в небеса. 130, 160 миллионов за игрока, который 15 лет назад был бы середняком. Футболистов, учившихся играть в нулевых, ставят в состав хоть в 37, хоть в 41 год, несмотря ни на что, потому что даже в таком состоянии они лучше той безнадёги и бесперспективности, что сидит за их спинами. Сейчас просто деградация дошла до такой стадии, что никакая тактика и беготня не может скрыть уровень этой деградации. Игроки не попадают в чужой створ ворот, попадают в свой. Что-то выиграть с такими можно только тактикой Саутгейта - не пропустить и закатить дурачка.
Любой из средненьких современных игроков (даже не топ звезд) запросто перебегал бы звезд из нулевых.
Сейчас физика стала на порядок лучше, но увеличилось кол-во игр в сезоне и нагрузка.
+4
0
+4
Ответ We are Arsenal
Из того что я лицезрел круче Евро 2000 ничего не было и видимо не будет (футбол стал максимально прагматичен). Что за имена?! В Словении Захович, в Югославии Милошевич, в Румынии Хаджи, молодой Муту, в Турции Шукюр, в Швеции Ларссон, в Норвегии Фло, в Чехии Недвед, в Дании Шмейхель , Томассон. Я даже не говорю о топовых командах там сплошная росыть звёзд все 11 человек старта... Мы в детстве писали от счастья когда их видели. Каждый матч огонь. Кто смотрел подтвердит.
Что ни имена были тогда, то харизматичные и серьезные футбольные дядьки, матчи, которые мы помним спустя 24 года, накал шикарный.
+3
0
+3
Ответ We are Arsenal
Из того что я лицезрел круче Евро 2000 ничего не было и видимо не будет (футбол стал максимально прагматичен). Что за имена?! В Словении Захович, в Югославии Милошевич, в Румынии Хаджи, молодой Муту, в Турции Шукюр, в Швеции Ларссон, в Норвегии Фло, в Чехии Недвед, в Дании Шмейхель , Томассон. Я даже не говорю о топовых командах там сплошная росыть звёзд все 11 человек старта... Мы в детстве писали от счастья когда их видели. Каждый матч огонь. Кто смотрел подтвердит.
из Италии 2024 в Италиию 2000 ни кто бы даже в заявку не попал
+3
0
+3
Ответ Tristan...
Ваши ожидания - ваши проблемы… Вы тоже помните, как до начала турнира тут многие втирали нам, что ЧЕ сильнее ЧМ? Вспоминаю, как анекдот 🤣
Так это знаменитый Автогол рассказывал. И надо сказать он нормально настрелял))
+4
-1
+3
Усталость игроков тоже сказывается
+3
0
+3
По факту чемпионат начинается сейчас с 1/4, где сойдутся приблизительно равные команды и надеюсь нас ждет яркий и открытый футбол. На то, что команды показывают плохую игру, повлиял длинный сезон и расширение списка участников финальной стадии: когда команда может выйти даже с 3-го места, то можно особо не напрягаться. Плюс добавились команды, которые заведомо слабее и ставят автобус. Не все эти автобусы могут взломать.
+3
0
+3
Ответ Фан Рубина
Ну так футбол деградирует. Нынешние "лучшие игроки" - были бы середняками или чуть выше среднего игроками в нулевых, если не хуже. Чего уж говорить о современных игроках попроще. Зато ценники улетели в небеса. 130, 160 миллионов за игрока, который 15 лет назад был бы середняком. Футболистов, учившихся играть в нулевых, ставят в состав хоть в 37, хоть в 41 год, несмотря ни на что, потому что даже в таком состоянии они лучше той безнадёги и бесперспективности, что сидит за их спинами. Сейчас просто деградация дошла до такой стадии, что никакая тактика и беготня не может скрыть уровень этой деградации. Игроки не попадают в чужой створ ворот, попадают в свой. Что-то выиграть с такими можно только тактикой Саутгейта - не пропустить и закатить дурачка.
Насколько же у вас отсутствует понимание футбола. Истории про середняков просто поражают. Сразу видно, что вам за 40.
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