«Реал» получит более 9 млн евро от концертов Тейлор Свифт на «Бернабеу» – 70% общего дохода
«Реал» получит более 9 млн евро от концертов Тейлор Свифт на «Сантьяго Бернабеу».
Вчера состоялось первое из двух выступлений певицы на стадионе «Реала» в рамках европейского турне. Еще один концерт на «Сантьяго Бернабеу» пройдет сегодня, 30 мая.
Как сообщает Marca, по соглашению клуба с Sixth Street и Legends Hospitality «Реал» должен получить 70% от суммы дохода от концертов Тейлор Свифт. Общая сумма выручки от двух выступлений певицы оценивается примерно в 13 млн евро – таким образом, доход «Реала» составит около 9,1 млн евро.
Как понять Тейлор Свифт – через 13 ее следов в большом спорте
Из них вычитаем гонорар Свифт, строительство сцены, рекламу, зарплаты персонала и тд. Итоговая прибыль от концерта 13. Реалу за предоставление стадиона 9. Так понятнее?
Деньги не пахнут
Закон не нарушает, кому-то нравится
Не вижу проблем
Ложь
В то же время бОльшая часть денег(70-80%) от концерта идёт самой Тейлор Свифт/компаниям, организующим тур - а вот остальное(20-30%) уже принимающей стороне - стадиону - и именно это 13 млн.
PS: Просто автор новости не понимает в математике/экономике на уровне 2го курса любого ВУЗа :(
Сейчас стату по стримингам выкатят и спросятгде там Элтон...
Статистика!
Жуков и щас полные залы собирает. Причём там чуть не семьями ходят, от бабушек до внучек
Вбиваешь в поисковике: заработок Тейлор Свифт за один концерт и анализируешь площадки 😉
А "доля меньше в случае с Барнабеу" чем подкреплено???
Умниииииик
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Eras_Tour