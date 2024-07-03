Дюгарри о Евро-2024: «Слив. Турнир смертельно скучный»

Кристоф Дюгарри недоволен качеством игры на Евро-2024.

«Предполагается, что мы должны увидеть, как лучшие европейские игроки, которые радовали нас весь сезон, встретятся лицом к лицу. И каждый говорит себе: «Кто же из них лучший? Будет весело. Я сяду перед телевизором и наслажусь игрой, как никогда раньше».

Турнир смертельно скучный. Это слив», – сказал бывший игрок сборной Франции.

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