«Ливерпуль» объявил о назначении Слота. Он сменит Клоппа на посту тренера

«Ливерпуль» объявил о назначении Арне Слота главным тренером.

Нидерландский специалист, работавший в «Фейеноорде», сменит Юргена Клоппа на посту главного тренера.

Сообщается, что Слот официально приступит к работе в «Ливерпуле» с 1 июня.

45-летний тренер работал с «Фейеноордом» три сезона. За этот период он привел команду к чемпионству в 2023 году и дважды признавался лучшим тренером года в Эредивизи.