Ирина Винер призвала предоставить чемпионам Игр БРИКС право на поступление в вузы без вступительных испытаний
Ирина Винер призвала к льготам для чемпионов Игр БРИКС на поступление в вузы.
Как сообщает Общественная палата РФ, Винер обратилась к Правительству РФ с просьбой предоставить победителям Игр БРИКС право на поступление в вузы без вступительных испытаний.
Предложение направлено вице-премьеру Дмитрию Чернышенко. Ранее Винер выступала с инициативой расширить перечень соревнований, по результатам которых абитуриенты по направлениям физкультуры и спорта могут поступать без вступительных.
Ранее Госдума приняла закон о льготном поступлении в спортивные вузы для победителей международных турниров. Перечень таких соревнований утверждается правительством.
«Недавно в Казани завершились Игры БРИКС, на которых сборные команды Российской Федерации добились рекордных результатов. Многие российские спортсмены, победившие на соревнованиях, планируют поступать в университеты для получения высшего образования в области физической культуры и спорта.
В связи с этим Ирина Винер попросила Дмитрия Чернышенко дать поручение о внесении Игр БРИКС в перечень международных спортивных соревнований, которые по уровню конкуренции и представительства страны сопоставимы с крупными международными турнирами», – заявили в пресс-службе Общественной палаты.
Винер, которая возглавляет Всероссийскую федерацию художественной гимнастики (ВФХГ), входит в состав Общественной палаты с 2017 года.
Игры БРИКС проходили в Казани с 12 по 23 июня.
С какого такого бодуна они должны иметь привилегии? Чем они лучше обычных абитуриентов, которые своими мозгами заслуживают поступления?
Но, думаю, жизнь всё равно расставит всё по своим местам. В России по специальности работает абсолютное меньшенство. Диплом не значит ничего.
Текущих депутатов тоже найдется куда пристроить.