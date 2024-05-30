Президент «Урала» о причинах отставки Гончаренко: «Неужели непонятно? Результаты. Не было никакого резона давать работать дальше!»

Теги премьер-лига Россия Урал отставки Григорий Иванов Виктор Гончаренко Акрон Футбол

Президент «Урала» высказался об уходе Виктора Гончаренко с поста тренера клуба.

Накануне екатеринбуржцы проиграла «Акрону» (0:2) в первом стыковом матче за право выступать в Премьер-лиге в сезоне-2024/25. Гончаренко руководил «Уралом» с августа 2022 года.

«Неужели никому не понятно, с чем связана отставка Гончаренко?! Причины понятны – в результатах. Давать работать Виктору Михайловичу и дальше, до конца сезона и стыковых матчей, не было никакого резона!

И так для всех понятная ситуация, «Урал» борется за сохранение прописки в РПЛ, и будет делать это и во втором матче, но уже без Гончаренко», – сказал Григорий Иванов.

«Урал» уволил Гончаренко: «Выполнить задачу на первый стыковой матч не удалось. Команде нужны перемены»

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28 комментариев
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Дядя Гриша объективно затянул с увольнением Гончаренко: от Акрона второй мяч только на 72 минуте пропустили, увольнять можно было смело на 80-81 минуте
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А чего ждал весь сезон? Вообще это нонсенс, когда тренер на бровке и рядом скачет президент, сам бы тогда и тренировал
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Ответ Ебздрогыч
Дядя Гриша объективно затянул с увольнением Гончаренко: от Акрона второй мяч только на 72 минуте пропустили, увольнять можно было смело на 80-81 минуте
Видимо, как из запоя вышел, так и вспомнил.))
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Так результатов не было уже давно.
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Добро пожаловать в ФНЛ 👺
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Надеюсь Гришка отдохнет в фнл сезончик, хоть этого гопника меньше будет
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А так дружили, так дружили.)

Жаль, конечно, Витя. От нашей звезды, которая стала самым молодым тренером ЛЧ, играя на равных с Реалом и Ювентусом до забвения даже в РПЛ...

Эх.
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Сколько этот президент перетасовал... А выхлопа мало...
Может, дело не в тренерах?!
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Истеричка!
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в натуре какой резон .)
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Нужно было снимать в перерыве второго матча, чтобы еще смешнее было
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Зато как начинали сезон)) На крыльях летали прям
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Ой да ладно теперь оправдываться 🙄🙄🙄
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как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем.
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небесная лига ждет
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неужели Урал с быдло президентом будет в фнл вот бы и чай забрали с собой
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Ну это надо было раньше делать, чего тянул - непонятно. Неустойка что ли висела серьезная)
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Иванов : «давать ВМГ работать и дальше -до конца сезона и стыков - не было никакого резона»
Логика на грани фантастики ! Так ты и дал дал уже доработать - до того момента, когда остаться «в живых в РПЛ» уже маловероятно. ((
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Гриша, "нет результата" случилось не вчера. После 10 тура на играх Урала можно было смело всхрапнуть- бодалово 0-0 и в последние 15 минут -вынимай Помазун. Ты что в Сочи не видел как трясся Гончаренко благодаря своим же заменам,а за ним и вся комада последние 15 минут ? И это с безнадежным аутсайдером. Как по игре были хуже Балтики,но отскочили,как были мертвы с Факелом,с Оренбургом(тоже отскочили). А сейчас Гриша , ты попрыгаешь на бровке в условном Хабаровске. Но этого никто не увидит.
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Это г должно быть смыто в фнл, форца акрон
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Ответ Кино Музыка
Странно, что Гончаренко не возвращается в Белоруссию. Там еврокубки все-таки.
Там пара матчей в предварительных стадиях с каким-то днищем на нейтральном поле. Это не те еврокубки, о которых имеет смысл вспоминать
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Ответ Fintt
Сколько этот президент перетасовал... А выхлопа мало... Может, дело не в тренерах?!
А какой выхлоп от Урала ожидаешь, хотя бы в теории?

Бюджет Урала за 2023 год - 1 343 млн. рэ, для сравнения Факел 1197 млн. рэ, Пари НН - 1 567 млн. рэ. Обычная команда на дне РПЛ, где 10 место должно быть пределом мечтаний.
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