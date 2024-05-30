«Зенит» не будет проводить чемпионский парад в этом сезоне

«Зенит» не будет проводить чемпионский парад.

Об этом сообщил председатель правления клуба .

В сезоне-2023/24 « » стал чемпионом России в 6-й раз подряд, обогнав «Динамо» и «Краснодар» в заключительном туре. В воскресенье команда Сергея Семака сыграет против «Балтики» в финале Фонбет Кубка России.

– Планируется ли у «Зенита» чемпионский парад?

– Игра в Суперфинале Кубка России 2 июня в Москве и разъезд игроков в отпуск не дают возможности провести чемпионский парад.

Но впереди новые победы и новые причины для празднований в разных форматах, – сказал Медведев.