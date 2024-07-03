Дюгарри о Евро-2024: «Слив. Турнир смертельно скучный»
Кристоф Дюгарри недоволен качеством игры на Евро-2024.
«Предполагается, что мы должны увидеть, как лучшие европейские игроки, которые радовали нас весь сезон, встретятся лицом к лицу. И каждый говорит себе: «Кто же из них лучший? Будет весело. Я сяду перед телевизором и наслажусь игрой, как никогда раньше».
Турнир смертельно скучный. Это слив», – сказал бывший игрок сборной Франции.
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Качество игры уровня рпл
Как же красиво на этом фоне смотрется Фнл
А этот евро чем запомнится? Что в атаку играют три команды? Испания/Германия и ВАУ, Швейцария? Остальные при счёте 1-0 начинают играть чисто на удержание и ставят автобус. Тьфу. Смотреть тошно.
Типо если бы были матчи вроде Англия Иран, Испания Коста Рика турнир бы сильнее стал?)
Вы тоже помните, как до начала турнира тут многие втирали нам, что ЧЕ сильнее ЧМ? Вспоминаю, как анекдот 🤣
Сейчас физика стала на порядок лучше, но увеличилось кол-во игр в сезоне и нагрузка.