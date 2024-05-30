Плющев про слова Ротенберга о том, что Россия будет сразу бороться за 1-е место на ЧМ: «Сильно сомневаюсь. Мы за 10 лет проиграли на всех уровнях, не можем 4 звена равноценных найти»

Владимир Плющев прокомментировал слова Романа Ротенберга о России на ЧМ.

– Роман Ротенберг сказал, что как только сборная России вернется на международную арену, то сразу будет бороться за первое место на чемпионате мира. Разделяете его оптимизм?

– Сильно сомневаюсь. Это больше мечты, чем реальность. Мы же за последние десять лет проиграли турниры на всех уровнях: от первой команды до юниорской. Не можем четыре звена равноценных найти в национальную команду.

Вспомните Кубок Первого канала, где практически на равных боролись с Беларусью и . А что Казахстан показал в Чехии? На равных играл с Францией.

И по подбору игроков мы не способны составить конкуренцию лидерам мирового хоккея. Так что сейчас реально мы можем побороться только за попадание в плей-офф. Не более.

– Какие-то выводы руководство делает?

– Пока нет, раз у нас отсутствует альтернативное мнение. Все хорошо. Как в свое время говорил Хрущев: «Есть мнение мое, а остальное неправильное» (смеется).

То, что мы находимся в кризисе, нельзя говорить. Хотя сколько уже лет у нас нет квалифицированных защитников, которых мы видели на чемпионате мира у ведущих сборных. Один Никишин и то вопрос, сможет ли он выступать в в первом-втором звене, – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.

Роман Ротенберг: «Завтра Россия вернется и будет играть за 1-е место на ЧМ. Могу поспорить с кем угодно»