«Ливерпуль» объявил о назначении Слота. Он сменит Клоппа на посту тренера

Теги Ливерпуль высшая лига Нидерланды Фейеноорд премьер-лига Англия Юрген Клопп Арне Слот Футбол

«Ливерпуль» объявил о назначении Арне Слота главным тренером.

Нидерландский специалист, работавший в «Фейеноорде», сменит Юргена Клоппа на посту главного тренера.

Сообщается, что Слот официально приступит к работе в «Ливерпуле» с 1 июня.

45-летний тренер работал с «Фейеноордом» три сезона. За этот период он привел команду к чемпионству в 2023 году и дважды признавался лучшим тренером года в Эредивизи.

58 комментариев
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Ну удачи ему, надеюсь не сделает с Ливерпуля то что сделал Тен Хаг с МЮ.
+77
-9
+68
Ответ леннорыч-абрамович
Какой же Слот какой?
какой же Слот занятый
+68
-2
+66
Ответ Папа Футбола
Ну удачи ему, надеюсь не сделает с Ливерпуля то что сделал Тен Хаг с МЮ.
Вы так пишите, будто МЮ прям что-то из себя представлял до прихода Тен Хага в последние лет 10.
+53
-3
+50
Какой же Слот какой?
+49
-3
+46
Арне Слот, ла-ла-ла-ла-ла-ла
+24
-4
+20
Будто в детстве домой мать привела отчима. Вроде и хороший мужик, но что-то не то…
+14
-3
+11
Ответ леннорыч-абрамович
Какой же Слот какой?
Какой же Слот сменчивый Клоппа!
+13
-6
+7
О назначении Слота Клопп объявил еще вчера
+6
-1
+5
Ответ Kappa Pride
Арне Слот, ла-ла-ла-ла-ла-ла
Классно Юрген вчера стадион заводил этой песней)
+4
-1
+3
Ответ Папа Футбола
Ну хотя бы не заканчивали сезон в АПЛ с разницей мячей -1.
последний сезон до него закончили с нулём
гигантская разница, да
+3
-1
+2
Интересный тренер со своими идеями. Надеюсь, не поплывет на новом уровне
+2
-1
+1
В последние годы голландцы в тренерстве в АПЛ были летучими... Посмотрим как Слот себя проявит
+2
-1
+1
Эдвардс затащил Слота.
Посмотрим на его выбор.
Удачи голландцу и продуктивной работы.
+3
-2
+1
Ответ Topwintop
Топ игроков нужно покупать Гомезы вон с клуба
на Гомеза, то не гони!
+2
-1
+1
Если Ливерпуль не купит топового защитника и нападающего, станет середняком АПЛ
+1
0
+1
Ответ Кирилл Куминский
Классно Юрген вчера стадион заводил этой песней)
Это исключительно положительно говорит о Юргене. Который прекрасно понимает, какого это приходить в топ-клуб, а после такой проделанной работы и результатов, давления на Слота будет оказывается неимоверное. Красивый поступок.
+4
-3
+1
Уволят к середине или после сезона
+3
-2
+1
Он чеканит то хоть?
+4
-3
+1
Сомнительно, но окей
+2
-1
+1
В банде лысых физруков пополнение
+2
-1
+1
Ответ SamArus51
Вы так пишите, будто МЮ прям что-то из себя представлял до прихода Тен Хага в последние лет 10.
Ну хотя бы не заканчивали сезон в АПЛ с разницей мячей -1.
+7
-6
+1
Ответ Папа Футбола
Ну удачи ему, надеюсь не сделает с Ливерпуля то что сделал Тен Хаг с МЮ.
Да. И я надеюсь, что в отличие от своего предшественника, он сможет хотя бы раз пройти или просто обыграть Реал.
+1
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грустно но ладно
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Ответ Акер
Так и в этом не сильно был. Как бы не создавали мифы о квадрипулле.
ну как не сильно, туров за пять до конца только отвалился, а так почти всю гонку корпус в корпус
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Ответ cektor
Ливерпуль в следующем сезоне не конкурент в борьбе за АПЛ , это факт
Так и в этом не сильно был. Как бы не создавали мифы о квадрипулле.
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0
Ответ Topwintop
Топ игроков нужно покупать Гомезы вон с клуба
основные позиции восстанавливают , вернув Уорда и Йана Грэма.
Хьюз будет рулить спортдиром.
Слота давно мониторили и его прогресс изучали долго.
Эдвардс добился от ФСГ больших полномочий и его консалтинговая фирма " Лудонаутикс" продаёт data-базы всей АПЛ.
Следовательно, выбор делается продуманно и на нейросетях.
Покупать и продавать нужно уметь.
Пример МЮ или ПСЖ красноречив.
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Ответ Under
последний сезон до него закончили с нулём гигантская разница, да
Ему по фиг на самом деле. Минус один звучит сильно! А ноль, просто ноль
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Читая про него новости думаю что в раздел Ставки зашел..
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Пожелаем ему после Клоппа, добиться тех же результатов, которых добился Пэйсли после Шенкли, не меньше)
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