Налоговый вычет за сдачу ГТО составит 500 рублей в месяц

Теги Министерство спорта России Легкая атлетика

Названа сумма налогового вычета за значок ГТО.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на проект поправок от Минфина России, размер налогового вычета за сдачу норматива комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) составит 500 рублей в месяц и будет действовать в течение года после получения или подтверждения соответствующего знака отличия.

Таким образом, налогоплательщик фактически сможет вернуть себе 13% от этой суммы: 65 рублей уплаченных налогов в месяц или единовременно 780 рублей за весь год.

«Указанный вычет предоставляется с 1 января календарного года, в котором произошло награждение соответствующим знаком отличия или его подтверждение, в течение 12 следующих подряд месяцев при условии прохождения налогоплательщиком диспансеризации в соответствующем календарном году», – говорится в документе.

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21 комментарий
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65 рублей = бутылка пива.

Забыли добавить, что для получения налогового вычета нужно заполнить декларацию, приложить справку о ГТО и съездить в Районную налоговую.

Дополню: Съездить в налоговую придётся большинству дважды.
Если сдать ГТО в январе - будет как раз год по годовой декларации с января по декабрь.
В другие месяцы сдачи ГТО период вычета растягивается на 2 года - и придётся сдавать две годовых декларации.
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Очередная "гениальная" идея по стимуляции граждан к занятию спортом.
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65 рублей. Боже, ну что за клоуны. Лучше бы вообще ничего не делали, чем вот так.
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Как и детские пособия.
Очередная насмешка.
+3
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
65 рублей = бутылка пива. Забыли добавить, что для получения налогового вычета нужно заполнить декларацию, приложить справку о ГТО и съездить в Районную налоговую. Дополню: Съездить в налоговую придётся большинству дважды. Если сдать ГТО в январе - будет как раз год по годовой декларации с января по декабрь. В другие месяцы сдачи ГТО период вычета растягивается на 2 года - и придётся сдавать две годовых декларации.
Сейчас как раз проезд в метро 64₽ по карте, если по тройке чуть дешевле. И это в одну сторону. А если туда-обратно, то выйдешь в минус
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Глава ФНС России: неправда, что в России нет ничего прогрессивного
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Не, ну чего вы всё Балтика да Балтика, если сразу за год взять, можно бутылкой приличной водки разжиться.
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Куда б потратить такие деньжищи???
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
65 рублей = бутылка пива. Забыли добавить, что для получения налогового вычета нужно заполнить декларацию, приложить справку о ГТО и съездить в Районную налоговую. Дополню: Съездить в налоговую придётся большинству дважды. Если сдать ГТО в январе - будет как раз год по годовой декларации с января по декабрь. В другие месяцы сдачи ГТО период вычета растягивается на 2 года - и придётся сдавать две годовых декларации.
Итогу: ушёл в минус.
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Ответ Игорь М.
Или взять средненькую водку, а оставшиеся на закуску потратить)))
Хотите закусывать, сдайте ГТО еще раз.
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Ответ papadok
Не, ну чего вы всё Балтика да Балтика, если сразу за год взять, можно бутылкой приличной водки разжиться.
Или взять средненькую водку, а оставшиеся на закуску потратить)))
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
65 рублей = бутылка пива. Забыли добавить, что для получения налогового вычета нужно заполнить декларацию, приложить справку о ГТО и съездить в Районную налоговую. Дополню: Съездить в налоговую придётся большинству дважды. Если сдать ГТО в январе - будет как раз год по годовой декларации с января по декабрь. В другие месяцы сдачи ГТО период вычета растягивается на 2 года - и придётся сдавать две годовых декларации.
Да нет, все вычеты легко сделать из лк. У меня ИП, поэтому есть возможность переключаться между ИП, и физиком, поэтому смотрел функционал заявлений на вычеты
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
65 рублей = бутылка пива. Забыли добавить, что для получения налогового вычета нужно заполнить декларацию, приложить справку о ГТО и съездить в Районную налоговую. Дополню: Съездить в налоговую придётся большинству дважды. Если сдать ГТО в январе - будет как раз год по годовой декларации с января по декабрь. В другие месяцы сдачи ГТО период вычета растягивается на 2 года - и придётся сдавать две годовых декларации.
Где вы пиво за 65 нашли? Это окрашенная водичка
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
65 рублей = бутылка пива. Забыли добавить, что для получения налогового вычета нужно заполнить декларацию, приложить справку о ГТО и съездить в Районную налоговую. Дополню: Съездить в налоговую придётся большинству дважды. Если сдать ГТО в январе - будет как раз год по годовой декларации с января по декабрь. В другие месяцы сдачи ГТО период вычета растягивается на 2 года - и придётся сдавать две годовых декларации.
Нет не забыли, никуда ездить не нужно, налоговые вычеты можно оформить через Госуслуги.
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
65 рублей = бутылка пива. Забыли добавить, что для получения налогового вычета нужно заполнить декларацию, приложить справку о ГТО и съездить в Районную налоговую. Дополню: Съездить в налоговую придётся большинству дважды. Если сдать ГТО в январе - будет как раз год по годовой декларации с января по декабрь. В другие месяцы сдачи ГТО период вычета растягивается на 2 года - и придётся сдавать две годовых декларации.
Вычеты подают онлайн давным-давно.
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
65 рублей = бутылка пива. Забыли добавить, что для получения налогового вычета нужно заполнить декларацию, приложить справку о ГТО и съездить в Районную налоговую. Дополню: Съездить в налоговую придётся большинству дважды. Если сдать ГТО в январе - будет как раз год по годовой декларации с января по декабрь. В другие месяцы сдачи ГТО период вычета растягивается на 2 года - и придётся сдавать две годовых декларации.
Онлайн давно можно)
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Основной вычет от занятия самим спортом, с этого года упрощённый порядок подачи. Максимум 13% от 150К, ГТО довеском
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65 рублей – это даже не 2 поездки на автобусе в Барнауле))) т.е. в минус уйти нужно, чтобы значок получить))))
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полной суммы даже на рыбалку не хватит 1 раз сходить
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За пару отгулов ,куча бюджетников с удовольствием сдаст нормативы в ближайшей пивной...
Вспоминаем совок...
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Хм. Банка балтики 9 в месяц? 12!!! В год! Заманчиво, овладею технологией!
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