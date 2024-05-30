«Реал» получит более 9 млн евро от концертов Тейлор Свифт на «Бернабеу» – 70% общего дохода

«Реал» получит более 9 млн евро от концертов Тейлор Свифт на «Сантьяго Бернабеу».

Вчера состоялось первое из двух выступлений певицы на стадионе «Реала» в рамках европейского турне. Еще один концерт на « » пройдет сегодня, 30 мая.

Как сообщает Marca, по соглашению клуба с Sixth Street и Legends Hospitality «Реал» должен получить 70% от суммы дохода от концертов Тейлор Свифт. Общая сумма выручки от двух выступлений певицы оценивается примерно в 13 млн евро – таким образом, доход « » составит около 9,1 млн евро.

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