Панарин без очков в 5-м матче с «Флоридой» – не забил в 8-й игре подряд в плей-офф. У него 4 броска в створ и 4 мимо, 2 потери и «минус 1» за 23:04
Артемий Панарин продлил безголевую серию в плей-офф до 8 игр.
Форвард «Рейнджерс» остался без очков в пятом матче финала Восточной конференции против «Флориды» (2:3, 2-3).
В активе россиянина 14 (4+10) баллов в 15 играх в текущем плей-офф при полезности «минус 2».
Сегодня Панарин (23:04, 4:18 – в большинстве, «минус 1») нанес 4 броска в створ и 4 мимо, а также допустил 2 потери.