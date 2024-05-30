Генич об увольнении Гончаренко: «Был уверен, что он выправит ситуэйшн. А теперь – ле шанс финаль для «Урала»

Константин Генич высказался об отставке Виктора Гончаренко из «Урала».

Накануне екатеринбургский клуб проиграл «Акрону» (0:2) в первом переходном матче за право сыграть в Премьер-лиге в сезоне-2024/25.

«Обидно за , но решение напрашивалось чуть раньше. Примерно зимой. Как казалось… При всей моей любви к ВМГ. 🤷‍♂️

Но я был уверен, что он выправит ситуэйшн. Наверное, и Григорий Викторович (Иванов, президент «Урала» – Sports) был уверен. А теперь – Ле шанс финаль. 🥴

И добро пожаловать в лучшую лигу мира!🤷‍♂️» – написал комментатор в своем телеграм-канале.

Президент «Урала» о причинах отставки Гончаренко: «Неужели непонятно? Результаты. Не было никакого резона давать работать дальше!»