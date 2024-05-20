«Ливерпуль» объявил о назначении Слота. Он сменит Клоппа на посту тренера
«Ливерпуль» объявил о назначении Арне Слота главным тренером.
Нидерландский специалист, работавший в «Фейеноорде», сменит Юргена Клоппа на посту главного тренера.
Сообщается, что Слот официально приступит к работе в «Ливерпуле» с 1 июня.
45-летний тренер работал с «Фейеноордом» три сезона. За этот период он привел команду к чемпионству в 2023 году и дважды признавался лучшим тренером года в Эредивизи.
гигантская разница, да
Посмотрим на его выбор.
Удачи голландцу и продуктивной работы.
Хьюз будет рулить спортдиром.
Слота давно мониторили и его прогресс изучали долго.
Эдвардс добился от ФСГ больших полномочий и его консалтинговая фирма " Лудонаутикс" продаёт data-базы всей АПЛ.
Следовательно, выбор делается продуманно и на нейросетях.
Покупать и продавать нужно уметь.
Пример МЮ или ПСЖ красноречив.