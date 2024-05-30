Президент «Урала» о причинах отставки Гончаренко: «Неужели непонятно? Результаты. Не было никакого резона давать работать дальше!»
Президент «Урала» высказался об уходе Виктора Гончаренко с поста тренера клуба.
Накануне екатеринбуржцы проиграла «Акрону» (0:2) в первом стыковом матче за право выступать в Премьер-лиге в сезоне-2024/25. Гончаренко руководил «Уралом» с августа 2022 года.
«Неужели никому не понятно, с чем связана отставка Гончаренко?! Причины понятны – в результатах. Давать работать Виктору Михайловичу и дальше, до конца сезона и стыковых матчей, не было никакого резона!
И так для всех понятная ситуация, «Урал» борется за сохранение прописки в РПЛ, и будет делать это и во втором матче, но уже без Гончаренко», – сказал Григорий Иванов.
«Урал» уволил Гончаренко: «Выполнить задачу на первый стыковой матч не удалось. Команде нужны перемены»
Жаль, конечно, Витя. От нашей звезды, которая стала самым молодым тренером ЛЧ, играя на равных с Реалом и Ювентусом до забвения даже в РПЛ...
Эх.
Может, дело не в тренерах?!
Логика на грани фантастики ! Так ты и дал дал уже доработать - до того момента, когда остаться «в живых в РПЛ» уже маловероятно. ((
Бюджет Урала за 2023 год - 1 343 млн. рэ, для сравнения Факел 1197 млн. рэ, Пари НН - 1 567 млн. рэ. Обычная команда на дне РПЛ, где 10 место должно быть пределом мечтаний.