«Реал» получит более 9 млн евро от концертов Тейлор Свифт на «Бернабеу» – 70% общего дохода

Теги Реал Мадрид Ла Лига бизнес Сантьяго Бернабеу стадионы деньги музыка Тейлор Свифт Футбол

«Реал» получит более 9 млн евро от концертов Тейлор Свифт на «Сантьяго Бернабеу».

Вчера состоялось первое из двух выступлений певицы на стадионе «Реала» в рамках европейского турне. Еще один концерт на «Сантьяго Бернабеу» пройдет сегодня, 30 мая.

Как сообщает Marca, по соглашению клуба с Sixth Street и Legends Hospitality «Реал» должен получить 70% от суммы дохода от концертов Тейлор Свифт. Общая сумма выручки от двух выступлений певицы оценивается примерно в 13 млн евро – таким образом, доход «Реала» составит около 9,1 млн евро.

Как понять Тейлор Свифт – через 13 ее следов в большом спорте

52 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Могли бы купить все клубы ФНЛ
+22
-2
+20
Ответ Цкуро Бесцветный
Интересно, сколько Зенит заработает на летних концертах Агутина и Руки Вверх? ))
50 тысяч рублей
+20
-3
+17
Ответ Иван Иванов
Бред. 4 ляма за два стадионных концерта на 70 тыщ (х2 = 140 тыщ) получит певица (вроде самая топовая сейчас) ?? И её посредники??? Ложь
4 ляма это только отбить её перелёт на 2х самолётах туда и обратно на 2 концерта
+17
-2
+15
Учитывая заполняемость стадиона, 13 млн за 2 концерта - в среднем 92 евро за билет. Это явно неправильные цифры, ведь легко проверить, что билеты на концерты Свифт продаются ОТ 300 и выше евро.
+12
-3
+9
Ответ Серый
Собрались эксперты по музыке, как можно сравнивать Тейлор с Бузовой? 🤦‍♂️
И то и то шляпа
+14
-6
+8
Интересно, сколько Зенит заработает на летних концертах Агутина и Руки Вверх? ))
+9
-3
+6
Ответ Иван Иванов
Бред. 4 ляма за два стадионных концерта на 70 тыщ (х2 = 140 тыщ) получит певица (вроде самая топовая сейчас) ?? И её посредники??? Ложь
4 млн получит компания-организатор концертов. Прибыли чистой, не оборота. Оборот на организацию концерта - допустим, 50, или 70млн.

Из них вычитаем гонорар Свифт, строительство сцены, рекламу, зарплаты персонала и тд. Итоговая прибыль от концерта 13. Реалу за предоставление стадиона 9. Так понятнее?
+5
0
+5
Ответ Великий Спартак
Комментарий скрыт
А какая разница?
Деньги не пахнут
Закон не нарушает, кому-то нравится
Не вижу проблем
+6
-1
+5
Ответ Artuom Batishev
Учитывая заполняемость стадиона, 13 млн за 2 концерта - в среднем 92 евро за билет. Это явно неправильные цифры, ведь легко проверить, что билеты на концерты Свифт продаются ОТ 300 и выше евро.
Может речь про прибыль, а не чистая сумма дохода от продажи билетов.
+4
0
+4
Ответ White Bone
О, чемпионы третьего тура проснулись)))
Сами придумали и сами смеётесь)))
+3
-1
+2
Ответ Artuom Batishev
Учитывая заполняемость стадиона, 13 млн за 2 концерта - в среднем 92 евро за билет. Это явно неправильные цифры, ведь легко проверить, что билеты на концерты Свифт продаются ОТ 300 и выше евро.
Затраты на проведение считаете? Речь о чистой прибыли скорее всего
+2
0
+2
Бред. 4 ляма за два стадионных концерта на 70 тыщ (х2 = 140 тыщ) получит певица (вроде самая топовая сейчас) ?? И её посредники???
Ложь
+13
-11
+2
Учись, Жоанчик))
+2
0
+2
Ответ Artuom Batishev
Учитывая заполняемость стадиона, 13 млн за 2 концерта - в среднем 92 евро за билет. Это явно неправильные цифры, ведь легко проверить, что билеты на концерты Свифт продаются ОТ 300 и выше евро.
Мне кажется, что тут речь идёт о 70% от доходов именно самого стадиона (и эти 70% совпадают с ранее озвученным контрактом Мадрида на передачу управления им в нефутбольное время ).

В то же время бОльшая часть денег(70-80%) от концерта идёт самой Тейлор Свифт/компаниям, организующим тур - а вот остальное(20-30%) уже принимающей стороне - стадиону - и именно это 13 млн.

PS: Просто автор новости не понимает в математике/экономике на уровне 2го курса любого ВУЗа :(
+2
-1
+1
Ответ vova123456
Не понял в чём подкол? Ведь если коротко то Элтон Джон легенда музыки, останется в истории на многое время. Тейлор Свифт хоть бы до половины его величия дойти я думаю будет за счастье.
Кому ты объясняешь...
Сейчас стату по стримингам выкатят и спросятгде там Элтон...
Статистика!
+1
0
+1
Ответ Artuom Batishev
Учитывая заполняемость стадиона, 13 млн за 2 концерта - в среднем 92 евро за билет. Это явно неправильные цифры, ведь легко проверить, что билеты на концерты Свифт продаются ОТ 300 и выше евро.
13 млн скорей всего получают организаторы двух концертов, из которых 9 получит Реал за аренду стадиона и инфраструктуры. Потому что если брать в среднем, одно выступление из тура Тейлор приносит в среднем 32-33 млн (средняя посещаемость 72 тысячи при средней цене билета 456 в долларах).
+1
0
+1
Ответ akaAzazello
Мне кажется, что тут речь идёт о 70% от доходов именно самого стадиона (и эти 70% совпадают с ранее озвученным контрактом Мадрида на передачу управления им в нефутбольное время ). В то же время бОльшая часть денег(70-80%) от концерта идёт самой Тейлор Свифт/компаниям, организующим тур - а вот остальное(20-30%) уже принимающей стороне - стадиону - и именно это 13 млн. PS: Просто автор новости не понимает в математике/экономике на уровне 2го курса любого ВУЗа :(
Да, скорее всего.
+1
0
+1
Судя по источнику, статья там настолько кривая вышла, что странно, что эти 9 лямов не у журналиста остались)))
+1
0
+1
Ответ Цкуро Бесцветный
Интересно, сколько Зенит заработает на летних концертах Агутина и Руки Вверх? ))
Ну за руки вверх зря смеетесь))
Жуков и щас полные залы собирает. Причём там чуть не семьями ходят, от бабушек до внучек
+1
0
+1
Ответ AERN
Я сначала думал: кто такой этот тейлор че он такого вообще делает? А эт очередная американская бузова.
... которая уже известна больше 10 лет, в Америке ещё больше. Ты в бункере жил из-за "конца света 2012ого"?
+1
0
+1
Ответ leon01
Надо На- На пригласить на Камп Ноуможно и Апину на разогреве
Пробуй дальше
0
0
0
Ответ Иван Иванов
Бред. 4 ляма за два стадионных концерта на 70 тыщ (х2 = 140 тыщ) получит певица (вроде самая топовая сейчас) ?? И её посредники??? Ложь
Ошиблись. Тайлер подписали недорого))
0
0
0
Собрались эксперты по музыке, как можно сравнивать Тейлор с Бузовой? 🤦‍♂️
+5
-5
0
Ответ Idalgo
Сборы, как пишут, в районе 13 млн за концерт. Доля на руки - предмет договоренностей. В случае с топовым Бернабеу доля меньше. Но вам, конечно, виднее. Но по всей видимости ложью является именно ваш коммент, не подкрепленный фактами, и обвиняющмй других. Убого
А ты пря "подкрепил".
Вбиваешь в поисковике: заработок Тейлор Свифт за один концерт и анализируешь площадки 😉
А "доля меньше в случае с Барнабеу" чем подкреплено???
Умниииииик
0
0
0
Ответ Artuom Batishev
Учитывая заполняемость стадиона, 13 млн за 2 концерта - в среднем 92 евро за билет. Это явно неправильные цифры, ведь легко проверить, что билеты на концерты Свифт продаются ОТ 300 и выше евро.
я так понимаю тут речь про доходы, которые пойдут НЕ Тейлор Свифт
0
0
0
Ответ Иван Иванов
Бред. 4 ляма за два стадионных концерта на 70 тыщ (х2 = 140 тыщ) получит певица (вроде самая топовая сейчас) ?? И её посредники??? Ложь
Будет стоять сцена, за ней зрителей не посадишь. Так, что посадочных мест меньше примерно на четверть.
0
0
0
Ответ Artuom Batishev
Учитывая заполняемость стадиона, 13 млн за 2 концерта - в среднем 92 евро за билет. Это явно неправильные цифры, ведь легко проверить, что билеты на концерты Свифт продаются ОТ 300 и выше евро.
Это перепродажи от 300. Изначально билеты стоят дешевле, но их разбирают за считанные минуты и перепродают с накруткой в несколько раз.
0
0
0
Ответ Artuom Batishev
Учитывая заполняемость стадиона, 13 млн за 2 концерта - в среднем 92 евро за билет. Это явно неправильные цифры, ведь легко проверить, что билеты на концерты Свифт продаются ОТ 300 и выше евро.
Отдельным комментарием оформлю - Box office $1.039 billion - 60 shows (ссылка на источник ниже). Получается 34.63 млн за 2 дня в среднем. С учётом того, что большинство арен меньше концертной вместимости Бернабеу - то вероятная цифра дохода ближе к 40 млн, из которых 13млн пойдут принимающей стороне, а 9 млн непосредственно клубу.

https://en.wikipedia.org/wiki/The_Eras_Tour
0
0
0
Ответ M a y h e M
Мало половин, мало мало половин я окунаюсь в мир других мущин слышал? То же самое, только на английском
🤣
0
0
0
Ответ xQcoW
А спотифай Элтона Джона позовут
Будет петь до утра
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий