Глушаков и Каррера помирились. Денис опубликовал совместное фото: «Оставим обиды позади и выпьем доброго миллеровского»

Денис Глушаков рассказал о примирении с Массимо Каррерой.

Бывший полузащитник « » опубликовал совместное фото с экс-тренером красно-белых в своем телеграм-канале.

«Умение внезапно появляться в нужном месте все еще при мне. Оставим взаимные обиды позади и как в старые добрые выпьем доброго миллеровского», – написал .

также подтвердил примирение.

– Вы с Глушаковым помирились?

– Да, мы поговорили и все прояснили. Все хорошо, это была случайная встреча, – сказал экс-тренер «Спартака».

Фото: t.me/glushak8

В сентябре 2018 года между Каррерой и Глушаковым возник конфликт, футболист был отстранен от тренировок с основным составом «Спартака».