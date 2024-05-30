Елизавета Худайбердиева: «Проведя отпуск в Европе, могу сказать – русских любят, по русским скучают. Ненависть и культурная отмена только в заявлениях чиновников»

Елизавета Худайбердиева заявила, что за границей скучают по русским фигуристам.

Россияне отстранены от международных соревнований под эгидой ISU с марта 2022 года.

«Проведя свой отпуск в нескольких странах Европы и пообщавшись со многими иностранными фигуристами, я могу с уверенностью сказать: русских любят, по русским скучают, и вся эта ненависть и культурная отмена только в заявлениях чиновников, потому что так нужно.

А мы все равно будем усердно работать и надеяться на то, что рано или поздно сможем обниматься не по стечению обстоятельств в отпуске, а на банкетах финалов Гран-при и Олимпийских играх», – написала фигуристка в колонке для «Матч ТВ».

Мировая фигурка терпит убытки – из-за отстранения России? Хм, нет