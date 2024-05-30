«Нант» оштрафовал Мохамеда, отказавшегося играть в посвященной борьбе с гомофобией футболке. Деньги пожертвовали ассоциации ЛГБТ*-болельщиков

Теги Нант лига 1 Франция происшествия деньги дискриминация Мостафа Мохамед контент Футбол

Мостафа Мохамед вновь оштрафован за отказ участвовать в акции против гомофобии.

Нападающий «Нанта» и сборной Египта отказался надеть футболку с логотипом Лиги 1 в радужном цветовом исполнении и словом «гомофобия», зачеркнутым красным цветом. По этой причине он не был включен в заявку на матч с «Монако», прошедший 19 мая.

В итоге руководство «Нанта» наложило на Мохамеда денежные санкции. Отмечается, что клуб пожертвовал сумму штрафа ассоциации ЛГБТ*-болельщиков французских клубов Bleus et fiers.

В прошлом году египетский футболист уже был оштрафован клубом за отказ принять участие в аналогичной акции. Тогда он также был исключен из заявки на матч.

* Экстремистская организация, запрещенная в РФ.

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53 комментария
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Очень демократично, очень по европейски
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+36
Как минимум уже два потенциальных трансфера в РПЛ.
+17
-1
+16
Проще говоря отдали его деньги п.....м😁
+16
-3
+13
Ответ svinoshiva
Комментарий скрыт
Если это надо объяснять, то это не надо объяснять
+17
-6
+11
Ответ svinoshiva
Кто его поддерживает, ответьте на пару вопросов: 1. Допустимо ли отказываться от участия в акции против расизма, против антисемитизма или против нацизма? 2. В чем принципиальная разница акций из п. 1 с акцией против гомофобии?
1. Да, допустимо
2. Сп п1
+14
-4
+10
Деграданты и аморалы.
Это страна свободы, демократии и прогресса?
Педофилию скоро одобрят и узаконят, надолго осталось ждать.
+15
-8
+7
Ответ Batitotti
Как минимум уже два потенциальных трансфера в РПЛ.
вряд ли. Уже год назад штрафовали Мостафу Мохамеда, он покорно заплатил штраф и продолжил жить и играть во Франции в окружении геев( Так что надежды на появление Мостафы Мохамеда в РПЛ нет
+10
-3
+7
Ответ Benner
Позорище
Неоднозначный комментарий, учитывая вашу аватарку)
+10
-3
+7
Ответ svinoshiva
Ну, что ж, для нацистов, антисемитов и расистов всё допустимо)
Это очень дешевый и примитивный демагогический прием - навешивать на собеседника ярлыки исходя из ложных предпосылок. Естественно, я не являюсь ни расистом, ни нацистом, ни антисемитом, тем не менее, если меня будут ЗАСТАВЛЯТЬ участвовать в тех или иных акциях - я буду против. Поскольку нарушается мое неотъемлемое право на свободу мысли и совести. А вот если Вы считаете иначе - то именно Вы фашисты 21го века, которые полагают, что ЛИЧНОСТЬ должна быть подчинена ОБЩЕСТВУ и ГОСУДАРСТВУ с его идеологемами и нарративами.
+6
0
+6
Вот же ж пид@р@сы, - подумал Мохамед
+6
0
+6
Ассоциация ЛГБТ-болельщиков? Почему ещё нигде не появился футбольный ЛГБТ-клуб? Или они только другие мячи гонять умеют
+5
0
+5
Ответ svinoshiva
Ну, что ж, для нацистов, антисемитов и расистов всё допустимо)
А ещё все допустимо для тех, кто так обобщает. Сравнили нацистов и расистов с гомофобами, да уж никакой принципиальной разницы. Если что это может запрещать религия, а у человека с именем Мухаммад, скорее всего религия именно такое. Ну и помимо этого: почему нельзя устраивать парады натуралов или выступать за семейные ценности почему то это кого-то притесняет.
Не ну вот это сравнение это просто за гранью, Вы себе что вообще позволяете?
+4
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+4
Ответ svinoshiva
Кто его поддерживает, ответьте на пару вопросов: 1. Допустимо ли отказываться от участия в акции против расизма, против антисемитизма или против нацизма? 2. В чем принципиальная разница акций из п. 1 с акцией против гомофобии?
Да, кстати. П.2 нужно развернуть. Разница есть и она огромна. Дело в том, что нацизм, как мы его знаем, физически и на практике ставил перед собой бесчеловечные цели: физическое уничтожение людей, отличающихся по тем или иным признакам. И нацизм не только декларировал это, но и физически воплощал в самых чудовищных формах. Ничего подобного по отношению к геям и трансам во франции не происходит и не может происходить. Нет никаких акций против гомофобии. Потому что никаким образом во франции геи не поражены в правах.
+4
0
+4
Ответ Alex Rhea
вряд ли. Уже год назад штрафовали Мостафу Мохамеда, он покорно заплатил штраф и продолжил жить и играть во Франции в окружении геев( Так что надежды на появление Мостафы Мохамеда в РПЛ нет
Ёжики кололись но продолжали есть кактусы))
+5
-2
+3
Ответ Umnik9
Я так понимаю, Головин, Кузяев, Сафонов уже записали себя в радужных? они же будут регулярно участвовать в поддержке заднегопривода.
Головин, например, откосил от гомоматча, и весь день рубился в контру.
+3
0
+3
Ответ Канал ВАнал
Ассоциация ЛГБТ-болельщиков? Почему ещё нигде не появился футбольный ЛГБТ-клуб? Или они только другие мячи гонять умеют
Так Реал же есть.
+6
-3
+3
Вообще, демократия это немного другое) Правом голоса, политическими и субъектными правами обладали те, кто готовы были нести военную службу. Это уже в 80-90-х (и по нынешнее время) выродилось в какую-то химеру.
А во Франции и в т.ч демократиях уже в совок вырождаются, когда за не правильные слова тебе выговор, за отклонение от курса партии - ататата.
+3
0
+3
Человек может быть не гомофобом, но противником участия в массовых акциях, не подписывать коллективные письма и т.д. И вот что ему делать? Бред невероятнейший.
+2
0
+2
Кхм.. мне кажется тут должен лететь ответный иск за оскорбление чувств верующих, ибо мол моя вера запрещает мне о таком даже думать, вы заставляете еще и штрафуете

Я бы глянул на сей пинг-понг
+3
-1
+2
Ответ svinoshiva
Ну, что ж, для нацистов, антисемитов и расистов всё допустимо)
жиденько.
Потому что отказываться от участия в акциях - можно. Пропагандировать нацизм, расизм и прочее - нельзя. Но отказываться от участия в любых акциях - можно. Вот и разница.
+1
0
+1
Ответ svinoshiva
Кто его поддерживает, ответьте на пару вопросов: 1. Допустимо ли отказываться от участия в акции против расизма, против антисемитизма или против нацизма? 2. В чем принципиальная разница акций из п. 1 с акцией против гомофобии?
Если мне противны гомики, то почему я должен поддерживать ихние хотелки ?
+1
0
+1
Ответ svinoshiva
Кто его поддерживает, ответьте на пару вопросов: 1. Допустимо ли отказываться от участия в акции против расизма, против антисемитизма или против нацизма? 2. В чем принципиальная разница акций из п. 1 с акцией против гомофобии?
Задаю встречный:допустим,вы любите трахать коров.
Допустимо ли другим людям (которые их не трахают) отказываться от акций в вашу поддержку.
Время пошло.(следим внимательно за подсказками из зала)
+1
0
+1
Ответ svinoshiva
Кто его поддерживает, ответьте на пару вопросов: 1. Допустимо ли отказываться от участия в акции против расизма, против антисемитизма или против нацизма? 2. В чем принципиальная разница акций из п. 1 с акцией против гомофобии?
Да, допустимо отказываться от любой кампанейщины в пользу чего угодно. Эта удивительная штука называется "свобода совести".

То что ты в принципе задаёшь такой вопрос, довольно много о тебе говорит.

"-Почему же вы отказываетесь?
-Не хочу.
-Вы не сочувствуете детям Германии?
-Сочувствую.
-Жалеете по полтиннику?
-Нет.
-Так почему же?
-Не хочу" (с)
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Ответ svinoshiva
Кто его поддерживает, ответьте на пару вопросов: 1. Допустимо ли отказываться от участия в акции против расизма, против антисемитизма или против нацизма? 2. В чем принципиальная разница акций из п. 1 с акцией против гомофобии?
1. Допустимо. Если только в контракте не прописана обязанность в них участвовать..
+1
0
+1
Если он отказался выходить на поле в рабочей форме, то наказали вполне по делу.
+2
-1
+1
Гейропа активно движется к само уничтожению.
+4
-3
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Ответ Batitotti
Как минимум уже два потенциальных трансфера в РПЛ.
Да не поедут они никуда (это разовая акция, для таких хомячков как вы и чтобы успокоить свою совесть) в правлении Нанта скорей всего есть открытые геи и он получает зарплату с рук и ничего!
+2
-1
+1
Ответ Alex Rhea
вряд ли. Уже год назад штрафовали Мостафу Мохамеда, он покорно заплатил штраф и продолжил жить и играть во Франции в окружении геев( Так что надежды на появление Мостафы Мохамеда в РПЛ нет
Если российские клубы заинтересуются Мостафой Мохамедом, то можно поискать на улицах Москвы: тут каждый пятый подходит под имя Мостафа Мохамед.
+2
-1
+1
Позорище
+5
-4
+1
Респект и уважуха Мужику.
Горя и несчастий радужным.
+2
-1
+1
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