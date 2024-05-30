Макгрегор утверждает, что Махачев подхватил стафилококк перед боем с Порье: «Его команда заражена. Грязнули»

Конор Макгрегор утверждает, что Ислам Махачев заразился стафилококком.

Бывший двойной чемпион UFC поделился фотографиями Махачева с официальной фотосессии – на левой ноге видно круглое пятно.

«Снова стафилококк. Его команда заражена, не сомневайтесь в этом. Грязнули, как же вы надоели! Помойтесь, черт возьми! Стирайте свою одежду, стирайте коврики. И делайте это каждый день, придурки», – написал в социальных сетях, после чего удалил публикацию.

Титульный поединок между Махачевым и пройдет в ночь на 2 июня и возглавит UFC 302.

«В первый день Рамадана играл в PUBG. После этого без компьютера». Ислам Махачев, которого вы не знали

Махачев получил памятную куртку от UFC за 50 чистых допинг-тестов