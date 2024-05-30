Плющев про слова Ротенберга о том, что Россия будет сразу бороться за 1-е место на ЧМ: «Сильно сомневаюсь. Мы за 10 лет проиграли на всех уровнях, не можем 4 звена равноценных найти»

Теги СКА Сборная России по хоккею с шайбой Владимир Плющев НХЛ Сборная Беларуси по хоккею Сборная Казахстана по хоккею Кубок Первого канала КХЛ ЧМ по хоккею Роман Ротенберг Александр Никишин Хоккей

Владимир Плющев прокомментировал слова Романа Ротенберга о России на ЧМ.

– Роман Ротенберг сказал, что как только сборная России вернется на международную арену, то сразу будет бороться за первое место на чемпионате мира. Разделяете его оптимизм?

– Сильно сомневаюсь. Это больше мечты, чем реальность. Мы же за последние десять лет проиграли турниры на всех уровнях: от первой команды до юниорской. Не можем четыре звена равноценных найти в национальную команду.

Вспомните Кубок Первого канала, где практически на равных боролись с Беларусью и Казахстаном. А что Казахстан показал в Чехии? На равных играл с Францией.

И по подбору игроков мы не способны составить конкуренцию лидерам мирового хоккея. Так что сейчас реально мы можем побороться только за попадание в плей-офф. Не более.

– Какие-то выводы руководство делает?

– Пока нет, раз у нас отсутствует альтернативное мнение. Все хорошо. Как в свое время говорил Хрущев: «Есть мнение мое, а остальное неправильное» (смеется).

То, что мы находимся в кризисе, нельзя говорить. Хотя сколько уже лет у нас нет квалифицированных защитников, которых мы видели на чемпионате мира у ведущих сборных. Один Никишин и то вопрос, сможет ли он выступать в НХЛ в первом-втором звене, – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.

Роман Ротенберг: «Завтра Россия вернется и будет играть за 1-е место на ЧМ. Могу поспорить с кем угодно»

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18 комментариев
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Как говорится, не в бровь, а в глаз
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Да как ты посмел усомниться!? Величайший из тренеров современности Йозе Марино знает о чём говорит! Он просмотрел 800 матчей НХЛ, сыграл более 5000 матчей на Play Station в симулятор НХЛ и выиграл на нём 7 кубков Стэнли с 5 разными командами, включая Аризону, Торонто и Сиэтл
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+6
Ответ myalenkov_serg@mail.ru
Да как ты посмел усомниться!? Величайший из тренеров современности Йозе Марино знает о чём говорит! Он просмотрел 800 матчей НХЛ, сыграл более 5000 матчей на Play Station в симулятор НХЛ и выиграл на нём 7 кубков Стэнли с 5 разными командами, включая Аризону, Торонто и Сиэтл
Но с Баффало даже он проиграл)
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Самый адекваты в нашем хоккее Плющев, Коньков
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Щас Ротенберг прибежит и напомнит , как в 18 году Олимпиаду выиграли ))) против самой Германии
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С уважением и пониманием,
ещё бы добавил, про Ротана правду матку
но это уже надо быть сверхчеловеком
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Ответ Дмитрий Кутузов
А ещё антисоветчик, русофоб, иноагент, сатанист, гей и куколд
гомофобный куколд !!!
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Ответ Maxim Shumov
Экстремизм и фашизм
А ещё антисоветчик, русофоб, иноагент, сатанист, гей и куколд
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На ЧМ многое зависит от того, кого конкретно привезут основные претенденты на медали. Да, может провалиться и дрим-тим, как в 2000 году, но в целом сильный десант из НХЛ решает многое. В 2014 г. у нас как раз так и было.
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Это же дискредитация деятельности спортивных чиновников России. Уж не находится ли господин Плющев под иностранным влиянием?
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Экстремизм и фашизм
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Он точно про хоккей?)
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А может это потому, что у нас тренерами назначают людей вроде Плющева, который на клубном уровне ничего не смог показать ( как и со взрослой сборной). Ну а считать Россию-25 за полноценную сборную России могут только Плющев и Ротенберг.
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Без турнирного опыта, без матчей с лучшими, сложно будет после выхода на чм/олимпиаду конкурировать за чемпионство(
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😬😬😬🤣🤣
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Ответ Иван Стрелков
На ЧМ многое зависит от того, кого конкретно привезут основные претенденты на медали. Да, может провалиться и дрим-тим, как в 2000 году, но в целом сильный десант из НХЛ решает многое. В 2014 г. у нас как раз так и было.
Если составлять сборную из игроков КХЛ то там будет всё очень плохо, если хотим хоть за какие-то медали бороться то нужно как больше игроков из НХЛ
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Ответ shellnikolai
Если составлять сборную из игроков КХЛ то там будет всё очень плохо, если хотим хоть за какие-то медали бороться то нужно как больше игроков из НХЛ
Ну о том и речь. И других стран это тоже касается. Сборную Канады 2010 и 2011 г. и сравнивать нельзя с составами 2008,2009 и 2015 годов.
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