Бобровский – 3-й российский вратарь с 40+ победами в плей-офф НХЛ. Он обошел Хабибулина

Теги рейтинги Тампа-Бэй Флорида Кубок Стэнли Сергей Бобровский Николай Хабибулин Евгений Набоков НХЛ Андрей Василевский Хоккей

Сергей Бобровский – 3-й российский вратарь с 40+ победами в плей-офф НХЛ.

«Флорида» обыграла «Рейнджерс» в пятом матче финала Восточной конференции Кубка Стэнли (3:2, 3-2). 

Победа стала для 35-летнего россиянина 11-й в 16 играх в текущем плей-офф. Всего в 86 кубковых играх у него стало 40 побед. 

По их числу за карьеру Бобровский вышел на чистое 3-е место среди российских вратарей, обогнав Николая Хабибулина (39 в 72). 

Выше идут Андрей ВасилевскийТампа», 66 в 115) и Евгений Набоков (42 в 86). 

По числу игр в плей-офф Бобровский догнал Набокова и делит с ним 2-е место среди российских вратарей. Больше матчей провел только Василевский. 

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3 комментария
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Будет вторым по окончании плей-офф,этакий маленький бонус к Кубку
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Набокова вполне можно обойти, 3 победы и Боб второй.
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Давай Серёга последний шаг и ты в финале. Держим кулачки за тебя и твою банду.
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