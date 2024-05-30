Глушаков и Каррера помирились. Денис опубликовал совместное фото: «Оставим обиды позади и выпьем доброго миллеровского»

Теги Спартак премьер-лига Россия Денис Глушаков Массимо Каррера соцсети Спорт-Экспресс Футбол

Денис Глушаков рассказал о примирении с Массимо Каррерой.

Бывший полузащитник «Спартака» опубликовал совместное фото с экс-тренером красно-белых в своем телеграм-канале.

«Умение внезапно появляться в нужном месте все еще при мне. Оставим взаимные обиды позади и как в старые добрые выпьем доброго миллеровского», – написал Глушаков.

Массимо Каррера также подтвердил примирение.

– Вы с Глушаковым помирились?

– Да, мы поговорили и все прояснили. Все хорошо, это была случайная встреча, – сказал экс-тренер «Спартака».

Фото: t.me/glushak8

В сентябре 2018 года между Каррерой и Глушаковым возник конфликт, футболист был отстранен от тренировок с основным составом «Спартака».

48 комментариев
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Да, все это так просто на самом деле. Слишком много времени тратим мы в жизни на обидки и злобу.
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Осадочек, что развалили хорошую команду, все равно останется
Но чисто в человеческом плане хорошее решение
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Каррера - добрая душа. Простил этого человека и презерватива.
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"доброго миллеровского» из уст бывшего спартаковца - легкий сюр :)
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Вместе брали золото, а по отдельности ни у кого не вышло. Бывает же.
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>случайная встреча
>мерч российского букмекера с лого РПЛ
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Напрасно Каррера вообще стал с ним разговаривать
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Обид нет, кто ты есть Денис ты уже всем показал
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Ответ OldRedWhite
Два могильщика чемпионского Спартака ! Снова вместе ))
два создателя скорее
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Лишь бы к жене Карреры не приехал... Или к дочери.... Как там....
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Ну вряд ли это что-то меняет. С Каррерой поступили плохо.
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Миру мир
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на очереди Россия и Украина
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а потом в баню вместе!!!
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А в баньку вместе сходили ?
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Новость так бомбанула, что даже комментарии на спортсе отвалились
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Раз случайная встреча, то думаю Глушак наложил в штаны и решил улыбнуться, чтобы не получить. Совсем недавно ведь Карреру поливал.
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Да, только один вошел в историю как тренер-чемпион, а другой как резиновое изделие
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Ну если уж Глушаков с Каррерой помирились, то теперь и евреи с арабами должны
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Случайности не случайны
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Ждем Дзюбу в пабе Бирмингема
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И закусит резиновыми чипсами
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Диана и казах + Андреев тогда все подстроили им
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Массимо и изделие
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Ответ el ruso guapo
Да, все это так просто на самом деле. Слишком много времени тратим мы в жизни на обидки и злобу.
Согласен.
Простите меня, я как то недавно минуснул Ваш комментарий ;-)
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А до этого Глушаков сводил Карреру в баню ?
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Ну помирились и помирились. Дальше-то что?
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Хорошо. Молодцы!!!
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Самая случайная встреча в Коммент.Шоу!) Вот бы Лигу Плохих Футбольных Шуток между ними устроить!
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Самогон творит чудеса)
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