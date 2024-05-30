Американского тренера Саппенфилд пожизненно отстранили за физическое и психологическое насилие над фигуристами

Теги сборная США пары Алекса Книрим (Шимека) Крис Книрим Тара Кейн Далайла Саппенфилд Фигурное катание

Американского тренера Далайлу Саппенфилд пожизненно отстранили от работы.

Ее обвинили в физическом и психологическом насилии над спортсменами, преследовании, злоупотреблении процедурами и несообщении о потенциальных нарушениях правил SafeSport.

Саппенфилд находилась под следствием 2,5 года.

«Происходят изменения в культуре. Действия, которые когда-то терпели или игнорировались, больше не принимаются, и ответственность укореняется. Это прогресс, но создание долгосрочных культурных изменений требует твердой приверженности всех членов спортивного сообщества созданию безопасных условий для спортсменов, позволяющих им реализовать свой потенциал.

Те, кто цепляется за токсичную тактику, останутся позади и окажутся на неправильной стороне истории», – сказала генеральный директор SafeSport Джу’Риз Колон.

В 2021-м против Саппенфилд выступила фигуристка Тара Кейн. Она обвинила тренера в оскорблениях сексуального характера. В том же году Саппенфилд попала под расследование из-за того, что позволила 16-летней российской фигуристке (которая тогда тренировалась в США) жить в одном доме с двумя парнями – оба тогда были старше 18 лет.

Саппенфилд тренировала трехкратных чемпионов США в парном катании Алексу Книрим и Криса Книрим. В 2008-м ее признавали лучшим тренером в США.

«Я думала, что умру. Этот ужасный опыт вынудил меня уйти из спорта». Американка Кейн обвинила тренера Саппенфилд в оскорблениях сексуального характера

В США расследуют дело о нарушениях американского тренера Саппенфилд против 16-летней российской фигуристки

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29 комментариев
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Эту бы новость вчера разместить рядом с хвастающейся и гордящейся своим рукоприкладством Тарасовой.
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А сколько вчера было комментариев про то, что "только в совке"...
+16
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+10
Ответ Маргарита В Сафронова
А по-моему на Западе становится токсичным само общество: они так токсично преследуют людей, которых называют токсичными. Прям попахивает средневековьем.
Предлагаете наградить медалью "За традиционные ценности" Винер,которая регулярно унижала и оскорбляла чемпионку ОИ Маргариту Мамун?
+17
-8
+9
Тарасова вышла из чата
+14
-6
+8
Ответ Маргарита В Сафронова
А по-моему на Западе становится токсичным само общество: они так токсично преследуют людей, которых называют токсичными. Прям попахивает средневековьем.
Охота на ведьм. Скоро и костерки сооружать будут. Хоть и не про спорт, но про средневековые страсти. Племяннице Марин Лепен грозят двумя годами тюрьмы за то, что публично высказалась про трансгендеров, и что признает только два пола.
+16
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+8
Наследие «совка» )))
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Ответ Блок-шот Эвана Мобли
Тутберидзе, Винер и прочие смотрят на нее как на лоха
Покровскую куда дели?
По странному совпадению именно эти виды спорта впереди планеты всей.
+6
-2
+4
А по-моему на Западе становится токсичным само общество: они так токсично преследуют людей, которых называют токсичными. Прям попахивает средневековьем.
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-20
+3
Набор скулосводящего новояза. Особенно ненавистно это "the wrong side of history" - так и несёт дедушкой Троцким в его ханжеско-либеральной вариации.
+6
-3
+3
Ответ Блок-шот Эвана Мобли
Тутберидзе, Винер и прочие смотрят на нее как на лоха
А Тутберидзе при чем? На ее тренировках постоянно присустсвуют родители. Причем тренеры на этом настаивают. Если бы был хоть какой-то минимальный случай, тут же бы засняли и разнесли какие-нибудь мамыИры, да кто угодно.
+5
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+3
У них есть комитет по этике?
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А скольких там еще не отстранили, тысячи.
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На фоне новостей о норвежских братьях Ингебригтсенах, которые на своего папашку подали заявление в полицию за то, что он их в далеком детстве "мотивировал" на занятия бегом, это всё цветочки.
+1
0
+1
Ответ Маргарита В Сафронова
А по-моему на Западе становится токсичным само общество: они так токсично преследуют людей, которых называют токсичными. Прям попахивает средневековьем.
Зато мы впереди планеты всей! Бить взрослым тётям детей ради их будущего и ещё рассказывать об этом, что это, если не средневековье?!
+4
-3
+1
Ответ N-fox
Мне вдруг вспомнился Карполь, когда он вопил на нашу женскую спорную по волейболу, аж голос сорвал на ОИ. Смотрелось комично, все девочки были выше его. Однако, были чемпионками! Надо было их завести, чтобы выложились до конца.
Ограничения в дрессировках взрослых особей и несовершеннолетних вполне можно понять.
В первом случае лишь этика, во втором случае бывает и уголовный кодекс.
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Ответ ALEXIS GOL
Сегодня ты лучший,завтра тебя отменяют
Сегодня ты лучший и с наградой за заслуги перед Отечеством, а завтра узнают что ты педофил.
И такое бывает. Прощать?
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Ответ Маргарита В Сафронова
А по-моему на Западе становится токсичным само общество: они так токсично преследуют людей, которых называют токсичными. Прям попахивает средневековьем.
Токсичным?Для тебя?Про Мизулину что то слышали?
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Ответ N-fox
Мне вдруг вспомнился Карполь, когда он вопил на нашу женскую спорную по волейболу, аж голос сорвал на ОИ. Смотрелось комично, все девочки были выше его. Однако, были чемпионками! Надо было их завести, чтобы выложились до конца.
Дааа)
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Ответ Самая цитируемая и вообще недура
Покровскую куда дели? По странному совпадению именно эти виды спорта впереди планеты всей.
Мне вдруг вспомнился Карполь, когда он вопил на нашу женскую спорную по волейболу, аж голос сорвал на ОИ. Смотрелось комично, все девочки были выше его. Однако, были чемпионками! Надо было их завести, чтобы выложились до конца.
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Ответ Savarona25
Эту бы новость вчера разместить рядом с хвастающейся и гордящейся своим рукоприкладством Тарасовой.
Вспоминаю истории Тутберидзе - Шелепень, Тутберидзе - Липницкая, Одну выгнала за котлету, другую довела до того, что та ее послала и ушла. Или Щербакова, которая стискивала зубы и молчала.
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Ответ Железная Леди
Комментарий скрыт
А где про сексуальное насилие написано?
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Ответ Savarona25
Эту бы новость вчера разместить рядом с хвастающейся и гордящейся своим рукоприкладством Тарасовой.
опередил)
upd
а вы их госдолг видели?)
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Сегодня ты лучший,завтра тебя отменяют
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