Макгрегор утверждает, что Махачев подхватил стафилококк перед боем с Порье: «Его команда заражена. Грязнули»
Конор Макгрегор утверждает, что Ислам Махачев заразился стафилококком.
Бывший двойной чемпион UFC поделился фотографиями Махачева с официальной фотосессии – на левой ноге Ислама видно круглое пятно.
«Снова стафилококк. Его команда заражена, не сомневайтесь в этом. Грязнули, как же вы надоели! Помойтесь, черт возьми! Стирайте свою одежду, стирайте коврики. И делайте это каждый день, придурки», – написал Макгрегор в социальных сетях, после чего удалил публикацию.
Титульный поединок между Махачевым и Порье пройдет в ночь на 2 июня и возглавит UFC 302.
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