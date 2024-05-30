Макгрегор утверждает, что Махачев подхватил стафилококк перед боем с Порье: «Его команда заражена. Грязнули»

Теги UFC MMA Конор Макгрегор Ислам Махачев Махачев - Порье Бокс/MMA/UFC

Конор Макгрегор утверждает, что Ислам Махачев заразился стафилококком.

Бывший двойной чемпион UFC поделился фотографиями Махачева с официальной фотосессии – на левой ноге Ислама видно круглое пятно.

«Снова стафилококк. Его команда заражена, не сомневайтесь в этом. Грязнули, как же вы надоели! Помойтесь, черт возьми! Стирайте свою одежду, стирайте коврики. И делайте это каждый день, придурки», – написал Макгрегор в социальных сетях, после чего удалил публикацию.

Титульный поединок между Махачевым и Порье пройдет в ночь на 2 июня и возглавит UFC 302.

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10 комментариев
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Интересно "грязнули" это существительное или глагол в определении автора)
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Ну фото в студию чë.Спортс же не почешется.
+2
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офигеть фигею , если из за этого.ббб
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Ответ Jovid Mirzoev
Клоун 🤡 и до сих пор бомбить у него
У тебя на него тоже до сих пор бомбит получается ты тоже клоун? 🤡
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какое дело допингисту до проф.спортсменов, которые проводят время в зале, а не твиттере 🤷‍♂️
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почему он всегда удаляет свои "публикации"
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Ответ Antoniom
Интересно "грязнули" это существительное или глагол в определении автора)
Обожаю тип шуток, когда существительное или наречие обыгрывается в виде глагола.
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Ответ Дмитрий Турецкий
Ну фото в студию чë.Спортс же не почешется.
Чесать не надо: мыть надо! )
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