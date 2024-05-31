Бобровский – 3-й российский вратарь с 40+ победами в плей-офф НХЛ. Он обошел Хабибулина

Сергей Бобровский – 3-й российский вратарь с 40+ победами в плей-офф НХЛ.

« » обыграла «Рейнджерс» в пятом матче финала Восточной конференции Кубка Стэнли (3:2, 3-2).

Победа стала для 35-летнего россиянина 11-й в 16 играх в текущем плей-офф. Всего в 86 кубковых играх у него стало 40 побед.

По их числу за карьеру Бобровский вышел на чистое 3-е место среди российских вратарей, обогнав (39 в 72).

Выше идут (« », 66 в 115) и (42 в 86).

По числу игр в плей-офф Бобровский догнал Набокова и делит с ним 2-е место среди российских вратарей. Больше матчей провел только Василевский.