«Урал» уволил Гончаренко: «Выполнить задачу на первый стыковой матч не удалось. Команде нужны перемены»
«Урал» объявил об отставке Виктора Гончаренко с поста главного тренера.
«Мы благодарим Виктора Михайловича за почти два года, проведенных в Екатеринбурге. Но с сожалением констатируем: выполнить задачу на первый стыковой матч не удалось. Команде нужны перемены», – сказал президент «Урала» Григорий Иванов.
В первом стыковом матче за право выступать в Мир РПЛ екатеринбуржцы проиграли дома «Акрону» (0:2).
К ответной встрече готовить команду будет Евгений Аверьянов.
В прошедшем сезоне РПЛ «Урал» занял 14-е место.
Деньги у команды есть, с зарплатой всегда хорошо, есть и вторая команда и академия есть.
Газон на стадионе хороший, ЧП никогда не было с переносом игр.
Какие-то трансферы проводят постоянно, даже за деньги с учетом желания тренера.
Пригласили тренера - Гончаренко, кем восхищалась футбольная страна практически до мая этого года.
Если Акрон сам не накосячит, то пройдёт
До конца сезона типа совесть не позволила оставить? Или Урал окажется Кот-д’Ивуаром местного разлива и выбьет Акрон без тренера?