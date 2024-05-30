«Нант» оштрафовал Мохамеда, отказавшегося играть в посвященной борьбе с гомофобией футболке. Деньги пожертвовали ассоциации ЛГБТ*-болельщиков

Мостафа Мохамед вновь оштрафован за отказ участвовать в акции против гомофобии.

Нападающий «Нанта» и сборной Египта отказался надеть футболку с логотипом Лиги 1 в радужном цветовом исполнении и словом «гомофобия», зачеркнутым красным цветом. По этой причине он не был включен в заявку на матч с «Монако», прошедший 19 мая.

В итоге руководство « » наложило на Мохамеда денежные санкции. Отмечается, что клуб пожертвовал сумму штрафа ассоциации ЛГБТ*-болельщиков французских клубов Bleus et fiers.

В прошлом году египетский футболист уже был оштрафован клубом за отказ принять участие в аналогичной акции. Тогда он также был исключен из заявки на матч.

* Экстремистская организация, запрещенная в РФ.