«Урал» уволил Гончаренко: «Выполнить задачу на первый стыковой матч не удалось. Команде нужны перемены»

Теги премьер-лига Россия Первая лига Урал отставки Григорий Иванов Виктор Гончаренко Евгений Аверьянов Акрон Футбол

«Урал» объявил об отставке Виктора Гончаренко с поста главного тренера.

«Мы благодарим Виктора Михайловича за почти два года, проведенных в Екатеринбурге. Но с сожалением констатируем: выполнить задачу на первый стыковой матч не удалось. Команде нужны перемены», – сказал президент «Урала» Григорий Иванов.

В первом стыковом матче за право выступать в Мир РПЛ екатеринбуржцы проиграли дома «Акрону» (0:2).

К ответной встрече готовить команду будет Евгений Аверьянов.

В прошедшем сезоне РПЛ «Урал» занял 14-е место.

Оба клуба РПЛ проигрывают в стыках. Когда такое было?

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131 комментарий
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Истерика у Иванова
+105
-11
+94
Ответ Pigmalion
Какая истерика, если Гончаренко уже полгода как пора уволить.
Вот именно, что увольнять надо было полгода назад, а не перед последним решающим матчем. Это и есть истерика.
+90
-4
+86
Ответ Чебурашка от Гены
Оп-ля. Вчера была мысль. Но даже сам себе не верил. Считаю это унижением тренера. Ну, хоть не побили.
может побили. кто знает)
+71
-2
+69
Ответ And1983
С таким «менеджментом» колхозным их 90х, в лице Иванова, Уралу , как не светило ничего, так и не светит
В чем колхозный менеджмент?
Деньги у команды есть, с зарплатой всегда хорошо, есть и вторая команда и академия есть.
Газон на стадионе хороший, ЧП никогда не было с переносом игр.
Какие-то трансферы проводят постоянно, даже за деньги с учетом желания тренера.
Пригласили тренера - Гончаренко, кем восхищалась футбольная страна практически до мая этого года.
+75
-16
+59
Ответ elninjo_3
Истерика у Иванова
Какая истерика, если Гончаренко уже полгода как пора уволить.
+61
-12
+49
С таким «менеджментом» колхозным их 90х, в лице Иванова, Уралу , как не светило ничего, так и не светит
+64
-24
+40
Оп-ля. Вчера была мысль. Но даже сам себе не верил. Считаю это унижением тренера. Ну, хоть не побили.
+40
-7
+33
Ответ Чебурашка от Гены
Оп-ля. Вчера была мысль. Но даже сам себе не верил. Считаю это унижением тренера. Ну, хоть не побили.
Не удивлюсь, если Гриша уволил его в лесу, отвезя его туда в багажнике))
+36
-4
+32
Ответ And1983
С таким «менеджментом» колхозным их 90х, в лице Иванова, Уралу , как не светило ничего, так и не светит
Ну, как это "не светило"? Два раза за короткий промежуток времени выходили в финал кубка России и два раза остановились в 1/2. Так что светило.
+28
0
+28
следующего уволит в перерыве
+27
-2
+25
М-да, уровень менеджмента, конечно, "топ". Пол сезона тянуть, видя проблему в игре и в результатах, понимать, что, как минимум, стыков не избежать, но уволить человека перед ответным матчем. Тут даже Бавария нервно курит в стороне
+18
-2
+16
Расписались в понижении, теперь официально.
Если Акрон сам не накосячит, то пройдёт
+14
-2
+12
Фанатов Урала и нижнего можно поздравить - в пердиве нет фан ид.
+10
-1
+9
Ответ IgorBudda
Пока в Урале рулит Иванов, дел не будет
Ну вообще они 10 лет уже в вышке играют, 8-ыми даже были как-то разок, два раза в финал Кубка выходили. Какие там еще дела должны быть? Зенит смещать?
+9
0
+9
Ответ And1983
С таким «менеджментом» колхозным их 90х, в лице Иванова, Уралу , как не светило ничего, так и не светит
бред полный
+9
-1
+8
Ответ Алексей Зайцев
Гениально. Держать тренера до последнего момента, а убрать в самый неподходящий, когда уже исправить ничего нельзя. До конца сезона типа совесть не позволила оставить? Или Урал окажется Кот-д’Ивуаром местного разлива и выбьет Акрон без тренера?
Попытка встряски команды увольнением вполне понятна и часто используется. Тренер уже ничего в ситуации не изменит, матч через два дня. Все что мог - дал за сезон.
+7
0
+7
опоздали на 2 месяца
+6
0
+6
Игнашевич?
+5
-1
+4
Гениально. Держать тренера до последнего момента, а убрать в самый неподходящий, когда уже исправить ничего нельзя.
До конца сезона типа совесть не позволила оставить? Или Урал окажется Кот-д’Ивуаром местного разлива и выбьет Акрон без тренера?
+4
0
+4
Ответ Yakub_Yar
М-да, уровень менеджмента, конечно, "топ". Пол сезона тянуть, видя проблему в игре и в результатах, понимать, что, как минимум, стыков не избежать, но уволить человека перед ответным матчем. Тут даже Бавария нервно курит в стороне
ну это отчаянная попытка встряхнуть команду перед решающим матчем в сезоне, в принципе определенная логика есть, с Гончаренко я думаю они поняли что с 0-2 точно не выплывут
+3
0
+3
Ответ Александр Охотко
Ташуев
Ташуев с Гришей точно общего языка не найдет, а так, да, тренер топовый конечно
+3
0
+3
Так вы ещё не вылетели в пердив же
+3
0
+3
Ответ Pumax
Вот именно, что увольнять надо было полгода назад, а не перед последним решающим матчем. Это и есть истерика.
Это единственный способ стряхнуть команду перед важным матчем , второй матч с Гончаренко точно проиграли бы, поэтому это было очевидно
+3
0
+3
Урал и НН - проследуйте в лучшую лигу мира пожалуйста, с вашими решениями вас там заждались.
+4
-1
+3
Ответ Всем доволен
Игнашевич?
типа, с опытом вывода клубов из ФНЛ в Премьер-Лигу?
+2
0
+2
Ташуев
+4
-2
+2
За последние два-три года они ни одного толкового игрока не купили, если не считать старика Ионова. Раньше многое на Бикфалви держалось, но он уже не тянет.
+2
0
+2
Там Тухель свободен
+2
0
+2
До свиданья, Картофельный Витька! Возвращайся в свой сказочный лес!
+8
-6
+2
Не надо было договорной матч с Оренбургом катать. Выиграли бы спокойно и не было бы стыков
+2
0
+2
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