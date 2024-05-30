«Нант» оштрафовал Мохамеда, отказавшегося играть в посвященной борьбе с гомофобией футболке. Деньги пожертвовали ассоциации ЛГБТ*-болельщиков
Мостафа Мохамед вновь оштрафован за отказ участвовать в акции против гомофобии.
Нападающий «Нанта» и сборной Египта отказался надеть футболку с логотипом Лиги 1 в радужном цветовом исполнении и словом «гомофобия», зачеркнутым красным цветом. По этой причине он не был включен в заявку на матч с «Монако», прошедший 19 мая.
В итоге руководство «Нанта» наложило на Мохамеда денежные санкции. Отмечается, что клуб пожертвовал сумму штрафа ассоциации ЛГБТ*-болельщиков французских клубов Bleus et fiers.
В прошлом году египетский футболист уже был оштрафован клубом за отказ принять участие в аналогичной акции. Тогда он также был исключен из заявки на матч.
* Экстремистская организация, запрещенная в РФ.
2. Сп п1
Это страна свободы, демократии и прогресса?
Педофилию скоро одобрят и узаконят, надолго осталось ждать.
Не ну вот это сравнение это просто за гранью, Вы себе что вообще позволяете?
А во Франции и в т.ч демократиях уже в совок вырождаются, когда за не правильные слова тебе выговор, за отклонение от курса партии - ататата.
Я бы глянул на сей пинг-понг
Потому что отказываться от участия в акциях - можно. Пропагандировать нацизм, расизм и прочее - нельзя. Но отказываться от участия в любых акциях - можно. Вот и разница.
Допустимо ли другим людям (которые их не трахают) отказываться от акций в вашу поддержку.
Время пошло.(следим внимательно за подсказками из зала)
То что ты в принципе задаёшь такой вопрос, довольно много о тебе говорит.
"-Почему же вы отказываетесь?
-Не хочу.
-Вы не сочувствуете детям Германии?
-Сочувствую.
-Жалеете по полтиннику?
-Нет.
-Так почему же?
-Не хочу" (с)
Горя и несчастий радужным.