Глушаков о примирении с Каррерой: «Пришел с банкой самогона, я же народный футболист. Посидели, обо всем поговорили»
Денис Глушаков прокомментировал фото с Массимо Каррерой.
Бывший полузащитник «Спартака» опубликовал совместное фото с экс-тренером красно-белых в телеграм-канале.
«Увиделись на «Коммент.Шоу». Когда-то эта встреча должна была произойти. Взял банку самогона и пришел на программу. Я же народный футболист. Нормально пообщались с Массимо.
Если были какие-то недопонимания, обсудили, забыли, живем дальше. Посидели после программы, обо всем поговорили, все хорошо», – сказал Глушаков.
В сентябре 2018 года между Каррерой и Глушаковым возник конфликт, футболист был отстранен от тренировок с основным составом «Спартака».
Это ты к чему?? Что все пьющие?? А может ты еще и по "понятиям" с ним всё разрулил..
🤡