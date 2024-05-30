«Зенит» и «Спартак» хотят подписать Глушенкова, отступные – 6 млн евро. Хавбек предпочитает остаться в «Локо» (Иван Карпов)

«Зенит» и «Спартак» предпринимают попытки подписать Максима Глушенкова.

По информации инсайдера Ивана Карпова, оба клуба заинтересованы в трансфере полузащитника « ива». Его отступные – 6 млн евро.

Однако сам 24-летний футболист предпочел бы остаться в «Локо». Он может подписать новый контракт этим летом, по нему уже ведутся переговоры. Нынешняя ежемесячная зарплата игрока в 6 млн рублей может вырасти, так как он выполнил необходимое условие по голевым действиям.



не хочет переходить в «Спартак», а также сомневается, что будет иметь достаточно игрового времени в «Зените».

В прошедшем сезоне Мир РПЛ полузащитник принял участие в 29 матчах, забив 6 голов и отдав 15 результативных передач. Подробная статистика бывшего игрока «Спартака» доступна здесь.