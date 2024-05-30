«Урал» уволил Гончаренко: «Выполнить задачу на первый стыковой матч не удалось. Команде нужны перемены»

«Урал» объявил об отставке Виктора Гончаренко с поста главного тренера.

«Мы благодарим Виктора Михайловича за почти два года, проведенных в Екатеринбурге. Но с сожалением констатируем: выполнить задачу на первый стыковой матч не удалось. Команде нужны перемены», – сказал президент « » .

В первом стыковом матче за право выступать в Мир РПЛ екатеринбуржцы проиграли дома « » (0:2).

К ответной встрече готовить команду будет .

В прошедшем сезоне «Урал» занял 14-е место.

Оба клуба РПЛ проигрывают в стыках. Когда такое было?