Елизавета Худайбердиева: «Проведя отпуск в Европе, могу сказать – русских любят, по русским скучают. Ненависть и культурная отмена только в заявлениях чиновников»
Елизавета Худайбердиева заявила, что за границей скучают по русским фигуристам.
Россияне отстранены от международных соревнований под эгидой ISU с марта 2022 года.
«Проведя свой отпуск в нескольких странах Европы и пообщавшись со многими иностранными фигуристами, я могу с уверенностью сказать: русских любят, по русским скучают, и вся эта ненависть и культурная отмена только в заявлениях чиновников, потому что так нужно.
А мы все равно будем усердно работать и надеяться на то, что рано или поздно сможем обниматься не по стечению обстоятельств в отпуске, а на банкетах финалов Гран-при и Олимпийских играх», – написала фигуристка в колонке для «Матч ТВ».
Мировая фигурка терпит убытки – из-за отстранения России? Хм, нет
А если ты Вася, не способный связать двух слов по-английски, любящий выпить сверх всякой меры и «пошутить» над немцами фразами из фильмов про войну, то к тебе и относиться будут соответствующим образом и совсем не из-за мифической «русофобии».
Давно заметил, что про «ненависть к русским» в Европе чаще всего говорят те, у кого Шенгена отродясь не было и кто сам никогда в жизни не общался с европейцами😂
ни разу не встретил никакого негатива, только интерес. кроме, конечно, пары встреч с украинцами, но и там раз на раз не приходится)
В Таллине и Риге абсолютно любой человек ответит на любой вопрос по-русски (больше половины русскоязычные), даже в столичных аэропортах любые объявления дублируются на русском. Ох уж эти русофобы😂
Я уж не говорю, что значительная часть населения той же Эстонии (бабушки из Нарвы) смотрят Первый канал и любят Путина. К сожалению
Только в России это заметят, половина с обвинением в предательстве и мать, вторая половина с криками какой талант потеряли.
Кузьмина в биатлоне охапку медалей забрала за Словакию, скулёж о потерянном был только в России.
Например, если лететь с Кипра в Эстонию, то тоже откажут в посадке на рейс. При этом в Грецию из Турции и далее в Эстонию можно без проблем, так как второй перелет будет внутри шенгенской зоны, куда ни Великобритания, ни Кипр (хоть он и в ЕС) не входят.
Стоит внимательнее быть при планировании своего маршрута, если кроме Шенгенской визы С ничего больше нет
Можно лайк поставить под требованием зампредседателя Совбеса России скинуть атомную бомбу на Ригу и выбрать объездные пути следования.