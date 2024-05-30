«Зенит» не будет проводить чемпионский парад в этом сезоне
«Зенит» не будет проводить чемпионский парад.
Об этом сообщил председатель правления клуба Александр Медведев.
В сезоне-2023/24 «Зенит» стал чемпионом России в 6-й раз подряд, обогнав «Динамо» и «Краснодар» в заключительном туре. В воскресенье команда Сергея Семака сыграет против «Балтики» в финале Фонбет Кубка России.
– Планируется ли у «Зенита» чемпионский парад?
– Игра в Суперфинале Кубка России 2 июня в Москве и разъезд игроков в отпуск не дают возможности провести чемпионский парад.
Но впереди новые победы и новые причины для празднований в разных форматах, – сказал Медведев.
А "вся Россия" намеренно так написана.
Попытаюсь сфотошопить себе Копа дель Соль. Всё, ушел завидовать... ))
А у болельщиков Зенита принято над этим дружелюбно посмеиваться.