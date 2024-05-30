«Зенит» и «Спартак» хотят подписать Глушенкова, отступные – 6 млн евро. Хавбек предпочитает остаться в «Локо» (Иван Карпов)

Теги Спартак Локомотив Зенит премьер-лига Россия возможные трансферы Максим Глушенков деньги Футбол

«Зенит» и «Спартак» предпринимают попытки подписать Максима Глушенкова.

По информации инсайдера Ивана Карпова, оба клуба заинтересованы в трансфере полузащитника «Локомотива». Его отступные – 6 млн евро.

Однако сам 24-летний футболист предпочел бы остаться в «Локо». Он может подписать новый контракт этим летом, по нему уже ведутся переговоры. Нынешняя ежемесячная зарплата игрока в 6 млн рублей может вырасти, так как он выполнил необходимое условие по голевым действиям.

Глушенков не хочет переходить в «Спартак», а также сомневается, что будет иметь достаточно игрового времени в «Зените».

В прошедшем сезоне Мир РПЛ полузащитник принял участие в 29 матчах, забив 6 голов и отдав 15 результативных передач. Подробная статистика бывшего игрока «Спартака» доступна здесь.

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93 комментария
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Спартак взял из Чертаново Глушенкова и Умярова. Глушенкова отправил в аренду, сначала в Химки, потом в Крылья, затем совсем продали, думаю не задорого, а на Умярова до сих пор с необъяснимым упорством делает ставку. Вопрос: это же какими надо быть идиотами? При Зареме Глушенкова сбагрили. Что она скажет про свою эффективость?
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Лучше пусть в Европу едет!
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Что касается трансферов, Спартак просто гении. Отказаться от игрока, а потом пытаться его купить дороже....
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В Спартак не нужно, дважды в одну реку не войдешь. В Зените лавка обеспечена, пусь остается в Локо
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Бизнес по-спартаковски?
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Ответ Vhlam
Спартак взял из Чертаново Глушенкова и Умярова. Глушенкова отправил в аренду, сначала в Химки, потом в Крылья, затем совсем продали, думаю не задорого, а на Умярова до сих пор с необъяснимым упорством делает ставку. Вопрос: это же какими надо быть идиотами? При Зареме Глушенкова сбагрили. Что она скажет про свою эффективость?
Причем Умяров на порядок слабей.
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Глушенков-ярчайший пример нашей «прекрасной» селекции. Сначала по арендам затаскать, шансов не давать, потом выставить, а затем локти кусать, зато чуду номер 18 шансы давали, дают и похоже будут давать, несмотря на отсутствие там каких-либо перспектив
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Остаться в Локо - лучший вариант для Макса. Думаю, что так и будет!
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Когда он только появился, сразу видел в нем классного игрока. Жаль в спартаке время потерял(
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всё правильно, в спартак на понижение, в зените непонятно сколько он будет играть.
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Правильно, лучше остаться. В Зените не дадут играть, в Спартак уже возвращался, без толку.
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Лучше играть в Локо и потом срулить в Европу, чем закапываться в Зените и Спартаке.
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Сначала бы пару центнеров бразилов продать, а то шансов у него будет как у Коваленко.
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Скажем спасибо федунихе и ее менеджменту, отдали Глушенкова просто так. А теперь поди верни, даже за деньги.
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Спартак чуть ли не бесплатно его отдал, а сейчас за 6 хотят взять
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Сначала не поверили в игрока, теперь назад зовем. Узнаю свой Спартак.
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Карпов купил пузырь и сел сочинять новости
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Сами чуть ли не бесплатно отдали, а теперь за 6 подписать пытаемся, гении.
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Спартак молодец продал за лям чтоб купить за 6
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Всё правильно. После унижений в СМ туда ни ногой.
Сколько игроков угробил лукойл и не сосчитать.
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Езжай в Европу, Максим!
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А некоторое время назад, Спартак сплавил Глушенкова в аренду и потом благополучно скинул. Зато оставил дрова в виде Наильки, уровень которого фнл максимум
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Спартак? Смешно, он точно не вернется туда
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Это из серии: что имеем не храним, потерявши плачем. Надо было раньше думать, ведь было видно, что игрок неординарный.
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Сказочник Карпов в своем репертуаре
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надеюсь включим свой знаменитый административный ресурс и произведем звоном из Администрации Президента, все по классике))
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В Спартак Глушенков точно не пойдет. Даже глупо думать об этом
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Ну в Спартак идти смысла нет, в Зените не факт что будет все время в старте. Поэтому все логично
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Отступные конечно смешные за игрока с паспортом, да еще и по мячу регулярно попадает как нужно.
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Ответ Klinsmann32
Когда он только появился, сразу видел в нем классного игрока. Жаль в спартаке время потерял(
Сейчас другой тренер и другое руководство.
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