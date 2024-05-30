Генич об увольнении Гончаренко: «Был уверен, что он выправит ситуэйшн. А теперь – ле шанс финаль для «Урала»

Теги премьер-лига Россия Первая лига Урал Григорий Иванов Виктор Гончаренко Константин Генич соцсети Футбол

Константин Генич высказался об отставке Виктора Гончаренко из «Урала».

Накануне екатеринбургский клуб проиграл «Акрону» (0:2) в первом переходном матче за право сыграть в Премьер-лиге в сезоне-2024/25.

«Обидно за Гончаренко, но решение напрашивалось чуть раньше. Примерно зимой. Как казалось… При всей моей любви к ВМГ. 🤷‍♂️

Но я был уверен, что он выправит ситуэйшн. Наверное, и Григорий Викторович (Иванов, президент «Урала» – Sports) был уверен. А теперь – Ле шанс финаль. 🥴

И добро пожаловать в лучшую лигу мира!🤷‍♂️» – написал комментатор в своем телеграм-канале.

Президент «Урала» о причинах отставки Гончаренко: «Неужели непонятно? Результаты. Не было никакого резона давать работать дальше!»

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38 комментариев
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Француз подмосковный, епт 🤡
+92
-2
+90
Очень интерестинг опинион от Генича
+56
-2
+54
Ответ krealpmoney
Очень интерестинг опинион от Генича
Смотря какой тэктик, смотря сколько дитэйлз
+35
-1
+34
Ля ты Генич
+28
-2
+26
Ответ Давид Кочинян
Француз подмосковный, епт 🤡
Бест комментатор ле Матч Тиви, как никак..
+27
-3
+24
Эта ситуэйшн для Урала, ля мёрд натюрлих.
+18
-4
+14
Надоели тупые понты Генича.
+14
-1
+13
Хэппинейшон сычувейшон
+7
-1
+6
Ответ krealpmoney
Очень интерестинг опинион от Генича
Да бросьте Вы , Генич этот инфант терибал от комментаторского цеха !
+6
-1
+5
Генич, проигравший на ставках все и вся, был уверен что Гончаренко исправит ситуацию.

Экспертное мнение
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+3
Ответ dr. cage
Бест комментатор ле Матч Тиви, как никак..
Сильное заявление, но проверять его я, конечно, не буду!
+7
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+3
Финита ля комедия 🤡
Всё пропало, клиент уезжает....
+2
0
+2
Бонжюр епта
+3
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+2
Ответ Balt
Эта ситуэйшн для Урала, ля мёрд натюрлих.
Момэнто морэ?
+3
-2
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Стюпид геничь
+3
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генич,Он крутой АНАЛитик, он за Амкар играл.
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Костюкэйшн, санамабичэйшн.....
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На каком языке Генич заговорил? Что он курит?
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Топ аналитик де супЕр экспер.
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Лё Генихт.
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Фенита ля комедион.
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На каком языке говорит генич? Языкового омбудсмена на него нет
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Взспикнулось, называется
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Тоже что ли в ПСЖ собрался, прямиком из Амкара
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Ответ Давид Кочинян
Сильное заявление, но проверять его я, конечно, не буду!
Ему такую награду вручили, вроде как приз имени Уткина
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Генич просто гений! В отставке Гончаренко были уверены все, кто хоть немного интересуется российским футболом
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Натюрлих, Маргарита Павловна!
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