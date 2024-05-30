Винер – Путину после награждения орденом «За заслуги перед Отечеством»: «Есть выражение – «помазанник Божий». Мы должны грудью стоять за вашей спиной»

Теги Владимир Путин Ирина Винер ВФХГ Гимнастика

Ирина Винер награждена орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени.

Церемония прошла в Кремле, где награду вручал президент России Владимир Путин.

«Дорогой, глубокоуважаемый наш президент! Великая страна, великий президент, другого быть не могло. Есть такое выражение – «помазанник Божий». Мы здесь все верующие и понимаем, что все, что вам дается, дается оттуда. Силы, титанический труд, который вы всегда – до СВО и сейчас – кладете на то, чтобы наша страна процветала, и она процветает. Даже в такое тяжелейшее время для нашей страны.

Как вы правильно сказали, мы все мобилизованы, и мы действительно мобилизованы. Мы должны понимать и знать, что сегодня такое время, что мы должны грудью стоять за вашей спиной. И спортсмены тоже.

Когда нам Москва дает возможность делать благотворительные концерты для бойцов СВО, врачей, детей, их семей, и мы делаем эти концерты, на них наши дети, 6-летние, поют гимн России, все куплеты, и их ногти раскрашены в цвета российского флага. Вот это патриотизм, вот это воспитание, и огромное спасибо вам, что мы смогли, даже в такое время, придумать эти концерты, у нас в прошлом году было 12 концертов – особенно в День Победы, у нас концерт пять часов шел, и в День защитника Отечества.

Мы счастливы, что можем показать наших лучших артистов и лучших спортсменов нашим воинам, низкий им поклон. И когда наши дети стоят на коленях при песне «Поклонимся великим тем годам» и все в это время встают, мы должны понимать, что будущее поколение этих детей и тех детей, которые это смотрят, будут настоящими патриотами.

Потому что патриотизм – это пример для всех: и для старых, и для молодых, и для 6-летних детей. Великому – великое, достойному – достойное», – сказала президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Винер в благодарственной речи.

Полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством» Винер стала в 2023 году.

Ирина Винер теперь полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». В этом же списке Лавров, Терешкова и Винокур

44 комментария
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🤦‍♂️
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В 90-е пилишь гуманитарку шведскую в Санкт-Петербурге. 2024 помазанник божий.😁😁😁😁
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Стоять грудью за спиной - это что-то новенькое))) интересно посмотреть, как это выглядит🤣
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Вызывайте санитаров!
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Какая же блевотина, ужас
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Были же люди как люди, и вдруг все стали кретины...)))
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...70-летней грудью
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Ответ Иван Науменко
Стоять грудью за спиной - это что-то новенькое))) интересно посмотреть, как это выглядит🤣
Ну это примерно как репортаж с телика, где корреспондент идёт по минному полю и рассказывает про работу саперов, а саперы идут сзади него, проверяя, есть ли на этом поле мины

Вот Винер и есть саперы
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Ответ Чебурашка от Гены
🤦‍♂️
зато кремль не закупает туалетную бумагу
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Хоть какую то меру нужно знать
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Можно ли лизнуть ещё глубже?
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" хочу пожелать, чтобы господь Бог вас охранял, а Святой Георгий сопутствовал во всех начинаниях"

В клубе Газзаева пополнение!
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За деньги да …
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"дети, 6-летние, поют гимн России, все куплеты, и их ногти раскрашены в цвета российского флага. Вот
это патриотизм"

🤦
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Только что-то грудью стоят другие, а награды достаются говорящим лизунам
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Ответ Иван Науменко
Стоять грудью за спиной - это что-то новенькое))) интересно посмотреть, как это выглядит🤣
В Гааге за ним встанут, типа он главный
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Ответ Холден Колфилд
...70-летней грудью
За 71-летней спиной
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за заслуги перед отечеством, видно не подводят воспитанницы на экскортном поприще
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У ВладимВладимирыча булки без ботекса молодостью налились от такого лингуса
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Брежневщина какая-то...
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мне кажется риминг тут больше подходит .
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Прочитал и расплакался
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"Грудью стоять за спиной" – это примерно то же самое, что и "для бегства у меня хватит мужества"
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"Дорогой, глубокоуважаемый наш президент!"

Вот тут прям ооооочень глубокоуважаемый. Вряд ли у кого-нибудь получится еще глубже, даже у Газзаева.
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Высший орден России.
Это Винер за то что она обозвала спортсменов, желающих поехать на Олимпиаду в Париже, БОМЖАМИ.
По настоящему заслуженная :)
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Терпение, Господа!
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Ответ Иван Науменко
Стоять грудью за спиной - это что-то новенькое))) интересно посмотреть, как это выглядит🤣
У неё груди уже не стоят
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Спорт вне политики
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грудью и жопой
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и кто после таких речей будет удивляться, что господин напрямую с создателем диалог ведёт?
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