Президент Чехии: «Правильно, что России не было на ЧМ – из-за их поведения в 2015-м. Никакой политики: помните финал с Канадой – это неспортивное поведение»
Президент Чехии упрекнул российских хоккеистов в неспортивном поведении.
Сборная Чехии одержала победу на ЧМ-2024. Российская команда не выступает на международных турнирах по решению ИИХФ.
– Чемпионат был неполноценным из-за отсутствия России?
– Это неправда. Просто из-за того, как они вели себя на предыдущем чемпионате в Чехии, правильно, что их здесь не было.
Я не хочу обсуждать вопрос о том, должна ли быть российская команда или нет. Но вы наверняка все помните прошлый чемпионат в Праге в 2015 году – как они вели себя в финале с Канадой.
Я думаю, что только из-за того, как они там себя вели, правильно, что их не было на этом чемпионате.
Это не имеет никакого отношения к политике. Это было явно неспортивное поведение.
Такому не место на чемпионате мира, – цитирует iSport.cz президента Чехии Петра Павела .
В финале ЧМ-2015 Россия проиграла Канаде (1:6), после чего российские хоккеисты покинули площадку, не дождавшись канадского гимна.
Там полностью спортивный инцидент, а тут политический.
Всё же слова Гашека будут похуже чем поступок сб. России.
Кстати говоря, танкист Иван Гончаренко - украинец, родом из Сумской области.
Поспешил Конев. Нужно было дать немцам ещё неделю.
Ну это только время покажет.