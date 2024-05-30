Налоговый вычет за сдачу ГТО составит 500 рублей в месяц
Названа сумма налогового вычета за значок ГТО.
Как пишет РИА Новости со ссылкой на проект поправок от Минфина России, размер налогового вычета за сдачу норматива комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) составит 500 рублей в месяц и будет действовать в течение года после получения или подтверждения соответствующего знака отличия.
Таким образом, налогоплательщик фактически сможет вернуть себе 13% от этой суммы: 65 рублей уплаченных налогов в месяц или единовременно 780 рублей за весь год.
«Указанный вычет предоставляется с 1 января календарного года, в котором произошло награждение соответствующим знаком отличия или его подтверждение, в течение 12 следующих подряд месяцев при условии прохождения налогоплательщиком диспансеризации в соответствующем календарном году», – говорится в документе.
Забыли добавить, что для получения налогового вычета нужно заполнить декларацию, приложить справку о ГТО и съездить в Районную налоговую.
Дополню: Съездить в налоговую придётся большинству дважды.
Если сдать ГТО в январе - будет как раз год по годовой декларации с января по декабрь.
В другие месяцы сдачи ГТО период вычета растягивается на 2 года - и придётся сдавать две годовых декларации.
Очередная насмешка.
Вспоминаем совок...