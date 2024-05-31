Панарин без очков в 5-м матче с «Флоридой» – не забил в 8-й игре подряд в плей-офф. У него 4 броска в створ и 4 мимо, 2 потери и «минус 1» за 23:04

Теги Рейнджерс Флорида Кубок Стэнли НХЛ Артемий Панарин Хоккей

Артемий Панарин продлил безголевую серию в плей-офф до 8 игр.

Форвард «Рейнджерс» остался без очков в пятом матче финала Восточной конференции против «Флориды» (2:3, 2-3). 

В активе россиянина 14 (4+10) баллов в 15 играх в текущем плей-офф при полезности «минус 2». 

Сегодня Панарин (23:04, 4:18 – в большинстве, «минус 1») нанес 4 броска в створ и 4 мимо, а также допустил 2 потери. 

8 комментариев
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и почему он такой не кубковый?
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Где новость что у Зибанежада 3 гола? :)
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ну не хочет он друга огорчать, Боб с пониманием относится к этому
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Местный Марнер. Игрок 10+ млн, который в регулярен звездит, а в ПО оказывается на второсортных ролях
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Видимо опять постричься надо, регулярный хохолок начал вылазить
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Ответ ewok
и почему он такой не кубковый?
Он регулярный)
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Ответ Белый офицер
Типичный русский оппозиционер. До выборов (плей-офф) пыхтит и показывает что он серьезная сила, а как только наступают выборы (плей-офф) так он испаряется из скромными показателями
Ну его вроде в тюрьму не садили ...
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