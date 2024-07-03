Ирина Винер призвала предоставить чемпионам Игр БРИКС право на поступление в вузы без вступительных испытаний

Теги художественная гимнастика Ирина Винер Дмитрий Чернышенко Государственная дума сборная России (художественная гимнастика) ВФХГ Игры БРИКС Гимнастика

Ирина Винер призвала к льготам для чемпионов Игр БРИКС на поступление в вузы.

Как сообщает Общественная палата РФ, Винер обратилась к Правительству РФ с просьбой предоставить победителям Игр БРИКС право на поступление в вузы без вступительных испытаний. 

Предложение направлено вице-премьеру Дмитрию Чернышенко. Ранее Винер выступала с инициативой расширить перечень соревнований, по результатам которых абитуриенты по направлениям физкультуры и спорта могут поступать без вступительных.

Ранее Госдума приняла закон о льготном поступлении в спортивные вузы для победителей международных турниров. Перечень таких соревнований утверждается правительством.

«Недавно в Казани завершились Игры БРИКС, на которых сборные команды Российской Федерации добились рекордных результатов. Многие российские спортсмены, победившие на соревнованиях, планируют поступать в университеты для получения высшего образования в области физической культуры и спорта.

В связи с этим Ирина Винер попросила Дмитрия Чернышенко дать поручение о внесении Игр БРИКС в перечень международных спортивных соревнований, которые по уровню конкуренции и представительства страны сопоставимы с крупными международными турнирами», – заявили в пресс-службе Общественной палаты.

Винер, которая возглавляет Всероссийскую федерацию художественной гимнастики (ВФХГ), входит в состав Общественной палаты с 2017 года.

Игры БРИКС проходили в Казани с 12 по 23 июня. 

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41 комментарий
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в медицинский, с последующим обязательным трудоустройством в больницы для депутатов
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+72
С какого такого рожна? За пару лет столько льготникив появилось, часть потом бросает. При этом они занимали место того, кто может и хочет учиться. Тогда нужно обязать их попу рвать, чтобы они доучивались до конца. Кого отчислят, пусть выплачивают неустойку.
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+23
И в колледжи лиги плюща!
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+12
Ответ marchellinos
С какого такого рожна? За пару лет столько льготникив появилось, часть потом бросает. При этом они занимали место того, кто может и хочет учиться. Тогда нужно обязать их попу рвать, чтобы они доучивались до конца. Кого отчислят, пусть выплачивают неустойку.
да, в моем вузе в 2014 набрали крымчан на бюджет без экзаменов, после первой сессии процентов 90 были отчислены
+11
0
+11
Ответ Manas Zhumadilov
в медицинский, с последующим обязательным трудоустройством в больницы для депутатов
Хорошая идея
+9
-1
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Ответ Manas Zhumadilov
в медицинский, с последующим обязательным трудоустройством в больницы для депутатов
Это хорошо👍
+6
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+6
Лучше-сразу диплом, зачем усложнять жизнь’звездам’?
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А может сразу в депутаты?
С какого такого бодуна они должны иметь привилегии? Чем они лучше обычных абитуриентов, которые своими мозгами заслуживают поступления?
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Надо тогда будет заявиться туда же, где недавно всего 1 участник был и занял первое место, отучитсья в РАНХиГС, стать депутатом и призвать выгнать ссаными тряпками всех спортсменов из Думы!
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+4
Ответ Рокко Сиффредди
И в колледжи лиги плюща!
При поступлении вне конкурса в договор прописать,что после окончания Вуза победитель БРИКС обязуется отработать хотят бы год исключительно с депутатами. Пусть их учит,лечит и т.д.
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И путевку в крым
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Школьники, запоминайте, вместо подготовки к ЕГЭ идёте в одиночное синхронное плавание, плюхнитесь в воду, полежите на спине и место в вузе ваше.
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У Мальцева конкурс такой же будет - 1 человек на 1 место?
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ничессе.. люди учатся, тратят время и деньги, это их основная цель... а тут такая прихоидт гимнастка, але епта, я тут спортом занимаюсь, но места ваши в Универе займу, а чо.. норм придумали, ага
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И звание героев России сразу
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На специальности, связанные со спортом - да пожалуйста
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А зачем им ВУЗЫ? Они же и там нифига не учатся
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Логично, так как 99% вступительные не пройдёт, а деньги пусть другие на учбеу платят. Единственное, где они пришлись бы к месту, и, вероятно, сдали бы вступительные, это различные физкультурные вузы, но туда спортсмены с серьёзными достижениями не особо рвутся
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Да сразу в гос думу, не глядя, чего уж там
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Я вот в шоке, у меня малой через год школу оканчивает и теперь попасть на бюджет нереально из-за детей Донбаса, детей участников СВО, теперь еще и тупых спортсменов с игр БРИКС будут тянуть без экзаменов? Может хватит уже искусственно нацию болванить, итак уже ходят шутки про жертв ЕГЭ, а станет еще хуже. В мое время так же набирали выпускников школ из Чечни после войн на их территории, в итоге они вообще не учились, а только тусоваться приезжали и в кафешках сидеть вместо учебы, а экзамены и зачеты тупо покупали...власти, угомонитесь, вы только хуже делаете своим вмешательством ради сиюминутных интересов!
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Еще одна лазейка для бездарей.
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А тот прыгун в воду, который один участвовал? В три ВУЗа надо одновременно, справедливо будет...
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Это только победителям последних игр, или начиная с 2016 года? Вдруг кто-то не успел.
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зачем им Вузы? Сразу в Думу, для этого нужно сделать 10 Дум! Дума БРИКС, и так далее...
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А там умным и достойным ребятам бюджетные места останутся? Или теперь в РФ право высшего образования через отрицательный отбор происходит.
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А орден. Сам бог велел.
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Как здорово, что в вузы пойдут учиться не умненькие, а спортивненькие и дети участников сво. Вот и получится, что ученые у нас будут тупые, а работяги умные.
Но, думаю, жизнь всё равно расставит всё по своим местам. В России по специальности работает абсолютное меньшенство. Диплом не значит ничего.
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Чемпионов брикс - сразу в депутаты.
Текущих депутатов тоже найдется куда пристроить.
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Т. е уже по умолчанию эти игры международными не являлись?
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Ну началось 😂 Шариковы одним словом
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