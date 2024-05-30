Президент Чехии: «Правильно, что России не было на ЧМ – из-за их поведения в 2015-м. Никакой политики: помните финал с Канадой – это неспортивное поведение»

Президент Чехии упрекнул российских хоккеистов в неспортивном поведении.

Сборная Чехии одержала победу на ЧМ-2024. Российская команда не выступает на международных турнирах по решению ИИХФ.

– Чемпионат был неполноценным из-за отсутствия России?

– Это неправда. Просто из-за того, как они вели себя на предыдущем чемпионате в Чехии, правильно, что их здесь не было.

Я не хочу обсуждать вопрос о том, должна ли быть российская команда или нет. Но вы наверняка все помните прошлый чемпионат в Праге в 2015 году – как они вели себя в финале с Канадой.

Я думаю, что только из-за того, как они там себя вели, правильно, что их не было на этом чемпионате.

Это не имеет никакого отношения к политике. Это было явно неспортивное поведение.

Такому не место на чемпионате мира, – цитирует iSport.cz президента Чехии Петра Павела .

В финале ЧМ-2015 Россия проиграла Канаде (1:6), после чего российские хоккеисты покинули площадку, не дождавшись канадского гимна.