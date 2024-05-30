Президент «Урала» о причинах отставки Гончаренко: «Неужели непонятно? Результаты. Не было никакого резона давать работать дальше!»

Президент «Урала» высказался об уходе Виктора Гончаренко с поста тренера клуба.

Накануне екатеринбуржцы проиграла « » (0:2) в первом стыковом матче за право выступать в Премьер-лиге в сезоне-2024/25. Гончаренко руководил « » с августа 2022 года.

«Неужели никому не понятно, с чем связана отставка ?! Причины понятны – в результатах. Давать работать Виктору Михайловичу и дальше, до конца сезона и стыковых матчей, не было никакого резона!

И так для всех понятная ситуация, «Урал» борется за сохранение прописки в , и будет делать это и во втором матче, но уже без Гончаренко», – сказал .

«Урал» уволил Гончаренко: «Выполнить задачу на первый стыковой матч не удалось. Команде нужны перемены»