Ирина Винер призвала предоставить чемпионам Игр БРИКС право на поступление в вузы без вступительных испытаний

Ирина Винер призвала к льготам для чемпионов Игр БРИКС на поступление в вузы.

Как сообщает Общественная палата РФ, Винер обратилась к Правительству РФ с просьбой предоставить победителям Игр БРИКС право на поступление в вузы без вступительных испытаний.

Предложение направлено вице-премьеру Дмитрию Чернышенко. Ранее Винер выступала с инициативой расширить перечень соревнований, по результатам которых абитуриенты по направлениям физкультуры и спорта могут поступать без вступительных.

Ранее Госдума приняла закон о льготном поступлении в спортивные вузы для победителей международных турниров. Перечень таких соревнований утверждается правительством.

«Недавно в Казани завершились Игры БРИКС, на которых сборные команды Российской Федерации добились рекордных результатов. Многие российские спортсмены, победившие на соревнованиях, планируют поступать в университеты для получения высшего образования в области физической культуры и спорта.

В связи с этим Ирина Винер попросила Дмитрия Чернышенко дать поручение о внесении Игр БРИКС в перечень международных спортивных соревнований, которые по уровню конкуренции и представительства страны сопоставимы с крупными международными турнирами», – заявили в пресс-службе Общественной палаты.

Винер, которая возглавляет Всероссийскую федерацию художественной гимнастики (ВФХГ), входит в состав Общественной палаты с 2017 года.

Игры БРИКС проходили в Казани с 12 по 23 июня.