Елизавета Худайбердиева: «Проведя отпуск в Европе, могу сказать – русских любят, по русским скучают. Ненависть и культурная отмена только в заявлениях чиновников»

Теги сборная России танцы на льду Елизавета Худайбердиева Фигурное катание

Елизавета Худайбердиева заявила, что за границей скучают по русским фигуристам.

Россияне отстранены от международных соревнований под эгидой ISU с марта 2022 года. 

«Проведя свой отпуск в нескольких странах Европы и пообщавшись со многими иностранными фигуристами, я могу с уверенностью сказать: русских любят, по русским скучают, и вся эта ненависть и культурная отмена только в заявлениях чиновников, потому что так нужно.

А мы все равно будем усердно работать и надеяться на то, что рано или поздно сможем обниматься не по стечению обстоятельств в отпуске, а на банкетах финалов Гран-при и Олимпийских играх», – написала фигуристка в колонке для «Матч ТВ».

Мировая фигурка терпит убытки – из-за отстранения России? Хм, нет

66 комментариев
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Если ты нормальный воспитанный человек, то у тебя в 99,9% случаев не будет проблем во взаимоотношениях на бытовом уровне ни с французами, ни с американцами, ни с греками, ни с поляками, ни с украинцами.
А если ты Вася, не способный связать двух слов по-английски, любящий выпить сверх всякой меры и «пошутить» над немцами фразами из фильмов про войну, то к тебе и относиться будут соответствующим образом и совсем не из-за мифической «русофобии».
Давно заметил, что про «ненависть к русским» в Европе чаще всего говорят те, у кого Шенгена отродясь не было и кто сам никогда в жизни не общался с европейцами😂
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Не знаю насчёт любят и скучают, но относятся вполне нормально. Всё остальное пропаганда. И ещё, в Европе людей больше интересует своя собственная жизнь, нежели политика.
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Конечно же, редакторы "Матч ТВ" имели в виду европейских чиновников))), но из-за неопределенной трактовки получилось прямо-таки с революционной прямотой по нынешним временам
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Ответ Potapson
Не знаю насчёт любят и скучают, но относятся вполне нормально. Всё остальное пропаганда. И ещё, в Европе людей больше интересует своя собственная жизнь, нежели политика.
в штатах крестьяне вообще клали на все, что находится за пределами их государства, а наша нищета оттого и ущербная, что первым делом винит запад, а не свое рыло
+34
-8
+26
Да все понимают, что это правительства и особо упоротые разжигают, у нормальных людей никакой неприязни нет. Недавно вернулась из Германии и Амстера, могу подтвердить слова Лизы и относительно нефигуристов.
+18
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+17
абсолютная правда. в европе уже несколько месяцев, объездил много городов и стран, переобщался с самыми разными национальностями от поляков до американцев. везде спокойно говорю по-русски и, не стесняясь, говорю откуда я, когда спрашивают.
ни разу не встретил никакого негатива, только интерес. кроме, конечно, пары встреч с украинцами, но и там раз на раз не приходится)
+13
-5
+8
Ответ Евгений Мешков
Комментарий скрыт
Евгений, я в свое время учился в университете Аалто в Хельсинки, стажировался в Стокгольмской школе экономики. Сейчас третий год живем всей семьей на Кипре, более 15 лет регулярно путешествуем по другим странам ЕС и не только. У меня немало знакомых, коллег, партнеров от Финляндии и Эстонии до Штатов и Канады. А вы на каком основании рассуждаете о немцах, финнах, греках, эстонцах и других жителях западных стран?😂😂😂 Не отвечайте, я все прекрасно понимаю
+8
-1
+7
Справедливости ради, любой психически нормальный человек не будет хамить малознакомому человеку из-за его национальности или гражданства. Ясное дело, что при личной встрече все относительно вежливы друг с другом - и наивно думать, что все эти иностранные фигуристы откровенны. Может и правда "ждут и любят", а может и наоборот.
+7
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+6
Все правильно говорит, одни чиновники (бояре), бранятся с другими, ну а у холопов как говориться лбы трещат.
+6
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Ответ Russ Ivan
Осталось провести отпуск в Прибалтике для полноты картины...
Вы когда последний раз были в странах Балтии? Подозреваю, что никогда или еще при советской власти😂
В Таллине и Риге абсолютно любой человек ответит на любой вопрос по-русски (больше половины русскоязычные), даже в столичных аэропортах любые объявления дублируются на русском. Ох уж эти русофобы😂
Я уж не говорю, что значительная часть населения той же Эстонии (бабушки из Нарвы) смотрят Первый канал и любят Путина. К сожалению
+10
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+4
Ответ Варлампий Варлампий
в штатах крестьяне вообще клали на все, что находится за пределами их государства, а наша нищета оттого и ущербная, что первым делом винит запад, а не свое рыло
Даже не государства,а штата
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по русским скучают - но на международные соревнования их не пускают, предпочитая скучать дальше
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Осталось провести отпуск в Прибалтике для полноты картины...
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Ответ Max Zdanov
Вы веткой ошиблись, мы тут о фигурном катании говорим.
Чем-то фигурное катание отличается от других видов спорта? Выиграет дочь Тутберидзе за Грузию что-нибудь на каком-нибудь этапе, кто рыдать станет в Европе?
Только в России это заметят, половина с обвинением в предательстве и мать, вторая половина с криками какой талант потеряли.
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Чьих чиновников?)
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Ответ Варлампий Варлампий
Шендерович говорил совсем обратное. Мне верить известному борцу с режимом или беляшу?
Шендерович говорит обратное, чтобы качать свою волну и оставаться на плаву; чтоб его слушали, весь его бред. На деле реально простому народу абсолютно пофиг, откуда ты. Никому даже в голову не приходит закатывать глаза при словах «русский», «из России».
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Ответ Боевой Бурят Путина
Вы когда последний раз были в странах Балтии? Подозреваю, что никогда или еще при советской власти😂 В Таллине и Риге абсолютно любой человек ответит на любой вопрос по-русски (больше половины русскоязычные), даже в столичных аэропортах любые объявления дублируются на русском. Ох уж эти русофобы😂 Я уж не говорю, что значительная часть населения той же Эстонии (бабушки из Нарвы) смотрят Первый канал и любят Путина. К сожалению
Да, только периодически в посадке в самолет отказывают, если пересадка в Эстонии или Латвии. Пару недель назад человеку с семейством из 3х чел так закрыли калитку в Лондоне на выходе на посадкy в Ригу. И эти случаи не единичные.
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Ответ Max Zdanov
Легко любить на расстоянии, посмотрим как они продолжат нас любить если по счастливому стечению обстоятельств кто то из недавно перешедших выстрелит и что то у них там завоюет.
В кого выстрелит и что завоюет? Это точно о спорте?
Кузьмина в биатлоне охапку медалей забрала за Словакию, скулёж о потерянном был только в России.
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Ответ Alex1104
Но не пускают наших спортсменов (например хоккеистов и футболистов) под предлогом невозможности обеспечить безопасность. И не пускают не наши чиновники...
Худайбердиева спортсменка. А ее в Европу пустили. И ты получился соврамши.
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Ответ Lennuci
Да, только периодически в посадке в самолет отказывают, если пересадка в Эстонии или Латвии. Пару недель назад человеку с семейством из 3х чел так закрыли калитку в Лондоне на выходе на посадкy в Ригу. И эти случаи не единичные.
Гражданам РФ запрещен въезд в 5 или 6 стран при наличии только лишь туристической визы С и отсутствии других оснований (хотя бы ВНЖ или родственников в Европе). Это ни для кого не секрет уже почти два года. Сейчас и Норвегия присоединилась к этим мерам с 29 мая.
Например, если лететь с Кипра в Эстонию, то тоже откажут в посадке на рейс. При этом в Грецию из Турции и далее в Эстонию можно без проблем, так как второй перелет будет внутри шенгенской зоны, куда ни Великобритания, ни Кипр (хоть он и в ЕС) не входят.
Стоит внимательнее быть при планировании своего маршрута, если кроме Шенгенской визы С ничего больше нет
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Чьих?
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Так "по русским скучают", что "кушать не могу"...
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РФ сама все сделала чтобы его отстранили. А теперь ещё недовольные.
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Ответ Lennuci
Да, только периодически в посадке в самолет отказывают, если пересадка в Эстонии или Латвии. Пару недель назад человеку с семейством из 3х чел так закрыли калитку в Лондоне на выходе на посадкy в Ригу. И эти случаи не единичные.
Для кого-то новость, что давно прекращены транзитные отношения граждан из nonEU аэропортов при фактическом прекращении дипломатических отношений между нашими странами.
Можно лайк поставить под требованием зампредседателя Совбеса России скинуть атомную бомбу на Ригу и выбрать объездные пути следования.
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Ответ Russ Ivan
Осталось провести отпуск в Прибалтике для полноты картины...
а что за страна такая Прибалтика? для полноты картины уточните, пожалуйста. А вообще смешно, слышать от тех, кто никогда не был в странах балтии какого там русскоговорящим) Все эти страны абсолютно разные и народ тоже разный. Таллин и Рига - русская речь на каждом шагу и абсолютно нормальное отношение к русским и русскоговорящим, просто надо где-то побывать кроме своего двора и иметь свое мнение, а не из пропаганды.
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Ответ Russ Ivan
Осталось провести отпуск в Прибалтике для полноты картины...
Вы это Карпину расскажите, нормальног человека нормально встретят
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Ответ tlg
РФ сама все сделала чтобы его отстранили. А теперь ещё недовольные.
Все постарались народы разлучить.
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Ответ A&G 1993
Елизавета Худайбердина "...русских любят,по русским скучают" https://www.delfi.lt/ru/news/live/gruboe-napadenie-v-vilnyusskom-kafe-nas-nazyvali-putinskimi-krysami-i-musorom-iz-rossii-96526159
https://www.delfi.lt/ru/news/live/u-pamyatnikov-sovetskim-voennym-v-litve-poyavilis-tablichki-ne-sootvetstvuet-istoricheskoy-pravde-76130747
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Колонка для Матч ТВ? А мужа с первого канала не хотела спросить почему запрет?? Пахнет дискредитацией
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Ответ Ковид 07.10.52
Ждут, когда мы нормально вести себя будем.
нормально себя вести для них - это вести себя, как опущенные
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