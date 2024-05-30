«Зенит» не будет проводить чемпионский парад в этом сезоне

Теги Зенит премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Балтика Александр Медведев Футбол

«Зенит» не будет проводить чемпионский парад.

Об этом сообщил председатель правления клуба Александр Медведев.

В сезоне-2023/24 «Зенит» стал чемпионом России в 6-й раз подряд, обогнав «Динамо» и «Краснодар» в заключительном туре. В воскресенье команда Сергея Семака сыграет против «Балтики» в финале Фонбет Кубка России.

– Планируется ли у «Зенита» чемпионский парад? 

– Игра в Суперфинале Кубка России 2 июня в Москве и разъезд игроков в отпуск не дают возможности провести чемпионский парад.

Но впереди новые победы и новые причины для празднований в разных форматах, – сказал Медведев.

41 комментарий
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Красно-белая общественность волнуется как мы справляемся. Тяжело, честно скажу. Очень много побед. Но мы стараемся. Подержать кубок не дадим, но можете посмотреть.
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Парад переносится в Рио и будет совпадать с сезоном карнавалов, чтобы воспитанники чувствовали себя комфортно.
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Ответ Константин Титов
Комментарий скрыт
Какое же для тебя не левое, наверно как Спартак прознует после пяти первых туров.
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Ответ Иван Иванов
Комментарий скрыт
"Всенародный" колхозный хит -- из колхоза - для колхозников)) "Вся Россия" не даст соврать)))
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Неплохо так чепуха подгорела на ветке о Зените,бггг.
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При победах в 6 сезонах подряд сложно удержать ажиотаж на одном уровне, но это всяко веселее, чем засматривать до дыр повторы сезона 2016/2017.
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Ответ Друг Сталина
Какое же для тебя не левое, наверно как Спартак прознует после пяти первых туров.
После трёх. 😁
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Ответ Друг Сталина
Какое же для тебя не левое, наверно как Спартак прознует после пяти первых туров.
Каких ещё пяти?)))
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Ответ Роман
Комментарий скрыт
Скоро Роман напишет очередной комментарий со словом "скоро".
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Ответ Роман
Комментарий удален модератором
Ты забыл "скоро".
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Ответ xQcoW
Комментарий удален пользователем
Удалите. И третий раз напишите. 😁
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+2
Ответ Owen_the_Simple
Красно-белая общественность волнуется как мы справляемся. Тяжело, честно скажу. Очень много побед. Но мы стараемся. Подержать кубок не дадим, но можете посмотреть.
Так все взаимно же. На спортсе,в большинстве своём,принято болеть против других команд,а не за свою.
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+2
Ответ Иван Иванов
Русофоб
Подпись твою понял.
А "вся Россия" намеренно так написана.
+2
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Ответ Чебурашка от Гены
Да ладно вам. У них впереди очередная аля копа дель соль. Завидуйте! 😊
Вот умеете Вы кайф обломать ;)
Попытаюсь сфотошопить себе Копа дель Соль. Всё, ушел завидовать... ))
+4
-3
+1
Ответ jwbmwbqvih
Так все взаимно же. На спортсе,в большинстве своём,принято болеть против других команд,а не за свою.
На спортсе принято болеть против Зенита всем могучим коллективом, не разбирая пород и цветов.
А у болельщиков Зенита принято над этим дружелюбно посмеиваться.
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Ответ Михаил Ткаченко
Лёгкий кубок для Балтики
Самое прикольное, что Зенит подбирает себе соперника для Суперкубка))
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Ответ Иван Иванов
Серьёзно? Так это у меня люди - "колхозники из колхоза".. Ясно А Россия нужно с маленькой писать или что?? Культурка-с 👌
Комментарий удален модератором
Ответ Owen_the_Simple
Скоро Роман напишет очередной комментарий со словом "скоро".
Комментарий удален модератором
Про крысеву нельзя писать, что он ноет? Иначе почему коммент удалили?
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Жаль. А то мы уже заготовили по ведру навоза.
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Надоело что ли им 🤣
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Комментарий удален пользователем
Ответ Дмитрий9779
Неплохо так чепуха подгорела на ветке о Зените,бггг.
Решительно вам поддакиваю в этом вопросе и плюсую. 😁
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