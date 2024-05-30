Глушаков о примирении с Каррерой: «Пришел с банкой самогона, я же народный футболист. Посидели, обо всем поговорили»

Теги Спартак премьер-лига Россия Денис Глушаков Массимо Каррера Спорт-Экспресс Футбол

Денис Глушаков прокомментировал фото с Массимо Каррерой.

Бывший полузащитник «Спартака» опубликовал совместное фото с экс-тренером красно-белых в телеграм-канале. 

«Увиделись на «Коммент.Шоу». Когда-то эта встреча должна была произойти. Взял банку самогона и пришел на программу. Я же народный футболист. Нормально пообщались с Массимо.

Если были какие-то недопонимания, обсудили, забыли, живем дальше. Посидели после программы, обо всем поговорили, все хорошо», – сказал Глушаков.

В сентябре 2018 года между Каррерой и Глушаковым возник конфликт, футболист был отстранен от тренировок с основным составом «Спартака».

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17 комментариев
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Резиновый футболист
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"Пришел с банкой самогона, я же народный футболист"
Это ты к чему?? Что все пьющие?? А может ты еще и по "понятиям" с ним всё разрулил..
🤡
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Молодцы, что разобрались.
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Народное средство контрацепции
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Ты помирился, а фанатам, как теперь быть?! Раньше у них все понятно было: тут белое, там - черное. А теперь, что - оба чемоданы с кэшем или оба изделия N2?
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Ответ hotfrog
Чувак, ну ты зарабатывал несколько миллионов евро в год. Ты не мог нормальный напиток купить? Если у человека есть деньги, то единственный самогон, с которым не стыдно приходить в компанию - это напиток, сделанный из выращенного на твоей собственной земле сырья. В таком случае это называется как-то типа Арманьяк Шато де Глушакофф и ценится коллекционерами.
фигню сказал
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Какой скромный
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на каком языке, интересно, общались
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Пришёл с самогоном, нажрался в одно рыло, нес пьяный бред часа 3, и даже не заметил разговаривает сам с собой.
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Никак понять не могу кто глупее Глушак или Дзюба? Помогите
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