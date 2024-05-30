Глушаков и Каррера помирились. Денис опубликовал совместное фото: «Оставим обиды позади и выпьем доброго миллеровского»
Денис Глушаков рассказал о примирении с Массимо Каррерой.
Бывший полузащитник «Спартака» опубликовал совместное фото с экс-тренером красно-белых в своем телеграм-канале.
«Умение внезапно появляться в нужном месте все еще при мне. Оставим взаимные обиды позади и как в старые добрые выпьем доброго миллеровского», – написал Глушаков.
Массимо Каррера также подтвердил примирение.
– Вы с Глушаковым помирились?
– Да, мы поговорили и все прояснили. Все хорошо, это была случайная встреча, – сказал экс-тренер «Спартака».
Фото: t.me/glushak8
В сентябре 2018 года между Каррерой и Глушаковым возник конфликт, футболист был отстранен от тренировок с основным составом «Спартака».
Но чисто в человеческом плане хорошее решение
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Простите меня, я как то недавно минуснул Ваш комментарий ;-)