Винер – Путину после награждения орденом «За заслуги перед Отечеством»: «Есть выражение – «помазанник Божий». Мы должны грудью стоять за вашей спиной»

Ирина Винер награждена орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени.

Церемония прошла в Кремле, где награду вручал президент России Владимир Путин.

«Дорогой, глубокоуважаемый наш президент! Великая страна, великий президент, другого быть не могло. Есть такое выражение – «помазанник Божий». Мы здесь все верующие и понимаем, что все, что вам дается, дается оттуда. Силы, титанический труд, который вы всегда – до СВО и сейчас – кладете на то, чтобы наша страна процветала, и она процветает. Даже в такое тяжелейшее время для нашей страны.

Как вы правильно сказали, мы все мобилизованы, и мы действительно мобилизованы. Мы должны понимать и знать, что сегодня такое время, что мы должны грудью стоять за вашей спиной. И спортсмены тоже.

Когда нам Москва дает возможность делать благотворительные концерты для бойцов СВО, врачей, детей, их семей, и мы делаем эти концерты, на них наши дети, 6-летние, поют гимн России, все куплеты, и их ногти раскрашены в цвета российского флага. Вот это патриотизм, вот это воспитание, и огромное спасибо вам, что мы смогли, даже в такое время, придумать эти концерты, у нас в прошлом году было 12 концертов – особенно в День Победы, у нас концерт пять часов шел, и в День защитника Отечества.

Мы счастливы, что можем показать наших лучших артистов и лучших спортсменов нашим воинам, низкий им поклон. И когда наши дети стоят на коленях при песне «Поклонимся великим тем годам» и все в это время встают, мы должны понимать, что будущее поколение этих детей и тех детей, которые это смотрят, будут настоящими патриотами.

Потому что патриотизм – это пример для всех: и для старых, и для молодых, и для 6-летних детей. Великому – великое, достойному – достойное», – сказала президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Винер в благодарственной речи.

Полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством» Винер стала в 2023 году.

Ирина Винер теперь полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». В этом же списке Лавров, Терешкова и Винокур