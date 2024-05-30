Президент Чехии: «Правильно, что России не было на ЧМ – из-за их поведения в 2015-м. Никакой политики: помните финал с Канадой – это неспортивное поведение»

Теги Сборная России по хоккею с шайбой Сборная Канады по хоккею с шайбой Сборная Чехии по хоккею НХЛ КХЛ ЧМ по хоккею Политика Хоккей

Президент Чехии упрекнул российских хоккеистов в неспортивном поведении.

Сборная Чехии одержала победу на ЧМ-2024. Российская команда не выступает на международных турнирах по решению ИИХФ.

– Чемпионат был неполноценным из-за отсутствия России?

– Это неправда. Просто из-за того, как они вели себя на предыдущем чемпионате в Чехии, правильно, что их здесь не было.

Я не хочу обсуждать вопрос о том, должна ли быть российская команда или нет. Но вы наверняка все помните прошлый чемпионат в Праге в 2015 году – как они вели себя в финале с Канадой.

Я думаю, что только из-за того, как они там себя вели, правильно, что их не было на этом чемпионате.

Это не имеет никакого отношения к политике. Это было явно неспортивное поведение.

Такому не место на чемпионате мира, – цитирует iSport.cz президента Чехии Петра Павела .

В финале ЧМ-2015 Россия проиграла Канаде (1:6), после чего российские хоккеисты покинули площадку, не дождавшись канадского гимна.

56 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Это тот, который концлагеря для русских строить предлагал?
+53
-13
+40
У нас Кожевников просто "эксперт". А в Чехии Кожевников - целый президент.
+41
-11
+30
а Белорусы как себя вели?🤔
+32
-4
+28
Убогие и злопамятные европейцы, они улыбаются только потому, что так принято. Даже памятник освободителю маршалу Коневу помешал свободно дышать чехам, снесли уроды. А ведь наши после 9го мая 1945г мчались спасать Прагу от полного уничтожения, сколько парней положили после Победы...
+28
-11
+17
Полный придурок. Натянул сову на глобус этот президентишка. Чехов по такой логике из-за их гашека вообще нигде не должно быть
+20
-10
+10
И ведь кто-то,до сих пор,думает,что спорт вне политики 🤦
+8
-1
+7
Ответ Last avenger
а Белорусы как себя вели?🤔
это другое.
+8
-2
+6
Ответ Клименко
Полезно почитать юзеру Рио де жанейро
Ну а чем полезно? Почему людей вдруг должно интересовать мнение чешских политиков?
+8
-2
+6
Ну вот и разобрались что на самом деле произошло, и почему все так. И белорусы тоже тогда ушли (если они там были тогда).
+9
-3
+6
После падения с мотоцикла посещают озарения)
+7
-2
+5
То что не было наших это плохо, то как тогда повели себя (особенно Ковальчук) тоже плохо (после этого крайне негативно отношусь к нему, безобразный поступок), но не надо смешивать быдло/дурь отдельных "игроков", с отстранением страны по политическим причинам
+5
-2
+3
Ответ трович
"после 9го мая 1945г мчались спасать Прагу от полного уничтожения" - кем? После взятия Берлина 2го мая от кого нужно было срочно спасать Прагу, от рептилоидов?
В Чехии вся мразь группы Центр вермахта застряла с отборными головорезами СС, до середины июня бои шли...
+4
-1
+3
Ответ demokrat62
Вести себя надо было порядочно и никто бы ничего искал.Правильно президент Чехии сказал
Давайте еще вспомним как "Шкода" клепала технику для нужд вермахта. Считают себя демократическим государством и несет всякую ересь.
+4
-1
+3
Ответ Клименко
Спроси у Рио де жанейро. Он живет в иллюзии, что со временем отношения с Европой наладятся
Со временем, конечно, наладятся, какие тут сомнения. Но мнение чехов, и каких-нибудь венгров будут спрашивать в последнюю очередь. Не особо понимаю какой смысл обращать на это внимание.
+3
0
+3
Ответ Клименко
Люди в Чехии избирают тех политиков, которые соответствуют их взглядам
Ну эт я понял. Но это почему людям в РФ долно вдруг стать интересно мнение чехов? Это же не американцы, русские, китайцы, британцы и тд. другие великие нации. Тебе вот интересно, что думают ямайцы или бирманцы?
+2
0
+2
После событий 1968 года чехи одни из самых главных русофобов в Европе.
+3
-1
+2
Ответ PolarBear
Как только отстранили Россию от чемпионатов мира , тут же Чехия стала попадать в медали и даже золото .Совпадение ? А теперь вспомните , в каком последнем турнире играла Россия ( ОКР ) и какое там место заняла Чехия ? Подсказка- ОИ Пекин 2022 .
Канадцы бы их в финале вздрючили, но сами туда не попали..😁
+3
-1
+2
То что наши ушли со льда это да, неуважение к церемонии закрытия турнира. Только связь того турнира с этим то какая?

Там полностью спортивный инцидент, а тут политический.

Всё же слова Гашека будут похуже чем поступок сб. России.
+3
-1
+2
Могилу танкиста, первым ворвавшегося в Прагу на танке, погибшего 9 мая 1945 (!!!), перенесли на кладбище. Танк сняли с постамента, покрасили розовой краской, возили по Влтаве и убрали на задворки, как "символ советской оккупации".
Кстати говоря, танкист Иван Гончаренко - украинец, родом из Сумской области.
Поспешил Конев. Нужно было дать немцам ещё неделю.
+2
0
+2
Он бы ещё детство свое вспомнил...15 год😏вот такие клоуны сейчас правят в Гейропе...
+4
-2
+2
Это те кто отдал военные заводы Гитлеру?
+1
0
+1
Ответ Георгий Большаков
Это тот, который концлагеря для русских строить предлагал?
Ну для интернирования, да
+2
-1
+1
Ответ трович
"после 9го мая 1945г мчались спасать Прагу от полного уничтожения" - кем? После взятия Берлина 2го мая от кого нужно было срочно спасать Прагу, от рептилоидов?
Пражская наступательная операция проводилась в период с 6 по 11 мая 1945 года. Прагу освободили непосредственно 9-го мая.
+1
0
+1
Ответ трович
"после 9го мая 1945г мчались спасать Прагу от полного уничтожения" - кем? После взятия Берлина 2го мая от кого нужно было срочно спасать Прагу, от рептилоидов?
От вас!
+2
-1
+1
Ответ Russ Ivan
Убогие и злопамятные европейцы, они улыбаются только потому, что так принято. Даже памятник освободителю маршалу Коневу помешал свободно дышать чехам, снесли уроды. А ведь наши после 9го мая 1945г мчались спасать Прагу от полного уничтожения, сколько парней положили после Победы...
Судя по Пражской весне и реакции Москвы на нее и насаждению коммунизма, СССР уж точно не освобождал Чехословакию.
+4
-3
+1
Можете себе представить, чтобы Путин в интервью говорил, что необходимо отстранить какую либо сборную в спортивной дисциплине?) вот и я не могу такое представить, детский сад
+1
0
+1
Почему Россияне должны слушать чужие гимны, когда их своего лишили, такие как ты!
+3
-2
+1
Пётр Павел , Иржи Сидор , Вацлав Виктор, Якуб Фёдор
+2
-1
+1
Ответ fear
Да ладно, а России президент является экспертом-историком. Плюс ещё и обещания не выполняет, да и конституцию перекраивает. Побольше вреда нанёс своей стране, чем этот эксперт-президент Чехии
>Побольше вреда нанёс своей стране, чем этот эксперт-президент Чехии
Ну это только время покажет.
0
0
0
Даже в советские времена когда Чехословакия была в соц лагере всё у нас болели за капиталистов Шведов и Финов а не за них.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий