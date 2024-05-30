Глушаков о примирении с Каррерой: «Пришел с банкой самогона, я же народный футболист. Посидели, обо всем поговорили»

Денис Глушаков прокомментировал фото с Массимо Каррерой.

Бывший полузащитник «Спартака» опубликовал совместное фото с экс-тренером красно-белых в телеграм-канале.

«Увиделись на «Коммент.Шоу». Когда-то эта встреча должна была произойти. Взял банку самогона и пришел на программу. Я же народный футболист. Нормально пообщались с .

Если были какие-то недопонимания, обсудили, забыли, живем дальше. Посидели после программы, обо всем поговорили, все хорошо», – сказал Глушаков.

В сентябре 2018 года между Каррерой и возник конфликт, футболист был отстранен от тренировок с основным составом « ».